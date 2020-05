‘Queer Eye’ Saison 5: date de sortie, distribution et emplacement confirmés par Netflix?

– Publicité –



Mises à jour de la saison 5 de «Queer Eye»: Il y a une toute nouvelle mise à jour pour tous les fans de Queer Eye. Le fabuleux spectacle est de retour avec sa toute nouvelle saison. Oui, vous avez bien entendu. La cinquième saison de l’émission arrivera bientôt sur nos écrans. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le spectacle!

L’émission de télévision américaine a rapidement gagné en popularité auprès des fans du monde entier. Queer Eye premiers ministres sur la communauté télévisuelle Bravo. Queer Eye est produit par David Collins et Michael Williams. La maison de production Scout de David Metzler détient les droits d’auteur de l’émission. L’émission de télé-réalité a terminé avec succès quatre de ses saisons depuis ses débuts le 7 février 2018. Les fans ardents de l’émission attendaient la toute nouvelle saison de l’émission.

Date de sortie de la saison 5 de «Queer Eye»:

Netflix a confirmé que la cinquième saison de Queer Eye arrivera en 2020, mais on ne sait toujours pas quand ce sera exactement. Cependant, ce que nous savons, c’est que chaque saison sortie après la première a chuté au printemps ou en été, et étant donné que le tournage de la saison cinq a commencé en juin 2019, nous nous attendons à ce que de nouveaux épisodes arrivent plus tôt que tard l’année prochaine.

En attendant, les fans peuvent également s’attendre à une mini-série de quatre épisodes qui se déroulera au Japon d’ici la fin de 2019. Intitulée Queer Eye: Nous sommes au Japon !, cette excursion basée à Tokyo comprend ce qui pourrait être le «favori de Bobby Berk». épisode « , alors attendez-vous à ce que le saké et les larmes coulent un peu plus tard cette année sur Netflix.

Lieu: Où sera-t-il filmé?

Après avoir tourné à Atlanta et à Kansas City pour les quatre premiers épisodes, la saison cinq se dirigera vers Philadelphie à la recherche de nouveaux héros.

La production n’est pas encore terminée pour les épisodes à venir, mais Antoni Porowski a déjà trouvé un café qu’il aime dans la ville.

S’adressant au magazine Food & Wine, l’expert en alimentation / amateur d’avocats a jailli de La Colombe dans le quartier Fishtown de Philly: «Il y a un espace alimentaire très diversifié, il y a beaucoup de multiculturalisme à Philly, ce qui est toujours très excitant pour moi car cela me donne juste plus d’options. »

Étant lui-même Canadien, Porowski a ajouté: «L’histoire des immigrants est évidemment très importante pour moi, étant moi-même, mais appréciant également les aliments de tous ces différents pays. Et avec la possibilité de raconter ces histoires, je saute immédiatement sur [it]. «

Queer Eye Saison 5: Cast

Nous avons un nouveau groupe de personnalités prenant le relais de la fab 5. Nous aurons Antoni Porowski. C’est un expert de la gastronomie et du vin. Il est là pour pimenter les choses. Tan France, le créateur de mode populaire, fera partie du défilé. L’extraordinaire de la culture et du style de vie, Karamo Brown et Bobby Berk feront également partie du spectacle. Notre expert du toilettage préféré, Jonathan Van Ness, reviendra au spectacle.

La bande-annonce

