Quel acteur hollywoodien est apparu dans ThunderDome « Crowd » de WWE Raw?

WWE

La WWE aime un peu le crossover des célébrités.

La société a pris personnellement l’initiative de présenter les légendes et les talents actuels sur ces écrans LED ThunderDome ces derniers temps, mais l’épisode Raw de la nuit dernière avait un invité spécial de l’extérieur des murs de l’entreprise.

Nul autre que Matthew McConaughey s’est présenté avec ses enfants sur l’un des écrans pour encourager Drew McIntyre après sa victoire sur The Miz.

Sans manquer un battement, la WWE a fait jaillir l’annonceur Tom Phillips sur l’apparence de l’acteur et zoomé sur son panneau. Dans le ring, McIntyre a pointé McConaughey et ses enfants comme s’il désignait cet énorme panneau néon de WrestleMania après la victoire du Royal Rumble et souri d’une oreille à l’autre.

Il convient de noter que McConaughey a un nouveau livre (appelé «Greenlights») qui sort, donc c’était probablement une apparition promotionnelle plus que tout. Les célébrités ne viennent pas simplement sur le ThunderDome, vous savez.

Pourtant, c’est probablement quelque chose que les fans peuvent s’attendre à voir plus longtemps que la WWE sera obligée de travailler des émissions sans véritable foule en direct. Tant qu’ils n’essaient pas de revenir à une absurdité de «l’hôte invité» et de l’essayer via Zoom, alors c’est très bien.