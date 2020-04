Quel type d’histoires Instagram convient à la promotion de votre entreprise

Vos clients ont besoin d’informations sur le moment et de finition, et c’est ce que donne Instagram Stories. Instagram Stories vous permet de publier une photo ou une vidéo sur Instagram qui peut se démarquer pendant 24 heures, après quoi elle disparaîtra totalement. L’idée derrière les histoires Instagram est qu’elles sont partagées viables et comme elles ne sont accessibles que pendant 24 heures, les individus sont invités à les voir maintenant. Pour les associations, les histoires ont une tonne de potentiel et sont utilisées pour développer votre entreprise à n’importe quel point utilisé efficacement. Il existe un moyen de progresser en douceur et la véritable route consiste à acheter des préférences Instagram et à acheter des abonnés Instagram.

Apportez des journées typiques dans votre vie professionnelle

L’approche la plus idéale pour utiliser les histoires Instagram est peut-être de faire des enregistrements pratiques quotidiens post-normaux pour votre entreprise. Vous pouvez inclure des fonctionnalités utiles qui décrivent ce qui arrive aux observateurs. Cela fonctionne mieux pour les organisations avec des articles fascinants qui peuvent être inclus dans une photo ou une vidéo. Par exemple, un café peut publier une anecdote Instagram sur un plat traditionnel qu’il prépare, ce qui attirera des clients. Nous avons une tonne de conseils et de tromperies d’affaires ensemble et nous travaillons également bien pour créer des réalisations dans le monde des affaires.

Limites de l’offre ou offres inhabituelles

Vous pouvez utiliser Instagram Stories pour proposer des limites ou des idées rares aux clients. Réorganisez la démarque avec une petite image ou créez votre propre vidéo spéciale et transférez-la Assurez-vous que votre public se rend compte que l’offre est juste utile pendant 24 heures. Cela incitera les individus à communiquer votre histoire Instagram à autant de personnes que ce à quoi on pourrait s’attendre dans les circonstances.

Exposez vos objets d’occasion

Transférez des photographies ou des enregistrements de vos articles uniques utilisés. De nombreuses organisations utilisent désormais cette technique. Dans le cas où vous transférez une vidéo incroyable, vous devez vraiment acheter votre article.

Féliciter l’accomplissement des affaires

Si votre entreprise remporte un honneur ou une réalisation importante, partagez-la avec l’histoire. En effet, même une vidéo de base d’une partie du personnel scientifique peut vraiment aider à vendre que votre organisation a accompli quelque chose. Il s’agit d’une méthode extraordinaire pour donner un peu plus de caractère à votre entreprise et créer l’enthousiasme des clients pour votre entreprise. C’est une manière incroyable et vous pouvez sans trop de peine acheter des likes Instagram d’ici.

Instructions étape par étape pour créer des histoires Instagram

Enclenchez le symbole en plus dans le coin supérieur gauche de votre flux Instagram. À ce stade, contactez le bouton de survol à la base de l’écran pour prendre une photo avec votre téléphone portable ou maintenez-le enfoncé pour enregistrer une vidéo. Pour inclure des chaînes, glissez simplement vers la gauche ou la droite et regardez les différents choix proposés. Appuyez sur la coche en bas de l’écran pour inclure votre histoire. Vous pouvez choisir qui peut voir votre histoire en appuyant sur les trois points dans le coin inférieur droit et en choisissant «Paramètres de l’histoire». Instagram compte plus de 700 millions de clients dynamiques pour chaque mois et augmente la prévalence, car les caméras sur les téléphones portables améliorent la nature des excellentes images et captures vidéo. Familiarisez-vous avec cette puissance de la vie en ligne et son fonctionnement dans votre entreprise.