Quelle est la prochaine étape après la Station spatiale internationale? Des plans sont en cours pour d’autres avant-postes hors Terre.

le Station spatiale internationale (ISS) ne sera plus longtemps le seul avant-poste hors Terre, si tout se passe comme prévu.

Hier (2 novembre), l’immense laboratoire orbital a célébré 20 ans d’occupation humaine continue , une étape importante dans la volonté de l’humanité d’étendre son empreinte jusqu’à la dernière frontière.

L’ISS – une collaboration entre les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et les pays participants de l’Agence spatiale européenne (ESA) – a encore une durée de vie considérable: il est officiellement approuvé pour fonctionner jusqu’en décembre 2024, et une prolongation jusqu’à la fin de 2028 semble probable. Et chaque fois que la course de la station se déroule, plusieurs autres projets sont prêts à prendre le relais.

Par exemple, la société Axiom Space, basée à Houston, prévoit d’utiliser l’ISS comme point de départ pour sa propre station en orbite terrestre basse (LEO).

Axiom veut démarrer lancement de nouveaux modules commerciaux à l’ISS en 2024, pour fournir plus d’espace de vie et de recherche aux astronautes à bord du laboratoire en orbite. Et, lorsque l’ISS sera retiré, « Axiom Station terminera la construction et se détachera pour fonctionner dans le futur en tant que complexe de vol libre pour vivre et travailler dans l’espace – marquant la prochaine étape de la colonisation de LEO par l’humanité », ont écrit les représentants d’Axiom sur le site Web de l’entreprise .

Axiom fournira également d’autres services, y compris l’achat vols touristiques vers l’ISS à bord des capsules SpaceX Crew Dragon . Axiom a déjà signé un contrat avec SpaceX à cet effet, et la première de ces missions privées devrait être lancée à la fin de l’année prochaine.

Orion Span, basé en Californie, a des plans pour sa propre station LEO appelée Aurora, ce qui, selon la startup, pourrait lancement fin 2021 et commencer à accueillir les clients l’année prochaine. Incertitude de financement peut toutefois compliquer les objectifs de l’entreprise. (Une autre société, Bigelow Aerospace, prévoit depuis longtemps d’installer des avant-postes privés en orbite et sur la Lune. Mais Bigelow a licencié l’ensemble de ses effectifs en mars dernier.)

Ensuite, il y a les stations spatiales gouvernementales. La Chine veut construire un avant-poste LEO c’est à peu près la taille de la station russo-soviétique Mir, qui a été intentionnellement désorbitée en mars 2001 (Mir faisait environ un quart de la taille de l’ISS, soit à peu près aussi long qu’un terrain de football.)

La Chine veut commencer à assembler sa station d’ici un an environ. La nation a déjà fait des progrès considérables dans cette direction: depuis 2011, la Chine a lancé deux prototypes de modules d’habitat en orbite et a envoyé des astronautes vers les deux, ainsi qu’un navire de ravitaillement robotique vers le second.

L’Inde veut également son propre avant-poste LEO. La nation s’emploie à lancer sa première mission avec équipage en orbite en 2022, le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde du Royaume-Uni. Ce lancement marquant aidera à ouvrir la voie à une station spatiale, qui sera opérationnel d’ici 2030 , si tout se passe comme prévu.

Et l’humanité poussera également au-delà de LEO dans les années à venir. La NASA prévoit de commencer à construire une petite station spatiale en orbite autour de la lune appelée Gateway dans le cadre de son ambitieux Programme Artemis d’exploration lunaire en équipage.

Le noyau de Gateway – un module d’habitat et un élément de puissance et de propulsion – devrait être lancé ensemble à la fin de 2023, et quelques autres pièces rejoindront probablement l’avant-poste plus tard. Gateway servira de point de départ pour les escapades en équipage et sans équipage vers la surface lunaire, ont déclaré des responsables de la NASA.

Le programme Artemis vise à déposer deux astronautes près du pôle sud de la Lune en 2024 (un atterrissage qui ne profitera probablement pas passerelle ). Mais la NASA souhaite que le programme fasse également beaucoup plus – en particulier, établir une présence humaine durable et durable sur et autour de la lune d’ici 2028.

Pour que nous puissions voir un avant-poste prendre forme, ou légèrement en dessous , la surface lunaire à la fin de la décennie. Et la NASA ne construirait probablement pas une telle infrastructure par elle-même; L’ESA a longtemps suggéré de mettre en place et de faire fonctionner un «village lunaire», et plusieurs entreprises privées ont exprimé leur intérêt pour aider à extraire et vendre des ressources lunaires telles que la glace d’eau.

Un autre objectif clé d’Artemis est d’aider à ouvrir la voie à des missions avec équipage sur Mars, que la NASA souhaite lancer dans les années 2030. Ces premiers vols pourraient conduire à un avant-poste de recherche sur la planète rouge, une base à partir de laquelle les scientifiques pourraient rechercher des signes de La vie martienne et effectuez une série d’autres expériences.

Et nous pourrions voir une ville de bonne foi commencer à sortir de la saleté rouge dans ce même laps de temps général, si les plans de SpaceX se concrétisent. La société, fondée par Elon Musk en 2002 principalement pour faire de l’humanité une espèce multiplanétaire, teste déjà des prototypes de Starship, le véhicule de nouvelle génération conçu pour emmener les gens sur la Lune, sur Mars et dans d’autres destinations lointaines.

Si le développement de Starship se déroule bien, le vaisseau spatial pourra probablement commencer à transporter des passagers vers la planète rouge d’ici 10 ans, a déclaré le président et chef de l’exploitation de SpaceX. Gwynne Shotwell a déclaré récemment .