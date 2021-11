Quelle friteuse électrique choisir ?

Le choix en matière de friteuse électrique est compliqué que l’on soit un particulier ou un professionnel de la restauration. Il existe tellement de modèles différents aux nombreuses caractéristiques que lorsque l’on veut se lancer, on se pose des tas de questions. Quelle capacité ? Quelle puissance ? Quelle marque ? Et bien sûr à quel prix ?

Choisir une friteuse professionnelle adaptée aux besoins de votre famille, bar, restaurant ou café est plus difficile qu’il n’y paraît, une décision qui vous fera non seulement gagner de l’argent… mais aussi du temps.

Nous nous intéressons donc à un petit appareil qui est devenu un “must” dans l’équipement de toute entreprise de restauration et qui trône en bonne place dans la cuisine à la maison : la friteuse électrique.

Pourquoi est-il important de bien choisir une friteuse ?

Il y a 3 raisons qui font qu’il est primordial de prendre le temps de bien choisir sa friteuse électrique :

Avoir une bonne friteuse professionnelle avec des cuves faciles à nettoyer améliorera la qualité de vos plats car chaque aliment que vous ferez frire conservera la saveur qu’il doit avoir.

Toute bonne friteuse électrique est équipée de thermostats de sécurité qui permettent d’éviter les incendies dans la cuisine.

Une bonne friteuse est conçue de manière à vous faire économiser du temps de nettoyage, des litres d’huile et de l’électricité.

Capacité et fréquence d’utilisation

En premier lieu, on va se demander à quelle fréquence la friteuse va être utilisée et de quelle capacité on a besoin.

Afin de choisir la friteuse ayant la bonne capacité en fonction de ses habitudes ou de son activité, il faut tenir compte de ses besoins spécifiques. Si, par exemple, vous faites très peu de fritures, une petite friteuse de table d’une bonne marque sera amplement suffisante. Ce type d’appareil est très bon marché, puisque vous pouvez trouver de bonnes friteuses professionnelles pour moins de 300 euros comme la friteuse électrique de Matériel Horeca de 16L avec robinet de vidange. Mais avant d’investir, assurez-vous que la friteuse dispose d’un système de sécurité qui empêche l’huile de trop chauffer ou encore que les paniers à friture peuvent être facilement retirés pour nettoyer la machine sans perdre trop de temps.

Si de nombreux plats de votre menu comprennent des aliments frits tels que des pommes de terre, du poisson frit, des croquettes, des bâtonnets de poisson, etc., il est conseillé de choisir une friteuse professionnelle dotée de cuves indépendantes en acier inoxydable, d’un robinet de vidange de l’huile qui permet un nettoyage rapide et efficace mais aussi de systèmes de résistance qui empêchent l’huile de brûler. Ces appareils ne nécessitent pas un gros investissement que vous amortirez rapidement.

Temps de cuisson

Si vous êtes spécialisé dans la friture, vous savez certainement que le temps que le produit passe dans l’huile bouillante est essentiel pour garantir le bon équilibre entre texture, arôme et saveur. C’est précisément la raison pour laquelle certains fabricants de friteuses industrielles ont développé des gammes de friteuses super rapides, des appareils qui permettent de réduire considérablement le temps de travail de votre personnel de cuisine et, bien sûr, le temps d’attente des clients dans votre friterie, votre bar ou votre restaurant.

Facilité de nettoyage de la friteuse

Il est très important de prendre en compte la facilité d’entretien de sa friteuse électrique. En effet, comme vous le savez, il est indispensable de changer l’huile très souvent, et, surtout, de nettoyer soigneusement les paniers et le fond de la friteuse, non seulement pour préserver le bon goût des aliments frits, mais aussi pour éviter les redoutables intoxications alimentaires qui vous porteraient préjudice en plus d’être fâcheuses pour vos invités ou vos clients.

Donc, pour gagner du temps et pouvoir réaliser un nettoyage complet et simplifié, il faut s’assurer des 2 points suivants sur la friteuse électrique :

Elle doit être fabriquée dans un matériau facile à nettoyer, comme l’acier inoxydable (qui en plus de simplifier le nettoyage, est un excellent isolant permettant de faire des économies de consommation électrique) ;

la friteuse doit disposer d’un robinet de vidange d’huile. Les meilleures marques de friteuses proposent des modèles équipés de robinets de vidange à bille de sécurité et d’éléments chauffants pivotants vers le haut.

Quel budget pour une friteuse électrique ?

Évidemment, au moment de choisir votre friteuse électrique, vous ne devez pas perdre de vue votre budget, cet investissement que vous devrez faire pour équiper correctement votre cuisine.

Heureusement, l’investissement que vous devrez consentir pour vous procurer une bonne friteuse n’est pas trop élevé puisque vous pouvez trouver des modèles de friteuses électriques professionnelles pour moins de 300 euros, une excellente friteuse de milieu de gamme pour un peu plus de 1000 € et une friteuse professionnelle haut de gamme d’excellente qualité pour un peu plus de 2500 €.

Dans tous les cas, n’oubliez pas que le bon marché peut finalement coûter cher et qu’il est préférable d’acheter une bonne friteuse professionnelle qui vous rendra service pendant plusieurs années que d’acheter une friteuse “artisanale” qui vous posera des problèmes rapidement.