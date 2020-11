Quelle est la profondeur de votre amour pour le trio? – / Film

Même si vous n’avez pas grandi à l’époque disco, vous connaissez sans aucun doute au moins une chanson de Les Bee Gees. Le trio de frères Barry, Maurice et Robin Gibb livré des succès tels que «Stayin ‘Alive» et «Night Fever» du film à succès Fièvre du samedi soir, sans parler d’autres airs classiques comme « How Deep Is Your Love » et « You Should Be Dancing ». Mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez probablement pas sur l’ascension fulgurante de la renommée dont jouissent les Bee Gees, qui sera relatée dans un nouveau documentaire sur HBO, et vous pouvez regarder la bande-annonce complète ci-dessous.

Bande-annonce documentaire des Bee Gees

Les Bee Gees: comment réparer un cœur brisé plongera dans l’histoire du groupe singulier et de leur musique, mais il peindra aussi un portrait poignant d’une fraternité éprouvée par la renommée et la perte mais marquée par un dévouement durable les uns aux autres. L’histoire va de leur enfance dans les années 1950 en Australie au creuset artistique de Londres des années 1960 et de la côte ensoleillée de Miami, en Floride, mettant en lumière tous leurs jalons et leur gloire en cours de route.

En plus d’enregistrer de nombreux succès des palmarès Billboard, les Bee Gees sont également responsables de l’écriture de chansons extrêmement célèbres pour d’autres artistes. Le trio a également écrit la chanson thème principale pour Grease de Frankie Valli, ainsi que «If I Can’t Have You» d’Yvonne Elliman, «How Can You Mend a Broken Heart» d’Al Green, «Woman in Love» de Barbra Streisand, et des dizaines d’autres. C’est l’un des groupes les plus influents de l’histoire de la musique.

S’il y a le moindre doute sur la façon dont leur musique a influencé les musiciens d’aujourd’hui et d’hier, le documentaire présente des interviews avec Eric Clapton, Noel Gallagher, Nick Jonas, Chris Martin, Justin Timberlake, producteur de musique Mark Ronson, chanteur Lulu, cadre de maison de disques Bill Oakes, et beaucoup plus.

Frank Marshall (producteur du Retour vers le futur, Indiana Jones et parc jurassique franchises, administrateur de Arachnophobie) est à la tête de ce documentaire, qu’il a également produit avec Nigel Sinclair et Jeanne Elfant Festa (les deux L’Apollon et George Harrison: Vivre dans le monde matériel), et Mark Monroe.

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, réalisé par le célèbre cinéaste Frank Marshall (Seabiscuit, L’étrange histoire de Benjamin Button) raconte les triomphes et les obstacles des frères Barry, Maurice et Robin Gibb, également connus sous le nom de Bee Gees. Le trio emblématique, qui a connu une renommée précoce dans les années 60, a continué à écrire plus de 1000 chansons, dont vingt succès numéro un tout au long de sa riche carrière. Ce film suit l’ascension fulgurante des Bee Gee, alors qu’ils chevauchaient les sommets de la gloire et de la fortune, négociaient les caprices de l’industrie musicale en constante évolution et naviguaient dans les complexités du travail si intime aux côtés de la famille.

Les Bee Gees: comment réparer un cœur brisé premières sur HBO et HBO Max sur 12 décembre 2020.

Articles sympas sur le Web: