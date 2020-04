Quel acteur a failli jouer le jeune J dans Men in Black 3? – Africadaidly

Dans la suite de 2012 «Men in Black 3», l’agent K de Will Smith voyage dans le temps pour travailler avec un jeune J (le personnage de Tommy Lee Jones des deux premiers films), interprété par Josh Brolin.

Dans une nouvelle interview avec The Reel Blend de Cinema Blend, le réalisateur Barry Sonnenfeld raconte comment Brolin a failli perdre le concert face à Mark Wahlberg.

«L’un des agents les plus puissants qui existe est un gars nommé Ari Emanuel. Il est le chef de William Morris Endeavour. Et il est vraiment de bons amis avec Mark Wahlberg. Et il voulait vraiment que Mark Wahlberg joue le jeune Tommy Lee Jones. Et je pense que Mark aurait fait un excellent travail. Mais je pense que Brolin est né pour jouer Tommy.

«J’ai fini par devoir rencontrer Mark Wahlberg. Et Mark était adorable. Il était génial. Il aurait été formidable dans ce rôle. Mais je voulais Brolin. J’ai donc eu Brolin, et Dieu merci, le studio m’a soutenu. Mais ils étaient vraiment nerveux à l’idée de bouleverser Ari que je ne sois pas allé avec son gars. «

Brolin était plutôt génial en tant que jeune Tommy Lee Jones – regardez ceci: