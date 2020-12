Quelle heure est l’annonce de Boris Johnson aujourd’hui? Quand regarder le discours du Premier ministre en direct alors que le vaccin Covid est approuvé

Boris Johnson tiendra une conférence de presse plus tard mercredi pour présenter les derniers développements de la pandémie, ce qui est un jour majeur dans la réponse du Royaume-Uni au coronavirus.Le Premier ministre prononcera son discours le jour où l’Angleterre passera dans un nouveau système. Le Royaume-Uni approuve le vaccin Pfizer, avec les premières doses à déployer la semaine prochaine Son annonce fait également suite aux nouvelles majeures selon lesquelles le Royaume-Uni est devenu le premier gouvernement national à approuver un vaccin pour Covid-19, avec le jab Pfizer-BioNTech qui commence son déploiement la semaine prochaine.Le vaccin est l’inoculation la plus rapide jamais approuvée, battant le record précédent de loin.Quelle heure est l’annonce de Boris Johnson aujourd’hui? M. Johnson débutera sa conférence de presse depuis Downing Street mercredi à 17h00, à la suite de sa dernière séance d’entraînement avec Sir Keir Starmer dans les questions du Premier ministre. par Jonathan Van-Tam, le directeur médical adjoint pour l’Angleterre, et Simon Stevens, le directeur général de NHS England.Vous pouvez regarder son discours en direct sur BBC News, BBC Parliament et Sky News à la télévision, que vous pouvez trouver en ligne via BBC iPlayer ici et le flux YouTube en direct de Sky News ici.M. Johnson a déjà affronté Sir Keir Starmer dans les PMQ (Photo: AFP / Getty Images) Que pouvez-vous attendre du discours de Boris Johnson? L’annonce que le Royaume-Uni avait approuvé le vaccin Pfizer est susceptible de occupent une place centrale dans la conférence de presse du Premier ministre.Les personnes âgées dans les maisons de retraite et leurs soignants sont en tête de liste à recevoir la vaccination après que le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver le vaccin de Pfizer et BioNTech. sont les personnes âgées de 80 ans et plus et les agents de santé de première ligne, suivies des personnes âgées de plus de 75 ans, puis de plus de 70 ans et des personnes cliniquement «extrêmement vulnérables». Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer, suffisamment pour vacciner 20 milli sur les personnes avec deux doses, à 21 jours d’intervalle – il a été démontré dans des études qu’il est efficace à 95% et fonctionne dans tous les groupes d’âge.L’Angleterre est entrée dans un système à plusieurs niveaux le 2 décembre, avec la réouverture des détaillants non essentiels (Photo: Getty Images Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que 800000 doses du vaccin arriveraient la semaine prochaine, avec des millions de doses supplémentaires dans les semaines à venir.C’est une bonne nouvelle le jour où l’Angleterre passe d’un verrouillage national à un nouveau système à trois niveaux de restrictions Covid, La plupart des zones tombant dans les deux premiers niveaux.L’assouplissement des restrictions a vu de nombreux clients faire la queue devant les grands magasins alors que la vente au détail non essentielle a rouvert sur ce qui a été surnommé «Mercredi sauvage». Les nouvelles règles de l’Angleterre sont entrées en vigueur malgré la souffrance du Premier ministre la plus grande rébellion conservatrice de ce Parlement, avec 55 de ses députés n’ayant pas voté pour les mesures, qui ont finalement été adoptées 291-78. À quel niveau suis-je? Vous pouvez savoir à quel niveau se trouve votre maison en utilisant le code postal du gouvernement chec ker tool, qui vous permet de vérifier le dernier niveau de restrictions dans votre région.Il a été initialement utilisé pendant les restrictions de niveau d’octobre et était en direct légèrement avant l’annonce de M. Hancock sur les régions de niveau, mais en raison d’une augmentation de la demande, le site Web s’est écrasé. En savoir plus Carte des niveaux Covid: Liste complète des zones dans chaque niveau des restrictions de l’Angleterre – et comment vérifier votre zone Vous pouvez accéder au vérificateur de code postal ici – après avoir entré un code postal, il confirme l’autorité locale de l’adresse et confirme son niveau de restrictions La carte interactive ci-dessous montre quelles zones ont été placées sous chaque niveau: Afficher tout Et voici la liste complète des allocations de niveaux: Niveau 1: Alerte moyenne Sud-Est Sud-Ouest Niveau 2: Alerte élevée North West CumbriaLiverpool City RegionWarrington et CheshireYorkshire West Midlands WorcestershireHerefordshireShropshire et Telford & WrekinEast Midlands East of England SuffolkHertfordshireCambridgeshire, y compris PeterboroughNorfolkEssex, Thurrock et Southend on SeaBedfordshire et Milton KeynesLondon Tous les 32 arrondissements plus la ville de LondresSouth East SussexWest SussexBrighton IsleSouth-East SussexWest SussexBrighton Forest S outhamptonBuckinghamshireOxfordshireSouth Sud-Ouest Somerset, Somerset West et Taunton, Mendip et SedgemoorBath et du Nord-Est SomersetDorsetBournemouthChristchurchPooleGloucestershireWiltshire et SwindonDevonTier 3: Très haute alerte du Nord-Est Tees Valley Authority combiné: HartlepoolMiddlesbroughStockton-sur-TeesRedcar et ClevelandDarlingtonNorth Autorité Est Combiné: SunderlandSouth TynesideGatesheadNewcastle sur TyneNorth TynesideCounty DurhamNorthumberlandNorth Ouest Grand ManchesterLancashireBlackpoolBlackburn avec DarwenYorkshire et The Humber The HumberWest YorkshireSouth YorkshireWest Midlands Birmingham et Black CountryStaffordshire et Stoke-on-TrentWarwickshire, Coventry et SolihullEast Midlands Derby et DerbyshireNottingham et NottinghamshireLeicester et le Leicestershire de Londres sont en alerte BristolSouth GloucestershireNorth Somerset