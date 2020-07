Quelle est l’heure de sortie de la mise à jour du 28 juillet pour le nouveau Frontier Pursuit? – .

Pour ceux qui sont terrifiés par le Joker, Pennywise et – le plus effrayant de tous – Ronald McDonald, Red Dead Online a été un cauchemar grâce à l’invasion de clowns. Les gens se sont déguisés en clowns pour protester contre le manque de mises à jour importantes de Rockstar pour le composant en ligne de Red Dead Redemption 2, et il semble que Rockstar ait peur des clowns et qu’une mise à jour est maintenant livrée le 28 juillet. Vous découvrirez ici l’heure de sortie du nouveau Frontier Pursuit.

Comme indiqué par tout le monde sur Twitter postant le même mème «ça fait 84 ans» de Titantic, les fans de Red Dead Online ont dû attendre longtemps pour une nouvelle mise à jour. Pour être précis, le dernier correctif important était la sortie de Moonshiners et cela est sorti en décembre de l’année dernière.

Mais, avec un «nouveau patch» qui sortira le 28 juillet, il y a beaucoup de choses à faire pour les fans et vous découvrirez ici l’heure de sortie probable.

Mise à jour estivale de Red Dead Online

La mise à jour estivale de Red Dead Online sort demain.

Cette mise à jour estivale du composant en ligne de Red Dead Redemption 2 sera le dernier correctif important depuis Moonshiners l’année dernière.

Quant à ce à quoi les cowboys, les cowgirls et tous les fauteurs de troubles peuvent s’attendre, Rockstar a partagé qu’il y aura un «nouveau Frontier Pursuit qui introduira les joueurs aux secrets du naturalisme dans le cadre d’un tout nouveau rôle».

En outre, la version sera également accompagnée d’un nouveau Outlaw Pass, associé à des dizaines de fonctionnalités et de correctifs demandés par la communauté.

Les joueurs de Red Dead Online peuvent s’attendre à ce qu’une nouvelle mise à jour massive arrive le mardi 28 juillet avec un nouveau Frontier Pursuit qui présentera aux joueurs les secrets du naturalisme, ainsi qu’un nouveau Outlaw Pass, des tonnes de fonctionnalités et de correctifs demandés par la communauté, et bien plus encore. pic.twitter.com/Eja3FoiGc5 – Rockstar Games (@RockstarGames) 24 juillet 2020

Quelle est l’heure de mise à jour de Red Dead Online pour le 28 juillet?

L’heure de mise à jour de Red Dead Online pour le 28 juillet pourrait être 10h00 BST.

Si tel est le cas, l’heure de sortie de la mise à jour estivale de Red Dead Online le 28 juillet sera également à 02h00 PT et 05h00 HE.

Ce n’est pas officiel car Rockstar n’a partagé aucune heure, mais c’est une hypothèse basée sur la trajectoire passée de Rockstar.

Quoi qu’il en soit, la mise à jour sort demain, alors j’espère qu’elle satisfera la communauté qui a répandu des cauchemars en tant que clowns.

