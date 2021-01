Quelle différence entre Google Analytics et son équivalent européen Matomo ?

Que vous cherchiez de nouveaux outils pour déterminer le comportement des visiteurs sur votre site internet, ou que vous souhaitiez trouver une alternative plus satisfaisante à votre outil actuel, nous faisons le point sur les deux logiciels marketing analytiques les plus utilisés du marché. Google Analytics ou Matomo, nous détaillons les avantages et les inconvénients de ces deux interfaces pour vous permettre de booster votre activité avec les meilleures solutions possibles.

À quoi sert un logiciel marketing analytique ?

Un logiciel marketing CRM de type analytique vous permet de collecter de nombreuses informations sur les données relatives à votre relation client. Avec des outils, des méthodes et des applications parfaitement dédiés à cette tâche, vous découvrez notamment les modèles de comportement des visiteurs de votre site internet, déterminer les cibles et les potentielles ventes additionnelles, etc. Grâce à ces outils spécifiques vous identifiez précisément les internautes et leurs intérêts sur les pages de votre site internet. De cette façon, vous pouvez proposer des contenus cohérents et développez votre activité rapidement.

De nombreux logiciels marketing vous proposent ces services analytiques indispensables pour monitorer efficacement vos campagnes marketing tels que Google Analytics et Matomo. Ces outils extrêmement puissants vous permettent d’analyser au quotidien l’activité de votre site internet à travers divers critères : la fréquentation, le positionnement des mots-clés de vos contenus, le pays d’origine des visiteurs, etc. Autant d’indicateurs qui sont l’occasion d’ajuster votre marketing pour une efficacité optimale. Grâce à un code de suivi installé sur chaque page de votre site internet, vous tirez pleinement profit de votre vitrine digitale pour booster votre activité et développer votre entreprise en améliorant la relation client.

Google Analytics : le géant américain aux nombreuses fonctionnalités

Leader incontesté en termes de mesure d’audience internet, Google Analytics possède actuellement 70% des parts du marché. En constante évolution, sa version gratuite est un standard utilisé à travers le monde et sa version premium payante suit le même chemin en rivalisant avec la concurrence traditionnelle bien établie d’Adobe, IBM, ou encore AT Internet. Un géant qui a su s’imposer au fil des années mais qui présente toutefois quelques inconvénients dans son fonctionnement.

Avantages

Si vous utilisez des services tels que Adwords, Search Console, ou encore Doubleclick, vous profitez d’une intégration simple et gratuite. C’est d’ailleurs le cas pour tous les services de la firme Mountain.

Par défaut, Google Analytics s’occupe de collecter les métriques importantes pour analyser votre site internet : sessions, taux de rebond, durée moyenne des visites, données e-commerce, conversions, etc.

Ce logiciel marketing performant propose toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin avec notamment la segmentation, le filtrage, l’export de données, la personnalisation de l’affichage, etc.

La version Premium vous offre des données plus fiables ainsi qu’un accès à sept outils puissants incluant Google Analytics mais aussi DMP, Tag Management, etc. Un logiciel plus cher mais complet pour développer votre activité rapidement.

Inconvénients

Google Analytics fonctionne par échantillonnage pour vous délivrer des statistiques sur l’activité de votre site internet. Le recours systématique à ce type de fonctionnement peut remettre en question la fiabilité des données obtenues sur les sites à forte audience ou l’utilisation de segments.

Les conditions d’utilisation Google permettent à ce logiciel d’exploiter les données collectées dans un but commercial. Qu’il soit question d’un domaine sensible ou du respect des lois RGPD françaises, Google Analytics ne vous permet donc pas de sécuriser pleinement vos visiteurs.

Finalement, si Google Analytics a su s’imposer comme une solution de facilité et performante, il n’en reste pas moins un outil discutable quant à la protection des données personnelles de vos clients. De plus, les visiteurs qui refusent le suivi de cookies ne peuvent apparaître dans les statistiques fournies. Vous notez alors une baisse plus ou moins importante du trafic là où il n’y en a pas. Là encore, la fiabilité des statistiques observées n’est pas optimale.

Matomo : la solution européenne qui respecte la vie privée de vos clients

Anciennement nommé Piwik, Matomo est un logiciel marketing analytique accessible à tous. En effet, son programme open source est à la portée de chacun et peut être téléchargé ou proposé en SaaS. Développé par Mathieu Aubry en 2007, l’interface est largement utilisée en Europe et concurrence directement Google Analytics. Avec un point d’honneur sur le respect de la vie privée des utilisateurs, Matomo s’impose de plus en plus comme une alternative pertinente au géant américain.

Avantages

Matomo est un logiciel open source et donc libre de droit. Les données du programme et du code vous appartiennent intégralement, tout comme la technologie de ce marketing digital. Vous n’avez donc pas à investir une somme importante pour profiter de l’un des outils les plus performants du marché.

L’hébergement des données peut se faire sur le serveur de votre choix. Contrairement à Google Analytics qui impose un stockage aux États-Unis, vous pouvez maintenant conserver vos données dans le pays où votre entreprise est domiciliée par exemple.

La possibilité d’installer ce logiciel marketing avec un SaaS vous permet d’accéder à ses fonctionnalités depuis n’importe où dès lors que vous avez une connexion internet. Un moyen efficace de consulter l’activité de votre entreprise à tout moment.

Vous disposez d’un accès à la base de données qui vous permet d’en retirer ou d’en modifier facilement dans le cas d’une erreur.

Matomo est conforme aux recommandations de la CNIL et respecte, à ce titre, les lois RGPD applicables en France. Un argument puissant pour sécuriser votre clientèle au quotidien. De plus, puisque les données sont anonymisées, elles ne donnent pas lieu à une apparente baisse de fréquentation de votre site. Les données recueillies sont donc plus fiables.

Inconvénients

La nécessité de trouver un hébergeur externe pour tirer pleinement profit des fonctionnalités et de leur accessibilité. Cette condition peut toutefois être l’opportunité de profiter d’un accompagnement professionnel au quotidien et des nombreux services adaptés grâce à des agences telles que WebAnyOne.

Des mises à jour moins régulières.

Vous l’aurez compris, Matomo est parfaitement performant pour concurrencer Google Analytics. Si ce dernier présente une simplicité de prise en main et des fonctionnalités pertinentes, Matomo dispose d’autant d’outils pour vous aider à développer votre activité et votre relation client. Finalement, la plus grande différence entre ces deux logiciels marketing réside dans la protection des données personnelles de votre clientèle. Avec l’alternative européenne, vous êtes sûr de garder le contrôle sur toutes les informations collectées et d’éviter l’exploitation de ces dernières à but lucratif.