Quel sera son impact sur les impôts, les soins de santé, etc.

Une présidence de Joe Biden influencera sans aucun doute les fonds non publics de milliers et de milliers de personnes, du montant qu’ils paient en impôts sur le revenu, à la question de savoir si elles peuvent ou non réduire la dette scolaire – ou payer l’école à quelque égard que ce soit. la plupart des bénéfices sont la classe centrale et les bas salaires, disent les consultants, alors que les plus prospères paieront probablement un supplément.- – – «Biden augmente les dépenses des autorités en matière de scolarité, de soins de santé et de différentes applications sociales, dont les avantages vont en grande partie à ces derniers. dans la moitié arrière de la distribution des revenus », a écrit Moody’s Analytics dans un rapport destiné aux traders publié avant que Biden ne soit officiellement le président élu. «En attendant, il augmentera de manière significative les impôts des établissements monétaires aisés et des entreprises pour les aider à payer.» C’est ce sur quoi nous comptons de Biden au cours des 4 prochaines années: la voie à suivre pour l’économie système: Trump ou Biden: qui augmenterait le développement, rétablirait les emplois plus tôt? Voici une information le jour du scrutin sur le système économiqueRace et chômage: avantages du chômage: la disparité raciale dans l’aide au chômage augmente à mesure que le Congrès bloque le stimulus COVID-19 TaxesBiden a mentionné à plusieurs reprises que les personnes dont les revenus sont inférieurs à 400000 $ par an ne paient pas un sou supplémentaire d’impôts . Cependant, ces revenus au-dessus de ce seuil perdront leurs réductions d’impôt et certains paieront un peu plus.Biden a vraiment aidé à élever la taxe sur le revenu marginal de 37% à 39,6% pour le plus grand bassin de revenus du pays, conformément à la base fiscale et à la Les personnes ayant plus d’un million de dollars de revenus complets verraient les revenus générés par les dividendes, en plus des aspects positifs du capital, imposés comme leur salaire, et réduiraient les déductions détaillées que les contribuables pourraient déclarer, dit Moody’s. , Le porte-parole de la campagne marketing de Biden, Michael Gwin, a préalablement informé Reuters que Biden réussirait à réduire les impôts de la classe centrale en leur accordant un crédit remboursable qui réduirait ce qu’ils paient pour la protection des soins de santé et les aiderait à acheter leur première maison et à payer pour les soins aux jeunes. Le plus instantanément, pour faire face à la catastrophe financière qui a effacé des milliers et des milliers d’emplois et laissé de nombreuses personnes en difficulté pour payer leur salaire Biden dit qu’il augmentera le score du crédit d’impôt pour jeunes à 3000 $ pour chaque jeune âgé de 6 à 17 ans et à 3600 $ pour les plus jeunes enfants. Cela impliquera, conformément à son site Web {qu’un} formateur et électricien avec un enfant et un élève du centre obtiendrait 6 600 $. La loi sur les soins peu coûteux, qui offre le bien-être à des milliers et des milliers de personnes, s’inscrit dans la continuité avec le rôle de la Cour suprême des États-Unis qui devrait peser le 10 novembre sur un procès intenté par un certain nombre d’États dirigés par les républicains. et l’administration Trump pour abolir l’ACA, mais Biden a un plan pour non seulement sauver la législation, mais la rendre plus forte. « Ce que je vais faire, c’est croiser Obamacare avec un choix public », a déclaré Biden lors du dernier débat présidentiel vers Président Donald Trump. «Cela se transforme en Bidencare.» Il dit que les gens peuvent conserver une couverture d’assurance personnelle, mais un choix public sera même accessible, notamment au profit des personnes qui n’ont pas pu entrer à Medicaid parce qu’elles restent dans la douzaine d’États qui ne leur ont pas permis de prendre action sous l’ACABiden a mentionné qu’il augmenterait les subventions que les gens peuvent utiliser pour les aider à acheter une protection par les marchés ACA. Selon lui, aucun ménage ne devrait consacrer plus de 8,5% de ses revenus à la protection de son bien-être en raison du crédit d’impôt remboursable pour ses primes.Et les gens pourraient réduire davantage leurs prix directs à la suite d’une administration Biden dit Cela diminuera la valeur des ordonnances en négociant les coûts des médicaments. Néanmoins, «la plupart des plans de soins de santé de Biden nécessiteraient des lois, de sorte que leur adoption pourrait obliger les démocrates à gérer le Sénat en plus de la maison», dit Oxford Economics. «En l’absence de lois, nous comptons sur Biden pour annuler les actions du gouvernement de Trump qui ont réduit l’ACA.» Logement Une grande partie des finances d’un ménage sert à superposer le prix du logement. Pratiquement la moitié des personnes qui embauchent paient plus de 30% du prix du logement. leurs revenus sur ces fonds mensuels, conformément au Middle for American Progress, limitant le montant qu’il leur reste à dépenser pour différentes exigences telles que l’épicerie ou la scolarité.Biden prévoit de fournir un crédit d’impôt remboursable d’autant comme 15000 $ qui peuvent aider les gens à réduire collectivement les coûts d’achat d’une maison, à renforcer l’aide au loyer fournie par les autorités fédérales et à consacrer 10 milliards de dollars à l’augmentation du crédit d’impôt qui stimule la construction ou la rénovation de logements locatifs pour les bas salaires. Biden a également parlé de s’assurer que les gens ne dépensent pas plus de 30% de leurs revenus pour le logement. Biden dit qu’il recherchera un pointage de crédit d’impôt pour les locataires qui font un montant excessif pour obtenir des bons de la partie 8, mais qui ont néanmoins besoin d’aide pour couvrir leur embauche, et financera absolument le programme de la partie 8 pour les personnes admissibles. Biden a également proposé un certain nombre d’étapes pour éradiquer le racisme systémique qui a entravé le pouvoir des gens de la coloration, notamment les Africains, d’acheter ou de conserver leur propriété – à partir de taux d’intérêt onéreux qui les éloignent susceptibles de prendre du retard sur les fonds. , aboutissant à des saisies, à des préjugés qui sous-évaluent les propriétés simplement parce qu’elles appartiennent à des Noirs. Les biais dans les prêts, en plus du financement prédateur centré sur les Noirs dans les années précédant la récession de 2008, ont été les principales causes du large fossé de richesse entre les Noirs et les Blancs, affirment les consultants, laissant les Africains en difficulté sur la question de transmettre des actifs aux générations futures ou financer le lancement d’une entreprise. Biden dit qu’il créera une norme nationale pour les déterminations de la valeur du logement. Il poursuivra même des lois qui pourraient interdire au commerce de prêt de pousser les clients vers des prêts hypothécaires qu’ils ne peuvent pas se permettre et de redonner de l’énergie au lieu de travail des prêts véridiques et des alternatives égales pour responsabiliser les prêteurs qui ont fait preuve de discrimination envers les clients de la maison. SchoolingBiden s’est engagé à restreindre et plafonner les prix des services de garde pour de nombreux ménages. Il fournira un crédit d’impôt pour aider les ménages à faible revenu et de la classe moyenne à payer les soins aux jeunes. Les revenus du père et de la mère inférieurs à 125 000 $ par an peuvent récupérer jusqu’à la moitié de ce qu’ils dépensent pour les soins aux adolescents de moins de 13 ans. Le plafond est de 8 000 $ pour un jeune ou de 16 000 $ pour 2 enfants ou plus. Et les ménages qui gagnent jusqu’à 400000 dollars peuvent prétendre à un crédit partiel.Pour les jeunes de moins de 5 ans, Biden aide le jeune à prendre soin des ménages qui travaillent, grâce à laquelle une échelle mobile de subventions peut être organisée afin que les ménages les moins prospères paient ce que De plus, aucun ménage avec des enfants de moins de 5 ans et des revenus inférieurs à 1,5 fois l’État commun ne paierait plus de 7% de ses revenus pour la garde des jeunes. Cela équivaut à 45 $ par semaine au maximum pour la famille commune, conformément au site Web de la campagne de marketing de Biden. Biden propose une école maternelle gratuite pour les enfants de 3 et 4 ans. Biden doit rendre les écoles de groupe et les applications de coaching comparables gratuites. Et les étudiants dont le revenu des ménages est inférieur à 125000 $ par an ne devront pas payer de frais de scolarité s’ils fréquentent des écoles publiques et des universités pendant quatre ans.Il doit en outre augmenter la valeur des subventions Pell, doublant le plus grand nombre d’étudiants pouvant obtenir. .Dette scolaire Biden dit qu’il réduira le fardeau de la dette des étudiants universitaires après leur diplôme. Après avoir déduit les revenus qu’ils devraient payer des impôts et pour les nécessités comme le logement et l’épicerie, les débiteurs versent 5% de leurs revenus supérieurs à 25000 $ en prêts fédéraux contractés pour financer un diplôme de premier cycle.S’ils ont fait preuve de diligence dans le remboursement de leur dette, après 20 ans, Les débiteurs qui ne gagnent pas plus de 25000 $ par an ne devront pas faire de fonds sur ces prêts fédéraux et n’auront pas à se soucier d’accumuler des curiosités.Les personnes qui gagnent 25000 $ ou moins par an ne devront pas tous les fonds sur leurs prêts étudiants fédéraux de premier cycle et de même reçus n’accumulent aucun intérêt sur ces prêts.Il améliorerait en outre le programme de pardon des hypothèques de la fonction publique et lancerait une toute nouvelle initiative qui annule le prix de 10000 $ de la dette des étudiants de premier cycle ou des cycles supérieurs pour un an l’emprunteur s’engage à un service national ou de groupe. La casquette peut être de 5 ans,

