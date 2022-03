Quel âge ont les acteurs de Harry Potter dans Retour à Poudlard ?

TF1 diffuse ce vendredi 11 mars 2022 une réunion des acteurs de Harry Potter à l’occasion du vingtième anniversaire du premier film. Mais quel âge ont les acteurs aujourd’hui ?

Avec la diffusion de la rétrospective spéciale Harry Potter : Retour à Poudlard, de nombreux téléspectateurs sont, sans surprise, curieux de savoir quel âge avaient les acteurs de Harry Potter lors du tournage du premier film, ainsi que l’âge qu’ils ont dans la réunion. Dans ce documentaire, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint et bien d’autres reviennent sur la décennie qu’ils ont passée à réaliser les films Harry Potter, qui ont connu un énorme succès. Avec un total de 7,7 milliards de dollars de ventes en salle, la série est toujours la troisième franchise cinématographique la plus lucrative de tous les temps. Les membres du casting ont grandi et évolué ensemble en tant qu’artistes.

Basée sur la série de livres à succès de J.K. Rowling, la saga Harry Potter s’est étalée sur huit films en dix ans. La série a bénéficié de la contribution de quatre réalisateurs différents et d’une liste d’acteurs toujours plus diversifiée, dont beaucoup sont encore des stars aujourd’hui. L’héritage durable du monde des sorciers est tel que Warner Bros. a même choisi de développer le guide fantastique de Rowling, Les animaux fantastiques et où les trouver, en une trilogie distincte, dont le troisième volet arrivera en 2022.

Fait inhabituel pour une franchise à succès, de nombreux acteurs et actrices n’étaient que des enfants lorsqu’ils ont été choisis, ce qui est conforme à la tranche d’âge établie dans la série de livres de J.K. Rowling. En dix ans et huit films, ces enfants sont devenus des adolescents, puis des adultes, sous les yeux du monde entier. Bien que certains acteurs manquent malheureusement à l’appel, voici une synthèse de l’âge de chaque membre du casting de Harry Potter présent lors de la réunion.

20 ans plus tard. Le moment qu’on attendait tous

Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry Potter

Daniel Radcliffe est aujourd’hui un vétéran de l’écran, âgé de 32 ans. Le jeune acteur n’avait que 11 ans lorsqu’il a été choisi pour incarner Harry Potter, et 12 ans lorsque le premier film, Harry Potter à l’école des sorciers, est sorti en 2001. Dans le dernier film, Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 2, Daniel n’était qu’à quelques jours de son 22e anniversaire.

Emma Watson dans le rôle d’Hermione Granger

Emma Watson, 31 ans, est une interprète tout aussi expérimentée. Emma Watson était la plus jeune du trio principal, puisqu’elle n’avait que 10 ans lorsqu’elle a obtenu le rôle d’Hermione Granger. Elle avait 21 ans lors de la sortie du dernier film.

Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley

À 33 ans, Rupert Grint est le plus âgé du trio principal. Il avait 12 ans lorsqu’il a joué le rôle de Ron Weasley dans L’École des sorciers, et 13 ans au moment de la sortie du film. Lorsque Les Reliques de la Mort : Partie 2 est sorti, il avait 22 ans.

Les autres acteurs de Harry Potter

Tom Felton : 34 ans. En 2001, lors de la sortie du premier film, Tom Felton était un peu plus âgé que les autres jeunes acteurs, puisqu’il avait 14 ans. Il jouait le rôle de Draco Malfoy, et avait 23 ans au moment du dernier film.

Robbie Coltrane : 71 ans. Coltrane, qui jouait le rôle de Hagrid, avait 51 ans à la sortie de L’École des sorciers, et 61 ans pour Les Reliques de la mort : Partie 2.

Ralph Fiennes : 59 ans. Fiennes n’est pas entré dans la série dans le rôle de Voldemort avant le quatrième film, Harry Potter et la Coupe de feu. À sa sortie en 2005, il avait 42 ans. Il avait 48 ans lorsque la franchise a pris fin.

Gary Oldman : 63 ans. Ayant rejoint le casting dans le rôle de Sirius Black pour le troisième film, Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Gary Oldman avait 46 ans à sa sortie en 2004. Il avait 53 ans lorsqu’il a fait sa dernière apparition dans Les Reliques de la Mort : Partie 2.

Bonnie Wright : 30 ans. Bonnie Wright a fait ses débuts au cinéma dans le rôle de Ginny Weasley dans L’Ecole des sorciers à l’âge de 10 ans. À la fin de la série, elle avait 20 ans.

Helena Bonham Carter : 55 ans. Apparaissant pour la première fois dans le rôle de Bellatrix Lestrange dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Helena Bonham Carter avait 41 ans lorsque le film est sorti en 2007. Dans le dernier film, elle avait 45 ans.

Jason Isaacs : 58 ans. Jason Isaacs avait 39 ans lorsqu’il a joué pour la première fois le rôle de Lucius Malefoy dans Harry Potter et la Chambre des Secrets en 2002. Il avait 48 ans dans Les Reliques de la Mort : Partie 2.

Matthew Lewis : 32 ans. Incarnant le personnage préféré des fans, Neville Longbottom, tout au long de la série, Matthew Lewis avait 12 ans lors de la sortie du premier film, et 22 ans pour le dernier.

Evanna Lynch : 30 ans. En 2007, Evanna Lynch a fait ses débuts dans le rôle de Luna Lovegood dans le cinquième film, Harry Potter et l’Ordre du Phénix, à l’âge de 16 ans. Elle est restée dans la série jusqu’à sa fin, à l’âge de 20 ans.

Alfred Enoch : 33 ans. Le premier rôle d’Alfred Enoch à l’écran a été celui de Dean Thomas dans Harry Potter et la pierre philosophale, à l’âge de 12 ans. Au moment du film final, il avait 22 ans.

James et Oliver Phelps : 35 ans. Les frères jumeaux James et Oliver ont joué les espiègles Fred et George Weasley de 2001 à 2011, entre 15 et 25 ans.

Mark Williams : 62 ans. Mark Williams avait 43 ans en 2002 lorsqu’il a joué le rôle d’Arthur Weasley dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il avait 51 ans au moment du dernier film.

Ian Hart : 57 ans. Hart a joué le rôle du professeur Quirrel dans Harry Potter et l’école des sorciers à l’âge de 37 ans.

Pour rappel Harry Potter : Retour à Poudlard est diffusé ce vendredi 11 mars 2022 à 21h10 sur TF1. Le documentaire est également disponible en streaming sur Salto.