Queer Eye Saison 4: date de sortie, détails de la distribution et calendrier des épisodes

Queer Eye est une première série américaine de Netflix. Série Web télévisée publiée le 7 février 2018. L’émission est un redémarrage de la collection Bravo du même nom. L’évolution a renouvelé le spectacle pour la cinquième fois. C’est l’une des rares séries qui est relancée après la fin de la saison précédente. Dans cet article, je vais discuter de la date de sortie de la saison 5 de Queer Eye, du casting et de tout ce que vous devez savoir.

David Collins crée la série, elle suit le genre de télé-réalité. David Collins, Michael Williams, Rob Eric, Jennifer Lane, Adam Sher, Jordana Hochman, David Eilenberg,

David George est le producteur de la série Web télévisée. Scout Productions et ITV Entertainment sont les sociétés de production impliquées dans la création de la série télévisée.

Qui sont les acteurs inclus dans Queer Eye?

Antoni Porowski,

Tan France,

Karamo Brown,

Bobby Berk,

Jonathan Van Ness.

Queer Eye: Calendrier des épisodes

Sans plus tarder, le casting principal de Kath, lieu de tournage de Quincy, Illinois, a été diffusé le 19 juillet 2019.

Handicapé mais pas vraiment, le casting principal de Wesley, lieu de tournage de Kansas City, Missouri, a été diffusé le 19 juillet 2019.

Stoner Skates By, acteur principal dans le rôle de John, lieu de tournage de Kansas City, Missouri, diffusé le 19 juillet 2019.

How Wanda Got Her Groove Back en tant que Wanda, lieu de tournage de Kansas City, Missouri, diffusé le 19 juillet 2019.

Sur le casting principal de Golden Kenny en tant que Kenny, le lieu de tournage de Kansas City, Kansas, a été diffusé le 19 juillet 2019.

Le casting principal de Tale of Two Cultures Deanna, lieu de tournage de Kansas City, Missouri, a été diffusé le 19 juillet 2019.

Soldat retourne au casting principal en tant que Brandon, lieu de tournage de Kansas City, Missouri, diffusé le 19 juillet 2019.

Le casting principal de Farm to Able en tant que Matt, lieu de tournage de Harrisonville, Missouri, a été diffusé le 19 juillet 2019.

