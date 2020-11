Quel tweet de Donald Trump aurait été supprimé par Lil Pump? Twitter refait surface le tweet Anti-Trump 2016! – .

in

Photo de JEFF KOWALSKY / AFP via Getty Images

Lil Pump suggère qu’il n’était pas pro-MAGA en 2016 après que les fans sur Twitter ont refait surface un tweet Anti-Trump sur son compte. Lil Pump aurait supprimé le tweet après sa réapparition et sa diffusion virale sur Twitter.

Donald Trump est conscient du soutien de Lil Pump alors qu’il l’a invité à monter sur scène lors de son récent rallye au Michigan. Lil Pump a averti les gens de voter pour « Sleepy Joe » et Trump a intitulé Pump « l’une des grandes superstars du monde »

Cependant, les fans pensent que Lil Pump n’a peut-être pas toujours été fan de Trump et voici pourquoi!

Quel tweet de Donald Trump aurait été supprimé par Lil Pump?

Il semble que le rappeur de 20 ans ait approuvé Trump à la présidence après avoir entendu le plan fiscal de Joe Biden. Joe Biden propose d’augmenter les impôts, pour les personnes qui gagnent 400000 $ ou plus par an et Lil Pump n’en était pas très heureuse. Selon ReMix, Pump a déclaré sur une histoire Instagram à ses 17 millions d’abonnés: «F ***, j’ai l’air de payer 33 taxes supplémentaires pour Biden. F *** Sleepy Joe. »

Depuis, sur les réseaux sociaux de Lil Pump, il partage des publications pro-Trump. Il a même photoshoppé une photo de lui serrant la main de Trump et l’a légendée: «LE JOUR DE LA RÉUNION DE TRUMP # trump202022020.»

Twitter refait surface le tweet Anti-Trump 2016!

Le tweet a refait surface après que Lil Pump a pris la parole sur scène lors du dernier rassemblement de Donald Trump au Michigan. Le rassemblement a eu lieu le lundi soir 2 novembre et l’apparition de Lil Pump est devenue virale.

Invité sur scène, Lil Pump a déclaré: «Je suis venu ici pour dire, Monsieur le Président, que j’apprécie tout ce que vous avez fait pour notre pays. Vous avez ramené les troupes à la maison et vous faites ce qu’il faut. MAGA 20/20/20. N’oubliez pas ça! Et ne votez pas du tout pour Sleepy Joe », a déclaré le rappeur, tout en portant un chapeau MAGA.

