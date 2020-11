Quelle heure est l’annonce de Boris Johnson aujourd’hui? Quand regarder le discours du Premier ministre sur les restrictions de niveau Covid en direct

Boris Johnson exposera les plans du gouvernement pour ce qui se passera après le verrouillage lors d’une conférence de presse ce soir.Le Premier ministre a insisté pour que la fermeture nationale de l’Angleterre se termine le 2 décembre comme prévu.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit annoncer que le pays reviendra à une version renforcée du système à trois niveaux qui était en place avant le verrouillage.Voici tout ce que vous devez savoir.Quelle heure est l’annonce de Boris Johnson aujourd’hui? Le Premier ministre devrait prévoir la sortie du verrouillage Il le fera par liaison vidéo, car il s’auto-isole toujours après avoir été contacté par NHS Test and Trace la semaine dernière.M. Johnson a rencontré le député conservateur Lee Anderson jeudi dernier, qui a ensuite testé positif pour Covid-19.Le pays devrait revenir à des restrictions à trois niveaux (Photo: Getty) Le premier ministre doit s’isoler malgré le temps passé dans une unité de soins intensifs avec le virus plus tôt Après avoir annoncé ses projets à la Chambre des communes, M. Johnson s’adressera ensuite à la nation lors d’une conférence de presse télévisée à 19 h 00. Il apparaîtra via un lien vidéo et sera accompagné du médecin en chef, le professeur Chris Whitty, et d’Andrew Pollard. Il y a une chance qu’une autre personnalité du gouvernement, comme le secrétaire à la Santé Matt Hancock, puisse remplacer M. Johnson, compte tenu de sa situation d’isolement.Comment puis-je regarder en direct? L’annonce de M. Johnson sur les communes sera diffusée en direct sur le La chaîne de télévision BBC Parliament et sur Sky News.Vous pouvez la regarder en ligne sur BBC iPlayer, la chaîne YouTube de Sky News ou la chaîne YouTube du Parlement britannique.La conférence de presse de ce soir sera diffusée sur BBC News et Sky News, et peut également être diffusée. Le verrouillage est prévu pour la fin du 2 décembre (Photo: Getty) Que devrait-il dire? Le Premier ministre devrait annoncer que l’Angleterre reviendra au système à trois niveaux qui était en place avant le verrouillage .Cependant, ceci est attendu Le couvre-feu de 22 heures pour les pubs et les restaurants pourrait être autorisé à rester ouverts à tous les niveaux, pour essayer de maintenir les entreprises à flot à l’approche de Noël. devrait être repoussé à 23 heures. Cependant, dans les établissements de niveau deux, il est possible que les établissements de niveau deux ne soient autorisés à servir de l’alcool que lors d’un repas, alors qu’ils ne seront à emporter que dans le troisième niveau. Le couloir pourrait éventuellement être réduit de 14 à 5 jours, ce qui donnerait aux gens la possibilité de rendre visite à des proches à l’étranger avant Noël. Les tests de masse devraient être intensifiés dans les zones de niveau trois, leur donnant «un moyen direct de sortir des restrictions les plus strictes». On s’attend à ce que le ministre dise: «Le désintéressement des gens à suivre les règles fait une différence.» Le virus ne se propage pas aussi rapidement qu’il le ferait si nous ne nous lavions pas les mains, maintenions la distance sociale, portions des masques, etc. «Et en Angleterre, où des mesures nationales sont entrées en vigueur au début de ce mois, l’augmentation des nouveaux cas s’est stabilisée.»

