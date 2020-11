Queensland vs NSW, Chris Close revient sur le premier match de 1980 à Lang Park

Oubliez la domination de l’État d’origine du Queensland qui a vu les Maroons perdre une seule série entre 2006-2017. Pour la génération qui a grandi dans le Queensland dans les années 1960 et 1970, les affaires unilatérales étaient tout ce qu’ils savaient. Et malheureusement, c’est la Nouvelle-Galles du Sud qui a régné en maître pendant deux longues décennies.

Au moment du match inaugural State of Origin en 1980, le Queensland n’avait pas remporté de série depuis 1959. La série inter-États n’était guère plus qu’une blague, jouée devant des foules à Sydney qui pourrait être mieux décrite comme pathétique.

C’est pourquoi la légende du Queensland, Chris Close, pense que le football inter-États a été sauvé par la vision de ceux qui ont donné vie au concept Origin en 1980.

« Vous n’avez pas besoin d’être Einstein pour réaliser que le football représentatif était effectivement mort », a déclaré Close Grand monde du sport.

«La Nouvelle-Galles du Sud était dominante, c’était vraiment des compétitions unilatérales, la Nouvelle-Galles du Sud a gagné 20 années de suite.

«Quand j’ai commencé en 1979, nous n’allions pas mieux. Nous n’avons pas fait grand-chose cette année-là, sauf avoir été battus de manière convaincante.

La légende de l’origine Chris Close dans une scène de l’ouvreur State of Origin de Nine. (Neuf)

Close, qui était l’homme du match dans chacun des deux premiers matches d’Origine, a rappelé ses débuts interétatiques en 1979 à Leichhardt Oval, où une foule d’avant-match d’environ 5000 est devenue environ 500 au coup d’envoi, la plupart des fans partant après le lève-rideau d’écolier.

« Ils se sont tous mis à baiser, et il ne restait plus que quelques spectateurs et un chien, et même le chien est rentré chez lui à la mi-temps! » il rit.

« C’était vraiment intéressant et cela nous a vraiment renforcés pour Origin quand il a été introduit. »

Le concept Origin avait été lancé à plusieurs reprises au cours des années 1970, mais Close pense que le moment était venu en 1980, avec Ron McAuliffe, alors patron de la Queensland Rugby League, une force motrice derrière l’idée, avec son homologue de la Nouvelle-Galles du Sud, Kevin Humphries.

« Les joueurs du Queensland étaient vraiment ouverts au changement, alors que la Nouvelle-Galles du Sud n’aurait probablement pas pu s’en soucier », a rappelé Close.

«Je ne pense pas que quiconque ait réalisé à quel point c’était désespéré pour le match.

«Je me souviens avoir parlé à Ken Arthurson quand je suis allé à Manly en 1982, et il m’a dit de manière assez catégorique que s’ils ne faisaient pas quelque chose de nouveau, et si cela n’aboutissait pas, ils étaient vraiment très profondément préoccupés par l’avenir de la Jeu. »

Une scène de l’ouvreur Nine’s Origin qui recrée Lang Park de 1980. (Nine)

Selon Close, un facteur clé du succès d’Origin a été la décision de disputer les quatre premiers matchs au Lang Park (aujourd’hui Suncorp Stadium) à Brisbane.

Pas de place pour les timides, en particulier ceux qui portent du bleu, le sol était synonyme d’État d’origine dans les premières années.

« Si le match avait été joué à Sydney, je pense qu’il en aurait été question », a expliqué Close.

« Les journalistes de Sydney ont été très dédaigneux quant à son authenticité et à savoir si cela serait compétitif avec les coéquipiers du club jouant les uns contre les autres.

« Mais ils ont oublié l’esprit de clocher des frontières. C’est l’endroit où vous avez grandi, et il est ancré en vous. En fin de compte, ils ont tout réussi, ce qui était très important. »

Chris Close dans une scène de l’ouvreur de Nine’s Origin qui recrée Lang Park de 1980. (Nine)

Quatre décennies plus tard, Grand monde du sport s’est associé à Spectre Studios, la principale société de production virtuelle d’Australie pour ramener les téléspectateurs dans le berceau de l’État d’origine.

Une grande équipe de concepteurs s’est lancée dans la tâche laborieuse de recréer Lang Park tel qu’il était en 1980, en utilisant des photos et des images d’archives intégrées aux derniers outils de conception des joueurs vidéo Ignite.

Selon le réalisateur de Spectre, Rick Pearce, les résultats, qui seront vus lors de l’ouverture de l’émission de ce soir, sont spectaculaires.

« Spectre était fier de s’associer à l’équipe du Wide World of Sports pour redonner vie à Lang Park des années 1980 pour Origin One », a-t-il déclaré.

« L’ouverture d’Origin est un moment tellement emblématique dans le calendrier de la ligue de rugby, donc utiliser la technologie de jeu en temps réel sur State of Origin pour la première fois est une aventure passionnante. »

Chris Close est abordé par Greg Brentnall (à gauche) et Steve Rogers dans le match State of Origin en 1980. (Fairfax)

Pour Close, l’occasion de revoir Lang Park tel qu’il était en 1980 était trop belle pour la laisser passer.

« De toute évidence, c’était très différent de ce que c’est maintenant », a-t-il déclaré.

«L’atmosphère, la foule, les sièges en bois, c’était un endroit fantastique pour jouer en tant que Queensland.

« Pour moi, il y a beaucoup de merveilleux souvenirs du terrain. »

Close a déclaré que la haine entre les deux équipes avait germé avant même le premier match d’Origin en juillet 1980. Rohan Hancock avait été les deux seuls résidents du Queensland nommés du côté australien à visiter la Nouvelle-Zélande le mois précédent.

Dans une équipe dominée par les New South Welshmen, Close et Hancock se sont retrouvés exclus.

« Ils avaient un air d’arrogance à leur sujet, ils nous ont traités avec dédain », se souvient-il.

«Ils ont été très irrespectueux envers Rohan, et il ne le méritait pas. Je me suis blessé et j’ai eu beaucoup de mal pendant le vol de retour. Je ne pouvais pas plier la jambe et il y avait une option pour les quatre sièges avec plus d’espace pour les jambes où je n’avais pas besoin de plier la jambe.

«Les quatre personnes occupant ces sièges venaient de NSW, et ils ont refusé de changer. Alors, je me suis assis pour le décollage et l’atterrissage, mais j’ai dû rester debout pour le reste du voyage.

«Au moment où je suis arrivé à Lang Park, j’aurais emporté un couteau sur le terrain et les aurait poignardés au cœur si Arthur m’avait demandé.

Arthur, bien sûr, est Arthur Beetson. Nommé capitaine du Queensland pour ce premier match à l’âge de 35 ans, il était un géant du jeu.

Avec huit membres du Queensland âgés de 21 ans ou moins, l’expérience de Beetson a été inestimable.

« Dès qu’il a ouvert la bouche, il avait ce but dans sa voix, » dit Close.

« Nous nous sommes tous accrochés à chacun de ses mots. Il a demandé à tout le monde si nous pensions pouvoir gagner, et évidemment tout le monde a marmonné qu’ils pensaient que nous le pouvions.

Arthur Beetson a été capitaine du Queensland lors du premier match de l’État d’origine en 1980 (Fairfax)

« Il a dit: » Si vous voulez gagner, vous devez penser que vous pouvez gagner, et je pense que nous pouvons gagner. Je ne suis pas venu ici pour f-k. Je suis venu ici pour gagner ce match. Il y a 15 d’entre eux, et ils ont deux bras, deux jambes, deux yeux et un trou du cul, exactement comme vous. Il n’y a rien d’autre qui les sépare de vous, sauf ce que vous êtes prêt à donner. Si vous ne le faites pas voulez donner tout ce que vous avez, si vous pensez que vous ne pouvez pas gagner, alors vous pouvez aussi bien f – k off, parce que je ne veux pas de vous ici.

« Cela nous a vraiment ouvert les yeux, et cela a allumé un feu en moi. Je pensais qu’il a 35 ans et j’ai 21 ans, je dois intensifier. J’aurais fait tout ce qu’il a demandé, je n’aurais pas remis en question une seule chose . «

La victoire 20-10 du Queensland lors de ce match d’ouverture a donné le ton pour les cinq premières années du football Origin, à tel point que la première victoire de la Nouvelle-Galles du Sud en série n’a eu lieu qu’en 1985. Close pense que le Queensland a traité Origin avec plus de respect et d’importance que Nouvelle-Galles du Sud dans ces premières années, bien qu’il admette que ce n’est plus le cas.

Chris Close à Lang Park dans une scène de l’ouverture de Nine’s State of Origin. (Neuf)

Alors que les favoris de la Nouvelle-Galles du Sud remportent une troisième série consécutive en 2020, l’esprit est immédiatement ramené à une citation célèbre souvent attribuée à Close. En 2000, après que les Blues aient battu Queensland 56-16 à Sydney, Close aurait souvent déclaré que le concept Origin était mort.

Étant donné la chance de corriger le dossier, il est catégorique que la citation est fausse.

«Je n’ai jamais dit ça», a-t-il expliqué.

«Ce que j’ai dit, c’est que si le Queensland ne faisait pas quelque chose différemment, nous n’avions aucune chance, nous serions de retour là où nous étions. Nous devions rétablir notre élan, nous avions perdu l’intrigue.

« Je suis allé voir les gens qui, selon moi, pourraient faire une différence. J’ai passé l’appel téléphonique vers 6 heures du matin un jour, je n’avais pas dormi de la nuit. J’ai appelé Dick ‘Tosser’ Turner et lui ai dit que nous ne pouvions pas nous retourner et laissez cela disparaître.

«Il y avait eu trop de travail, trop de sang, trop de sueur et trop de larmes pour laisser tomber l’état.

« J’ai dit à ‘Tosser’ que nous devions récupérer Wayne Bennett pour 2001, et nous assurer qu’il comprend qu’il a un travail à faire, et le reste appartient à l’histoire. »

Alors que le jeu marque 40 ans depuis ce premier match Origin, nous nous souvenons des nombreux moments au fil des ans qui sont entrés dans le folklore de la ligue de rugby.

Mais pour ceux qui étaient là au début, leur contribution au succès du concept ne peut jamais être sous-estimée.

« Je suis très privilégié d’avoir fait partie de l’histoire », a déclaré Close.

«C’est quelque chose qui ne peut pas être effacé, ni radié. C’était une époque tellement formidable pour le Queensland, l’État est devenu majeur grâce à cette victoire.

« Arthur a dirigé cela, et je serai toujours reconnaissant pour son influence. Après 20 ans, le Queensland avait une équipe de ligue de rugby dont ils pouvaient être fiers.

« Quand on y pense, on les représentait, et c’était formidable de faire partie de l’histoire qui ne peut jamais être effacée. »