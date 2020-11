Quelle heure est l’annonce de Boris Johnson aujourd’hui? Quand regarder le discours du Premier ministre en direct alors que l’Angleterre entre en lock-out

Boris Johnson tient une conférence de presse de Downing Street aujourd’hui alors que l’Angleterre entre dans une deuxième période de verrouillage national.Les nouvelles restrictions de Covid sont entrées en vigueur ce matin et devraient prendre fin le mercredi 2 décembre, M. Johnson insistant sur le fait qu’elles expireraient automatiquement le cette date. En savoir plus Quelles sont les nouvelles règles de verrouillage? Les restrictions de Covid débutant en Angleterre jeudi, expliquées dans leur intégralité – La lettre d’information i Politics a coupé le bruit Une série de nouvelles règles sont en place pour empêcher les gens de quitter leur domicile, avec des entreprises non essentielles priées de fermer. déménagement, une série de nouvelles mesures de soutien ont été mises en place – avec le chancelier Rishi Sunak annonçant plus tôt dans la journée que le régime de congés serait en place jusqu’à la fin du mois de mars.À quelle heure est la conférence de presse de Boris Johnson aujourd’hui? briefing à 17h00, et sera rejoint par Sir Simon Stevens, le directeur général du NHS. Le Premier ministre ne devrait pas annoncer de nouvelles mesures, mais marquera l’introduction du verrouillage en soulignant l’importance de suivre les règles pour éviter de nouvelles tensions sur le NHS. Vous pourrez regarder son discours en direct sur BBC News et Sky News à la télévision – vous pouvez vous connecter en ligne via BBC iPlayer ici, tandis que Sky News a une diffusion en direct sur YouTube ici.La conférence de presse quotidienne est devenue une caractéristique familière du premier verrouillage. , mais a pris fin lorsque les principales restrictions à l’échelle nationale ont été levées et que le nombre de cas a commencé à baisser.Lorsque le Premier ministre a prononcé la 100e conférence, il a indiqué que les briefings reviendraient plus souvent, et il a ensuite été annoncé que les briefings quotidiens télévisés allaient début novembre, sous la houlette du porte-parole de M. Johnson, l’ancienne journaliste d’ITV et de la BBC, Allegra Stratton.Les conférences de presse quotidiennes sont devenues un élément familier de la vie lors du premier verrouillage national (Photo: AFP / Getty Images) Quelles sont les nouvelles règles de verrouillage? de nouvelles restrictions signifient que les personnes en Angleterre doivent rester à la maison, sauf pour des raisons spécifiques, telles que fréquenter l’école ou l’université (si l’enseignement ne peut pas être dispensé en ligne), ou aller au supermarché. o travailler (y compris si votre travail implique de travailler chez d’autres personnes) tant que vous ne pouvez pas travailler à domicile et que vous pouvez faire de l’exercice à l’extérieur autant de fois que vous le souhaitez. Les gens peuvent également sortir à des «fins récréatives» avec le leur ou seul avec une autre personne d’un autre ménage (appelée la règle du «un plus un»). Les exemples de loisirs incluent la rencontre avec quelqu’un dans le parc pour une promenade ou de s’asseoir sur un banc et de manger un sandwich – mais les gens ne peuvent pas se réunissent dans les maisons et les jardins, et les clubs de golf restent fermés.Les pubs et les restaurants doivent fermer lors du deuxième verrouillage (Photo: PA) Les gens peuvent également quitter leur domicile pour acheter de la nourriture et des produits de première nécessité, fournir des soins aux bénévole), pour assister à des rendez-vous médicaux ou pour échapper à des blessures ou des blessures.Les bulles de soutien restent en place et les gens peuvent encore se retrouver dans leur bulle, tandis que les enfants peuvent se déplacer entre les maisons de leurs parents si leurs parents sont séparés étant demandé à fermer, avec des magasins non essentiels, des lieux de loisirs et de divertissement tous menacés de fermeture, notamment des vêtements aux magasins d’électronique dans les magasins de détail, des gymnases, des piscines et des pistes de bowling dans les loisirs et des lieux de divertissement tels que théâtres, cinémas et musées. Les salons de beauté et d’ongles, les salons de tatouage et les services de piercing seront également fermés pendant le verrouillage.Cliquez et récupérez peut continuer, et les magasins essentiels tels que les supermarchés, les jardineries et les magasins «fournissant des produits et services essentiels» resteront ouverts. plus ont été invités à fermer leurs portes aux clients (Photo: AFP./Getty Images) Les bars, pubs et restaurants doivent rester fermés sauf pour les services de livraison ou à emporter, bien qu’il ait été confirmé qu’ils seront autorisés à vendre de l’alcool à emporter tant que il est pré-commandé en ligne (ou par téléphone ou par courrier). Les écoles, collèges et universités resteront tous ouverts. Les étudiants ne doivent pas rentrer chez eux pendant le trimestre, mais peuvent rentrer chez eux pour les vacances de Noël.Les personnes de plus de 60 ans et celles qui sont cliniquement vulnérables doivent faire particulièrement attention à suivre les règles et à minimiser leurs contacts avec les autres. ils devraient se protéger la dernière fois et ne pas aller travailler, il est également conseillé de ne pas sortir travailler cette fois-ci.Les gens ne peuvent voyager que pour des raisons essentielles, ce qui signifie que les séjours de loisirs et les vacances au Royaume-Uni et à l’étranger sont tous interdits. rester ouvert pour la prière privée – les funérailles seront limitées à un maximum de 30 personnes, mais les mariages et les cérémonies ne sont autorisés que dans des «circonstances exceptionnelles».

