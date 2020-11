Quel est le pouvoir du Mighty Thor de Jane Foster? – / Film

Contrairement à Iron Man et Captain America, le Thor La franchise à Marvel Studios se poursuivra au-delà d’une trilogie de films. Thor: Amour et tonnerre est le prochain épisode de la franchise de super-héros dirigée par Chris Hemsworth, et la production commence imminemment en Australie avec Thor: Ragnarok réalisateur Taika Waititi derrière la caméra. Mais lorsque la franchise reviendra, il y aura un nouveau Thor sous la forme de Natalie Portman en tant que Jane Foster, et selon l’actrice, elle aura un ensemble de super pouvoirs légèrement différent de celui du dieu du tonnerre d’origine.

Natalie Portman est récemment apparue virtuellement sur Le spectacle de Kelly Clarkson et discuté Thor: Amour et tonnerre.

Au cours de leur brève discussion sur la suite, Portman a en outre confirmé que lorsque Jane Foster deviendra la déesse du tonnerre, elle sera connue sous le nom de The Mighty Thor. C’est quelque chose que Taika Waititi a évoqué l’été dernier, peu de temps après l’annonce de la nouvelle au San Diego Comic-Con. Vous pouvez juste entendre la version de Thor de Hemsworth commentant sarcastiquement pourquoi elle est appelée «puissante» et ce n’est pas le cas. Et ce n’est pas la seule différence entre l’ancien Thor et le nouveau.

Quand Kelly Clarkson a posé des questions sur les pouvoirs que Jane Foster aura en tant que Thor, Portman a déclaré: «Elle a des pouvoirs. Ce n’est pas exactement la même chose que Thor. C’est sa propre version. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas expliquer quelles pourraient être les différences dans ses pouvoirs.

Dans les bandes dessinées, lorsque Jane Foster manie Mjolnir, elle a tous les mêmes pouvoirs de Thor, y compris la force et la vitesse surhumaines, la capacité de voler, d’être largement imperméable aux dommages et de contrôler la foudre. Mais elle est également capable de contrôler Mjolnir d’une manière légèrement plus sophistiquée que quiconque ayant auparavant utilisé le marteau, ce qui comprend la possibilité de changer la trajectoire et la vitesse du marteau à mi-lancer et de le faire tourner autour des ennemis pour les piéger.

Thor de Chris Hemsworth a été capable de lancer le marteau avec une courbe, le faisant même voler en cercle pour abattre des ennemis, mais je ne pense pas qu’il puisse changer la trajectoire du marteau à moins qu’il ne le rappelle dans sa main pendant qu’il vole environ. Nous ne l’avons certainement pas vu changer la vitesse du marteau après l’avoir lancé non plus, alors Thor: Amour et tonnerre pourrait facilement intégrer ces détails dans le film.

Il y a aussi la chance que Thor: Amour et tonnerre pourrait s’inspirer de la récente série Marvel Comics où Jane Foster devient Valkyrie. En tant que personnage, elle utilise Undrajarn the All-Weapon, une arme qui peut changer de forme et être ce dont elle a besoin. Elle porte également une épée, une masse extensible et de grandes ailes dorées. Cela pourrait être aussi différent de Thor cependant, et il pourrait virer trop près de l’armure Golden Eagle de Wonder Woman de Wonder Woman 1984.

Thor: Amour et tonnerre ne sort pas en salles avant 11 février 2022, nous avons donc beaucoup de temps pour en savoir plus.

