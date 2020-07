Quelle couleur d’iPhone 11 devriez-vous obtenir?

Alors, vous avez pris la décision d’obtenir un iPhone 11, 11 Pro, ou Pro Max? C’est un excellent choix! Mais avant de l’acheter, vous devez choisir une couleur et puisque vous êtes ici, vous êtes évidemment confronté à un dilemme. Eh bien, nous sommes là pour vous aider dans votre choix et j’espère qu’à la fin de cet article, vous aurez choisi la couleur que vous voulez. iPhone 11 et Les modèles d’iPhone 11 Pro ont des options de couleur complètement différentes, nous allons donc séparer l’article en deux parties.

Vous pouvez accéder directement à la section iPhone 11 Pro / Pro Max à partir du lien ci-dessous:

Quelle couleur iPhone 11 choisir?

Avant de nous plonger dans ce qui rend certaines couleurs préférables dans certains cas, nous devons d’abord explorer le choix auquel nous sommes confrontés.

L’iPhone 11 est disponible en 6 couleurs vives et contrairement à la plupart des fabricants de smartphones qui aiment donner aux couleurs des noms extravagants tels que Illusion Sunset, Apple les appelle simplement tels qu’ils sont.

Couleurs Apple iPhone 11:

blanc

Noir

vert

Jaune

Violet

(PRODUIT) ROUGE

D’accord, le dernier est un peu différent, nous en reparlerons un peu. Maintenant que nous les avons vus, décomposons vos choix.

Les couleurs uniques de l’iPhone 11

Habituellement, chaque iPhone est livré avec au moins une couleur ou une variante de couleur unique à ce modèle. Et l’iPhone 11 n’est pas différent. Dans son écrin, les couleurs sont au nombre de deux: le vert et le violet. Les deux sont très doux et crémeux au point que regarder votre iPhone donne l’impression que vos yeux sont doucement caressés. Il faut le donner à Apple, ses couleurs sont toujours au rendez-vous.

Choisir l’une de ces couleurs donnera à votre téléphone un peu plus d’identité et le rendra unique, aussi difficile que cela soit quand on parle d’iPhones. Les deux couleurs sont également sans doute plus naturelles que les autres, donc si vous êtes le type de personne qui ressent un lien étroit avec la Terre mère, celles-ci vous parleront probablement le plus.

L’inconvénient est que si vous souhaitez vendre plus tard votre iPhone 11, vous devrez trouver quelqu’un d’autre qui aime la couleur que vous avez choisie.

Les couleurs classiques de l’iPhone

Le noir et le blanc sont deux couleurs dans presque tous les iPhone. Cela les rend extrêmement courants et sans doute quelque peu ennuyeux. Cependant, l’un des principaux avantages du noir et blanc est que vous pouvez facilement l’associer à n’importe quelle autre couleur, vous n’avez donc pas à vous soucier si votre iPhone entre en conflit avec votre chemise, votre robe ou votre sac.

C’est encore plus vrai si vous voulez obtenir un étui transparent cool avec une image colorée dessus. Avec le noir ou le blanc, vous aurez toujours une belle toile de fond, alors qu’on ne peut en dire autant des autres couleurs de l’iPhone 11.

Parier sur le noir ou le blanc le choix sans risque. Si vous êtes le type de personne qui change facilement de préférences, choisissez celle que vous préférez, puis expérimentez simplement des cas en cours de route.

Le jaune «iPhone pas cher»

Ne vous méprenez pas, nous adorons le jaune sur les iPhones. C’est lumineux, joyeux et ça dégage des ondes positives, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer? Cependant, jusqu’à présent, il n’est apparu que sur les iPhones considérés comme «bon marché». C’était d’abord sur l’iPhone 5C, puis sur l’iPhone XR, à la fois une version moins chère que leurs homonymes.

Avec la famille iPhone 11, Apple a changé les choses après avoir vu à quel point le XR était populaire et a nommé son successeur simplement iPhone 11, en essayant d’éviter toute association subconsciente avec quelque chose de médiocre. Donc, si vous comptez sur votre iPhone pour servir non seulement de téléphone, mais également de symbole de statut, vous voudrez peut-être éviter d’obtenir un iPhone 11 jaune.

Mais si vous ne vous souciez pas de tout cela, alors optez pour le jaune, si c’est votre couleur préférée parmi les six.

Le noble (PRODUCT) RED

Le dernier, mais non le moindre, est la couleur RED (PRODUCT) RED déposée par Apple. Contrairement au vert plus doux, au violet et au jaune, cette couleur est assez frappante. Ce qui rend ce rouge spécial, c’est qu’une partie de l’argent que vous dépensez pour votre iPhone 11 va directement au Fonds mondial pour lutter contre le COVID-19.

Avant que COVID-19 ne devienne une chose, (PRODUCT) RED a contribué à la recherche sur le cancer et le fera probablement à nouveau à l’avenir.

Bien sûr, le prix de l’iPhone 11 (PRODUCT) RED n’est pas plus élevé que le reste, c’est donc Apple qui fait la contribution en votre nom. La campagne est en cours depuis de nombreuses années maintenant et elle est assez bien connue, ce qui signifie que d’autres personnes noteront également que vous avez choisi d’aider une bonne cause avec votre achat.

Étant donné que la couleur elle-même est excellente, (PRODUCT) RED est un candidat de choix pour la couleur de votre iPhone 11.

Maintenant que nous avons terminé votre sélection de couleurs, vous voudrez peut-être vérifier notre Meilleur article sur les étuis iPhone 11 pour obtenir une protection pour votre tout nouveau téléphone. N'oubliez pas d'envisager une protecteur d'écran pour lui aussi.

Quelle couleur iPhone 11 Pro, Pro Max choisir? Avec les modèles iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, Apple opte pour des couleurs plus sérieuses dans des nuances atténuées qui conviendraient à un environnement professionnel. Vous avez également le choix parmi moins de couleurs, vous ne pouvez pas afficher un iPhone 11 Pro jaune vif, pas si Apple a quelque chose à dire à ce sujet. Alors, quelles couleurs d'iPhone 11 Pro pouvons-nous choisir? Voici la gamme de couleurs iPhone 11 Pro et Pro Max: Zone grise

argent

Vert minuit

Or

Regardons-les de plus près!

La couleur unique de l'iPhone 11 Pro

Comme pour l'iPhone 11, Apple a une couleur unique pour ses utilisateurs professionnels: le vert minuit. Il ressemble à du gris avec une teinte verte et a un peu une ambiance militaire. Les 11 Pro et 11 Pro Max sont déjà extrêmement reconnaissables avec leurs trois bosses de caméra, mais le Midnight Green est la cerise sur le gâteau si vous voulez embrasser pleinement la famille 11 Pro.

En revanche, beaucoup de gens aiment la couleur pour la même raison, ce qui la rend très populaire et diminue une partie de l'unicité. Mais avec quatre couleurs au total, vous ne pouvez pas vous attendre à ne pas voir un téléphone comme le vôtre tous les jours.

Les couleurs qui correspondent à votre MacBook

Apple est vraiment doué pour utiliser le même langage de conception dans tous ses produits. Et si vous cherchez à acheter un iPhone 11 Pro, vous en avez probablement quelques-uns. Et pour obtenir les meilleurs résultats esthétiques, vous devez associer votre MacBook à la couleur appropriée de l'iPhone, ce qui signifie choisir entre le gris sidéral et l'argent. C'est comme ça que ça devait être.

Ces couleurs classiques garantiront également que lorsque vous serez prêt à vous séparer de votre iPhone 11 Pro afin d'obtenir un modèle plus récent, il y aura beaucoup de preneurs.

La couleur fantaisie

La couleur or de l'iPhone 11 Pro est à la limite de l'or rose, mais ce n'est pas tout à fait là. Pourtant, il est évidemment ajouté à la gamme pour plaire à une grande partie de la base d'utilisateurs féminine d'Apple. La couleur convient assez bien aux téléphones, ce qui les rend autant que possible des bijoux. Alors que les autres options sont plus utilitaires, l'or ne fait que crier au luxe. Et si c'est ce que vous recherchez, eh bien, vous avez votre gagnant.

J'espère que vous avez maintenant une meilleure idée de la couleur qui vous convient le mieux, maintenant si vous avez également besoin d'aide pour choisir un étui, vous pouvez consulter notre Meilleur article sur les étuis iPhone 11 Pro et Pro Max.