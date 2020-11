Quelle est la prochaine étape pour les écrans de smartphone?

La nouvelle technologie révolutionnaire rencontre toujours le scepticisme à ses débuts. Et la technologie OLED flexible ne fait pas exception.

De sa naissance en laboratoire à ses débuts, l’invention de la technologie OLED flexible semblait promettre à tous un avenir proche de la science-fiction. Cependant, à mesure que l’adoption de la technologie OLED flexible augmente, elle est également confrontée à un scepticisme croissant. Les critiques disent qu’il est cher, sa surface est fragile et préviennent qu’il formera un pli évident. En vérité, la technologie OLED flexible ressemblait toujours plus à un jouet coûteux qu’à un appareil personnel pratique.

De plus, étant donné le poids et la taille de la plupart des solutions d’écrans flexibles grand public actuelles, elles devraient être classées dans la catégorie des tablettes. Devons-nous vraiment adopter un appareil de 1 à 1,5 fois le poids d’un téléphone ordinaire pour quelques cas d’utilisation supplémentaires? Toute cette discussion a conduit beaucoup à se demander: avons-nous vraiment besoin d’un écran modifiable? L’écran flexible est-il la réponse à un faux besoin créé par les fabricants de téléphones?

OPPO INNO DAY 2020 a peut-être mis fin à ce débat. La marque de smartphones OPPO a donné une réponse différente à toutes ces questions en révélant un tout nouveau combiné concept enroulable.

C’est plus qu’un écran

Vous vous souvenez du temps qu’il a fallu pour passer de l’ordinateur à l’ordinateur portable? Et puis des téléphones portables aux smartphones? Maintenant, préparez-vous à adopter le prochain changement.

Ce combiné à concept enroulable peut être difficile à décrire, mais le voir en action est magique. Son écran rétractable semble indiquer aux gens que c’est exactement à quoi devrait ressembler le futur appareil personnel que nous avions prévu. Il est de taille portable et efficace en fonction. Il peut changer de forme selon les besoins, répondant à la plupart des besoins de notre travail et de notre vie de tous les jours.

Comme le montre la vidéo de démonstration, l’interface de l’application – y compris les applications de navigateur, de vidéo et d’album – s’adapte automatiquement au fur et à mesure que l’écran se déplie. Il s’adapte à l’écran qui varie de 6,7 pouces à 7,4 pouces. Si nous prenons sept pouces comme taille qui distingue une tablette d’un téléphone portable, cet appareil enroulable est un croisement parfait qui combine de manière transparente les deux facteurs de forme.

Lorsqu’il se plie, le téléphone offre une expérience sans pli rarement vue auparavant grâce à la force constante générée par le groupe motopropulseur RollMotor d’OPPO, les substrats de support de plaque 2 en 1 et le stratifié d’écran haute résistance Warp Track développé par OPPO. Avec les motifs linéaires gravés sur la surface, le stratifié Warp Track augmente considérablement la résilience de l’écran lorsqu’il se plie tout en offrant un soutien suffisant. Cependant, on ne sait toujours pas si la solution atteint un degré élevé de fiabilité car OPPO n’a pas divulgué beaucoup de détails.

Pendant ce temps, OPPO affirme que ce facteur de forme unique introduit également plus de variabilité dans la conception des antennes et de la batterie. Avec un écran enroulable et une structure de groupe motopropulseur, il n’est pas difficile d’imaginer que cet appareil nécessite une grosse batterie. Bien qu’OPPO n’ait pas expliqué davantage sur cet aspect, étant donné les capacités précédentes d’OPPO en matière de technologie de charge, nous pensons qu’une solution satisfaisante peut être attendue.

Alors que le design industriel élégant attire votre attention, c’est le concept enroulable qui capte l’imagination. Cet appareil personnel enroulable «déploie» littéralement une nouvelle ère d’interaction homme-machine avec son écran variable.

Nous entrons dans une nouvelle phase de l’interface homme-machine

Passons en revue rapidement le contexte historique des phases HMI.

Dans la première étape – Simple – l’IHM s’est concentrée sur l’appareil personnel lui-même. Un téléphone n’était qu’un téléphone. Vous avez appuyé sur des boutons pour composer un numéro et passer un appel. Les ordinateurs appartenaient à des laboratoires et étaient utilisés par de nombreuses personnes. Nous «communiquions» avec eux principalement via la ligne de commande, et la courbe d’apprentissage était assez raide.

Puis vint la phase d’interface homme-machine naturelle. Depuis que Xerox a inventé la première interface utilisateur graphique dans les années 1970, la conception des interfaces informatiques est devenue progressivement plus orientée vers les personnes, passant à une approche plus naturelle et intuitive. Ce développement a fait économiser aux gens le coût d’apprendre à utiliser la machine et a contribué à l’adoption massive d’ordinateurs et d’autres appareils numériques.

Cette étape s’est poursuivie jusqu’au présent où nous pouvons déverrouiller nos appareils avec une empreinte digitale. Nous pouvons interagir avec l’écran au toucher ou nous pouvons naviguer dans l’interface par commande vocale. Nous pouvons également passer un appel avec un simple geste ou quelques mots prononcés. La machine ou l’appareil commence à savoir qui est son utilisateur et utilise ces informations pour améliorer sa convivialité, nous offrant ainsi une expérience plus riche et plus sûre.

La troisième étape est l’ère de l’interface homme-machine intégrée. Nous commençons déjà à voir les premières innovations à ce stade. Prenez le combiné concept enroulable dont nous venons de parler et l’application CybeReal AR que OPPO vient de présenter à OPPO INNO DAY 2020. L’application utilise toutes sortes de données, y compris IMU, GPS, Wi-Fi et Bluetooth pour mieux comprendre l’emplacement d’un l’utilisateur et son environnement environnant. De cette manière, il permet une localisation et une reconnaissance de scénario de haute précision en temps réel.

Imaginez un jour dans le futur où un ordinateur ou un appareil personnel peut utiliser des indices de votre environnement, de votre propre statut et même de votre humeur pour anticiper vos besoins et vos actions. Lorsque vous avez besoin de travailler, votre appareil s’agrandit, vous permettant de travailler efficacement sur un écran plus grand. Lorsque vous partez en voyage, il peut se rétracter et devenir un bracelet qui peut vous indiquer comment atteindre la destination par conduction osseuse. Lorsque vous êtes à la maison, la plupart du temps, vous pouvez faire défiler le contenu de l’appareil avec vos yeux sans avoir besoin d’utiliser vos mains.

À ce stade, nous devons en fin de compte nous demander comment permettre à des milliards d’écrans et d’appareils intelligents – ainsi qu’à des quantités infinies d’informations ambiantes – de mieux fonctionner avec les gens, afin que les gens redeviennent des «personnes» plutôt que de simples «utilisateurs» qui ont été objectivés par l’informatique et privés d’attention. C’est pourquoi un fabricant de smartphones comme OPPO se transforme progressivement en une entreprise technologique.

Un tout nouvel avenir pour nous et la technologie

En 1993, Mark Weiser a remis en question les formes interactives comme les assistants vocaux, la réalité virtuelle, les interfaces 3D, les interfaces graphiques et le multimédia dans un article intitulé Le monde n’est pas un bureau. Il a fait un point très important:

L’ordinateur en tant qu’outil ne doit pas empiéter sur votre conscience, il doit se fondre parfaitement dans l’environnement, permettant aux gens de se concentrer sur leurs tâches, pas sur l’outil.

Ceci est très similaire au point de vue présenté par OPPO à OPPO INNO DAY 2020. Tony Chen, fondateur et PDG d’OPPO, a déclaré que la technologie est le moyen tandis que les gens sont la fin.

Bien que ces deux idées soient séparées de près de 30 ans, ce qui reste inchangé, c’est que nous devons explorer notre relation avec les ordinateurs, et même avec la technologie. En regardant le présent, les craintes de Weiser deviennent une réalité. Bien que le monde n’ait pas été transformé en un ordinateur gigantesque, nous sommes entourés d’une myriade d’appareils et d’écrans. Ont-ils vraiment rendu nos vies plus faciles? Notre attention, une ressource précieuse, est consommée par des informations infinies. Est-ce vraiment l’avenir technologique que nous voulons?

Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons abandonner la technologie. Ce n’est qu’un problème temporaire dans son développement rapide. Des entreprises comme OPPO commencent à réfléchir à la situation actuelle en pensant à la technologie d’une nouvelle manière et en proposant un mode de vie alternatif qui englobe toujours la technologie à travers leur série innovante de produits conceptuels.

Nous espérons sincèrement, que ce soit l’affirmation de Mark Weiser selon laquelle «les technologies les plus profondes sont celles qui disparaissent» ou la vision de la technologie d’OPPO «pour autonomiser les gens, capturer la beauté autour du, et libérer leur imagination du futur», ces versions du futur se produira le plus tôt possible.

Revenons à la question que nous nous posions au début: quelle est la prochaine étape pour les écrans de smartphone? OPPO se prépare à une révolution dans laquelle les écrans se plient autour de nos vies au lieu de l’inverse, et cela semble être un point de départ solide.