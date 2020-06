Quel film voulez-vous voir réédité en salles?

Warner Bros.a officiellement annoncé sa réédition Début l’autre jour, le 17 juillet. Ils disent que c’est pour le dixième anniversaire du film, mais en raison de la pandémie de COVID-19, les cinémas ont été fermés pendant des mois. Il y a beaucoup d’incertitude quant à savoir si les gens seront prêts à retourner dans une salle de cinéma une fois qu’ils rouvriront et quels types de restrictions les gens seront prêts à accepter. L’idée que les théâtres vont montrer des rééditions de films plus anciens est assez sûre. C’est un bon moyen de tester les eaux pour savoir si les gens vont à nouveau regarder des films sans regarder les studios sans risquer des budgets de production importants. Nous avons donc demandé à certains membres du personnel de Bleeding Cool quels films ils aimeraient voir sur grand écran, et nous avons obtenu d’excellentes réponses.

Kailyn Booth – Rédactrice en chef: Le film que j’aimerais voir sur grand écran serait La matrice. Cela m’a beaucoup aidé à me familiariser avec la science-fiction et les films d’action que je n’aimais pas vraiment quand j’étais plus jeune. Les effets spéciaux tiennent toujours jusqu’à ce jour, et le cinéma que les Wachowski ont créé à l’époque est tout simplement magnifique. La bande sonore était ma confiture à l’adolescence et entendre tous ces morceaux dans un grand théâtre serait très amusant. Ceci est une version que nous allons probablement voir depuis la sortie de Warner Bros. The Matrix 4 en 2022. Cela ne m’étonnerait pas de les voir faire une sorte de marathon de trois films menant à la première de minuit du quatrième film. Alors que les deuxième et troisième films sont assez mitigés dans l’ensemble, le premier reste un changeur de jeu que je n’ai jamais pu voir sur grand écran. J’adorerais le voir sortir maintenant.

Adi Tantimedh – Écrivain: Wong Kar-Wai’s Film de 1994 Chungking Express. Scénarisé rapidement, tirant des acteurs de premier plan qui se trouvaient être disponibles, le film a été tourné en deux semaines. Une semaine sur la moitié Takeshi Kaneshiro-Brigitte Lin, une autre semaine sur le segment Tony Leung Chiu Wai et Faye Wong. Deux histoires de presque amoureuses rêveuses, surréalistes et loufoques sur les connexions manquées et le désir. Takeshi Kaneshiro en tant que flic au cœur brisé essayant de boire, se faisant larguer et se passionnant pour la femme fatale à la perruque blonde de Brigitte Lin qu’il ne sait pas est en fuite après un accord qui a mal tourné. Tony Leung Chiu-Wai en tant que flic beat qui achète son déjeuner dans le petit café où travaille Faye Wong. Il est trop accroché à sa petite amie hôtesse de l’air constamment disparue pour remarquer que Faye Wong développe un béguin pour lui, au point qu’elle commence à s’introduire par effraction dans son appartement quand il est au travail. Ils ont utilisé l’appartement du directeur de la photographie Chris Doyle pour servir d’appartement et l’ont complètement saccagé. Tout cela pour le cinéma et pour sortir le réalisateur Wong Kar Wai de l’impasse car il devait livrer un film rapidement. Le résultat est le film asiatique le plus influent des années 1990. Le regarder à nouveau, c’est ressentir la nostalgie d’un Hong Kong qui pourrait être parti, à l’époque où il semblait offrir des libertés presque illimitées et la liberté de rêver.

Eden Arnold – Écrivain: Maintenant, j’ai eu de la chance car j’ai travaillé comme projectionniste pour un programme de cinéma et j’ai pu montrer des tas de vieux films sur grand écran, mais celui qui ne vieillit jamais est Magicien d’Oz, facilement. C’est spectaculaire, les grands décors cachent facilement les détails sur le petit écran, et c’est absolument adorable dans toute sa splendeur technicolore et musicale – des points bonus pour pouvoir le regarder quatre fois de suite et ne pas le détester. Voyons voir que vous êtes aussi amusant d’une montre, Laurence d’Arabie.

Mark Seifert – Directeur de la rédaction: Des trucs classiques. Superman le film. Batman ’89. Guerres des étoiles. Extraterrestre. Terminator. Prédateur. Pulp Fiction, que j’ai vu samedi soir dans un théâtre du campus bondé. Trucs où vous voulez faire partie de la réaction du public et ne vous inquiétez pas de manquer des choses à cause de cela. j’ai vu Bonne matinée le vietnam dans ce même théâtre bondé. Nous avons raté toutes les autres blagues parce que tout le monde riait si fort. C’était toujours génial.

Jeremy Konrad – écrivain: Le film que je veux revoir au théâtre serait chasseurs de fantômes, pour deux raisons. 1) il est sorti l’année de ma naissance, donc je ne l’ai jamais vu sur grand écran. Et 2) parce qu’il est intemporel et qu’il exciterait toujours le public et le ferait rire. Les effets tiennent le coup et tout le monde passe un bon moment.

Tom Chang – écrivain: Oh, en ce qui concerne ma recommandation pour un film qui devrait être réédité en salles et pourquoi l’expérience elle-même en vaut la peine Shazam! Shazam! remplit tellement de cases à cocher différentes pour savoir pourquoi il est amusant d’aller au théâtre. Tout le monde dans le film semble s’amuser. Les deux personnages principaux ont le meilleur moment ensemble, se liant à la découverte des pouvoirs de Shazam. C’est aussi une histoire de passage à l’âge adulte, contient des personnages très proches et redéfinit le sens de ce qu’une famille aimante peut être.

Andy Wilson – écrivain: Le film dont nous avons besoin dans les salles est chasseurs de fantômes. C’est une brillante comédie d’action que nous pouvons tous aimer, et sa cinématographie étonnante de Laslo Kovacs brille d’autant plus brillamment sur grand écran. Je déteste qu’un de mes films préférés de tous les temps ait été coopté et soit devenu une pierre de touche pour les meninistes de droite encore folle en ligne à propos du concept de base des femmes fantômes, mais nous y sommes. Quoi qu’il en soit, si nous pouvons essayer d’oublier cela, et essayer d’oublier la menace de COVID-19, alors j’espère que nous pourrons profiter de Ghostbusters.

Jason Henderson – écrivain: J’aimerais voir le 1978 Superman sur grand écran, je me souviens d’avoir été impressionné par Christopher Reeve jouer à cet incroyable Jésus comme la réimagination de Superman après avoir grandi avec le genre de Superman de style sergent grincheux de la télévision. Ce serait formidable d’aller au cinéma et de croire qu’un homme peut voler.

Gavin Sheehan – Éditeur de jeux: Indice (1985). À l’époque de la sortie du film, ce n’était pas sous la forme que nous connaissons aujourd’hui. Chaque fois que vous le voyez ces jours-ci, il a trois fins possibles, la dernière fin étant celle qui est acceptée comme la vraie fin. Mais en 1985, ils ont sorti trois versions du film à travers le pays avec une seule fin dans chaque film. Donc, à moins que vous n’ayez vérifié l’affiche pour voir « Ending # 2 » dessus, vous ne saviez pas ce que vous alliez obtenir, et c’était censé faire que tout le monde aille voir le film trois fois pour obtenir l’expérience complète et, en théorie , triple les retours au box-office. L’expérience a échoué en 1985. Mais maintenant que c’est devenu un classique culte où les gens peuvent citer ce film textuellement comme chasseurs de fantômes ou Retour vers le futur, Je pense qu’il a une chance décente d’être montré à nouveau dans sa forme originale avec un mystère se terminant à chaque fois. Ou l’enfer, si les studios n’aiment pas cela, il suffit d’en faire une version HD améliorée pour une durée d’une semaine à partir du 13 décembre 2020 (le 35e anniversaire) afin de récolter de l’argent de tous les fans hardcore une fois de plus avant de mettre à nouveau sur 4K Blu-ray.

Voir aussi Les suites de Spenser Confidential arrivent-elles aussi? Vous avez aimé cet article? Partagez-le!