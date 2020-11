Quel est le meilleur: Xbox X / S ou PS5?

Novembre a été un mois passionnant pour les joueurs avec la sortie de plusieurs nouvelles consoles de nouvelle génération.

En l’espace d’une semaine, le public a eu accès à la Xbox Series X / S et à la PlayStation 5. Les appareils de nouvelle génération des deux sociétés se sont vendus dans le monde entier après la mise en vente des précommandes en octobre. De nombreux joueurs ont cependant pu mettre la main sur ces nouveaux appareils.

Avec les vacances à venir, de nombreuses personnes veulent avoir la possibilité de s’asseoir et de profiter de l’expérience de jeu de nouvelle génération. Mais avec la gamme de consoles disponibles, il peut être difficile de choisir celle qui leur convient.

Voici comment nous pensons que chaque système de nouvelle génération se compare à ses concurrents en termes de conception, de spécifications, de performances, etc.

Quelle console nouvelle génération est la meilleure?

Conception

Image via Microsoft

Chaque entreprise a sorti deux consoles différentes de cette génération à des prix différents. La Xbox Series S et la PS5 Digital sont des consoles uniquement numériques, ce qui signifie qu’elles sont incapables de jouer à des jeux à partir d’un disque.

Compte tenu de l’absence de lecteur optique, Xbox a choisi de repenser complètement ce modèle avec une petite boîte blanche épurée et profilée. Après avoir enfin mis la main sur l’appareil, j’ai été choqué de voir à quel point il était petit. Cette console est de loin la plus petite console Xbox de première version de toute nouvelle génération, mesurant 10,8 pouces de hauteur, 5,9 pouces de profondeur et 2,5 pouces de largeur en position verticale. En plus de sa taille, la console est presque silencieuse lorsqu’elle fonctionne. Même si vous jouez à des jeux à haute intensité, vous n’entendrez souvent pas de bruit provenant de l’unité elle-même.

Image via Sony

La PS5 Digital, en revanche, conserve la même apparence que son modèle plus cher moins le lecteur de disque. Cette chose est un goliath à 15,4 pouces de hauteur, 10,24 pouces de profondeur et 4,09 pouces de largeur. Jusqu’à ce que je puisse le voir en personne, je n’avais pas réalisé à quel point cette console était grande. Heureusement, vous pouvez le mettre sur le côté et le tenir debout, sinon il peut ne pas s’intégrer dans les configurations de certains utilisateurs. Tout comme la série S, lorsque la PS5 Digital fonctionne, vous l’entendez à peine. Le chauffage n’est pas non plus un problème sur cette console car le système de ventilation semble maintenir la console à une température fraîche même lorsque vous jouez à des jeux exigeants.

Le modèle phare de la Xbox, la série X, mesure environ deux fois la largeur du S et est légèrement plus grand. Cette machine est toujours d’une taille beaucoup plus raisonnable que la PS5, mais lorsqu’elle est de son côté, elle ne semble tout simplement pas à sa place. La console est destinée à être debout, bien que cela ne convienne pas à toutes les configurations car elle prend de la place. Le refroidissement de ce système est très efficace et il n’a pas semblé chauffer de manière notable à aucun moment pour nous. En ce qui concerne le bruit, lorsqu’un disque est utilisé, vous l’entendez. Mais une fois que vous avez chargé dans des zones ou que le jeu s’installe complètement, c’est quelque chose qui ne se produira que de temps en temps.

La PS5 standard est à peu près la même que la série X, faisant le seul bruit perceptible lorsque la console lit un disque. En dehors de cela, le design est le même que son homologue numérique.

Spécifications

Image via Microsoft

La PS5 et la PS5 Digital présentent exactement les mêmes spécifications, la seule différence étant l’absence de lecteur de disque dans la version numérique. Comme c’est le cas, vous pouvez acheter une PS5 Digital pour 399 $ et le modèle phare pour 499 $.

Ces deux appareils sont livrés avec un SSD de 825 Go, 3,5 GHz, un processeur AMD Zen 2 à huit cœurs, un processeur graphique 10,3 teraflop RDNA 2 et 16 Go de RAM. Ces spécifications sont plus que suffisantes pour produire des images 4K époustouflantes à des fréquences d’images rapides. À l’heure actuelle, PlayStation n’offre pas ses propres options d’extension de stockage. Mais il a inclus un emplacement sur l’appareil à cet effet et prévoit de proposer une extension de stockage à l’avenir.

Xbox a adopté une approche différente de ses multiples appareils. La série S, moins puissante, se vendra 299 $, tandis que la série phare X vous coûtera 499 $.

La série S dispose d’un processeur Zen 2 personnalisé à huit cœurs avec 10 Go de RAM GDDR6, quatre GPU Teraflop et 20 unités de calcul. Mais là où le S échoue, c’est avec le minimum de 512 Go de stockage interne. Avec seulement deux jeux de dernière génération installés ainsi que le système d’exploitation Xbox, ma console représentait déjà 20% de sa capacité disponible. Au fur et à mesure que les jeux grossiront, ce sera un problème majeur. Heureusement pour les utilisateurs, Xbox propose des lecteurs d’extension de stockage, mais ceux-ci vont vous faire reculer davantage car ils ne sont pas bon marché.

Spécifications Xbox Series XCPU8x core 3,8 GHz AMD Zen 2 personnalisé CPU GPU12-teraflop, 52CU à 1,825 GHz AMD RDNA personnalisé 2RAM16 Go GDDR6SSD1 TB NVME personnalisé

La série X regorge de composants haut de gamme, avec un processeur AMD Zen 2 à 3,8 GHz, un GPU AMD RDNA 2 à 12 téraflop avec 52 unités de calcul, 16 Go de RAM et un énorme SSD d’un téraoctet lecteur de stockage. Cette console est aussi capable que n’importe qui d’exécuter tout ce qui lui est lancé avec la possibilité de jouer à des jeux en 8K époustouflants.

Bien que la Xbox Series X puisse sembler le choix évident entre les quatre consoles en termes de spécifications sur papier, vous devez d’abord penser à la situation dans laquelle vous la jouerez. Si vous ne prévoyez pas de la connecter à un 4K TV, la série X ne sera pas visiblement supérieure à la série S en dehors de la fréquence d’images. En ce qui concerne les visuels entre la PS5 et la série X, ils sont tous les deux impressionnants. Et bien que la PS5 soit légèrement moins puissante, vous ne remarquez pas de différence de qualité massive entre la paire.

Le stockage est la plus grande préoccupation. La série S ne dispose pas d’un stockage suffisant pour être la principale console de jeu de quiconque dans cette génération de jeux. La taille des fichiers ne fait qu’augmenter, comme le nouveau Call of Duty: Guerre froide Black Ops avec une taille de fichier énorme de 190 Go, vous devrez inévitablement acheter un lecteur de stockage externe. Avec les 825 Go de la PS5, vous disposerez d’un peu d’espace avant de devoir vous développer. Pour la série X, un TB vous durera un certain temps.

Interface utilisateur

Capture d’écran via PlayStation

Sony a remodelé son interface utilisateur (UI) sur la PS5. Bien que l’écran d’accueil semble similaire, la façon dont il navigue a complètement changé, tout en offrant deux écrans d’accueil différents, l’un étant exclusivement réservé aux jeux. Le nouveau système de cartes semble être une pensée intelligente et un moyen d’aider les joueurs bloqués pendant une partie, mais ce n’est pas quelque chose que j’ai utilisé une fois et que j’ai souvent oublié au profit de la résolution du problème moi-même. L’aspect et la navigation de la PlayStation sont excellents avec une sensation complètement nouvelle en tant que progrès par rapport à la génération précédente.

L’intégration du partage est quelque chose que PlayStation semble avoir réfléchi cette fois-ci, ce qui permet aux joueurs de montrer aussi facilement que possible leur gameplay et leurs expériences en capturant des captures de scénario, des vidéos ou en diffusant en direct via Twitch ou YouTube. Donner aux utilisateurs un moyen aussi simple de faire ces choses va encourager plus de gens à utiliser ces fonctionnalités qui sont souvent restées inutilisées sur la PS4.

Image via Microsoft

La Xbox est restée fidèle à ce qu’elle sait cette fois-ci. La nouvelle génération partage la même interface utilisateur que la précédente Xbox One X. Ce n’est pas nécessairement un inconvénient car les joueurs qui passent à une nouvelle Xbox devraient savoir exactement où tout se trouve. Étant donné qu’il s’agit d’une toute nouvelle génération, cependant, cela enlève potentiellement la crainte du manque d’une nouvelle expérience pour les utilisateurs qui reviennent – et une refonte aurait pu ajouter quelque chose de plus à l’expérience.

Semblable à la PS5, Microsoft s’est fortement concentré sur les aspects sociaux de la nouvelle série X / S, avec l’enregistrement de gameplay, les captures de scénario et la diffusion. La plus grande miss Xbox a fait dans cet aspect est que pour diffuser votre gameplay, vous devez utiliser des applications telles que l’application Twitch. Bien que cela fonctionne très bien, le manque d’intégration semble être une étape inutile qui n’existe tout simplement pas sur la PS5.

Performance

Image via Ubisoft

Les deux sociétés l’ont fait sortir du parc avec leurs nouvelles consoles en termes de performances. Les séries X et PS5 sont capables de produire des images 8K et 4K époustouflantes dans un maximum de 60 FPS. Vous ne pouvez pas obtenir cette qualité visuelle sur aucune autre console aujourd’hui et c’est quelque chose dont les joueurs PC se vantent depuis des années. Le voir enfin arriver sur les consoles et être joué sur un grand téléviseur doit être vu pour comprendre le saut de qualité des générations précédentes.

Même dans la série S qui n’est pas capable de vraies résolutions 4K, la fréquence d’images solide et l’affichage 1440p de haute qualité le rendent impressionnant à voir. Si vous êtes quelqu’un qui ne possède pas de téléviseur 4K ou qui n’est pas intéressé par la mise à niveau vers un téléviseur, la série S est probablement la meilleure console pour votre argent en termes de performances.

Les temps de chargement ont été considérablement réduits sur toutes les consoles, y compris la série S.Vous ne serez pas souvent coincé à attendre que votre jeu se charge, et lorsqu’il se charge pendant une durée notable, il ne dépasse généralement jamais 30 secondes. .

Manette

Image via Microsoft

La Xbox, encore une fois, est restée fidèle à ce qu’elle sait et a sorti un nouveau contrôleur remarquablement similaire en apparence à celui de la Xbox One. La seule différence mineure est l’inclusion d’un bouton de partage au centre. Bien que visuellement, il n’y ait pas grand chose de nouveau à parler du contrôleur, il semble robuste et bien construit et est l’un des contrôleurs les plus lourds que j’ai tenus tout en n’étant pas trop lourd à seulement 287 grammes.

Le contrôleur tient confortablement dans vos mains et vous donne facilement le contrôle de tous les boutons et déclencheurs que vous pourriez avoir besoin d’utiliser.

Manette PS5 DualSense – Image via Sony

Sony, d’autre part, a présenté un nouveau contrôleur DualSense dans cette génération. C’est techniquement de loin le contrôleur le plus avancé que les joueurs aient vu. Bénéficiant de capteurs haptiques, la vibration de cet appareil est quelque chose que vous devez expérimenter pour bien comprendre. C’est différent et plus précis que jamais. En plus de cela, le contrôleur dispose de déclencheurs adaptatifs qui peuvent nécessiter moins ou plus de force pour appuyer en fonction de la tâche prévue du jeu. Dans le jeu fourni avec la console, Salle de jeux d’Astro, vous utilisez beaucoup ces deux fonctionnalités et vous avez une idée de là où cette technologie brille. Mais à moins que les développeurs ne soient disposés à adopter ces fonctionnalités, ils ne feront pas de différence majeure dans le gameplay.

Au début, la manette semblait encombrante en main et on comprend pourquoi beaucoup de gens disent qu’elle est trop grande pour eux. Après une courte période d’utilisation, cependant, le contrôleur est devenu confortable et je n’ai eu aucun problème à naviguer autour de lui.

Jeux

Image via le blog PlayStation

Pour le moment, il n’y a sans aucun doute pas de réelle concurrence pour PlayStation en termes de jeux.

La Xbox Series X / S devait être lancée avec le nouveau Halo Infini jeu en tant que titre exclusif. Mais ce jeu a depuis été retardé et, pour le moment, les consoles Microsoft n’ont pas de titres exclusifs. La réponse à cela a été pour Microsoft de pousser le service d’abonnement Xbox Game Pass. Bien que ce soit un moyen fantastique de jouer à des titres plus anciens mis à l’échelle pour le nouveau matériel, ce n’est tout simplement pas la même chose que de jouer à de nouveaux jeux qui ont été publiés exclusivement pour la console.

PlayStation a été lancée avec une poignée de titres exclusifs, dont Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: une grande aventure, Âmes démoniaques, et plus. Cette gamme de jeux comprend quelque chose pour tout le monde, et comme ils sont tous créés avec cette console spécifique à l’esprit, ils utilisent efficacement plusieurs de ses fonctionnalités.

Bien que cela puisse changer à l’avenir, la variété de jeux exclusifs disponibles sur la PS5 en fait clairement le gagnant dans cette catégorie.

Verdict final

La prochaine génération de jeux a offert aux joueurs une variété de choix. Il y a quelque chose pour chaque type de joueur à avoir dans ce nouveau déploiement, mais la PS5 semble briller au-dessus de son concurrent.

Sony a pris des risques dans cette génération en modifiant des aspects que les joueurs connaissaient en termes de navigation système, ainsi qu’en repensant complètement le contrôleur PlayStation pour inaugurer l’avenir du jeu.

En termes de performances, en comparant le modèle phare de chaque entreprise, vous ne trouverez pas grand-chose à redire des deux côtés. Ils sont tous les deux spectaculaires et fonctionnent bien.

La partie la plus importante de toute console est sans doute ses jeux. Cependant, il n’y avait pas de concurrence pour Sony, ce qui fait de la PS5 notre choix clair pour la meilleure console de nouvelle génération à l’heure actuelle.

Partager : Tweet