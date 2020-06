Queen of the South (Netflix) saison 5: date, casting, intrigues

Personne n’a dit qu’il était facile de devenir reine. Theresa Mendoza (Alice Braga) a bien appris cette leçon dans le drame policier original « Queen of the South » de la chaîne USA Network. Après s’être installée à la Nouvelle-Orléans, déjouée les politiciens locaux corrompus et déjouée gangs rivaux, Teresa s’effondrait lors de la quatrième saison de la série télévisée diffusée sur Netflix en juin 2020. Cependant, alors que Teresa a un moment pour respirer, un vieil allié s’est présenté pour lui faire savoir qu’elle n’était pas hors de danger. Heureusement, alors que la chaîne de télévision américaine poursuit l’émission pour la cinquième saison, les fans de l’émission seront satisfaits de ce suspense.

Avec un spectacle comme Queen of the South, il y a beaucoup de pièces en mouvement. Les personnages vont et viennent, la plupart des nouvelles saisons apportent des changements spectaculaires, et Teresa représente presque toujours de multiples menaces pour son empire de la drogue et sa vie dans une certaine mesure. Depuis la saison 5 jusqu’à présent, nous savons que rien ne semble changer.

Quand est-ce que la saison 5 de Queen of the South va sortir ?

Les États-Unis ont annoncé la cinquième saison de Queen of the South à la fin de la saison 4 en août 2019. Traditionnellement, la première de chaque saison du spectacle a lieu en juin et se termine fin août ou début septembre. Si le renouvellement est annoncé et que la saison 5 suit la même trajectoire, les choses ne se dérouleront pas comme prévues.

Selon « Newsweek », le tournage de la cinquième saison a commencé au début mars 2020, et la diffusion devrait alors commencer en juin. Cependant, comme la plupart des autres tournages de films et de séries télévisées ce printemps, la production de la prochaine saison de Southern Queen’s a été suspendue indéfiniment pendant quelques semaines après le début de la production. Au moment de la rédaction du présent rapport, le tournage n’avait pas repris et il n’y avait pas de nouvelle précise quant au moment où il pouvait être redémarré.

Newsweek a également rapporté une rumeur selon laquelle la cinquième saison de l’émission serait diffusée en mars 2021. Bien que USA Netwok n’ait pas vérifié cela, mais compte tenu du calendrier, cela semble être un retard dans la publication du calendrier de production. Pour l’instant, on ne sait pas quand la saison 5 de Queen of the South sera diffusée, mais d’après notre compréhension, nous nous attendons à ce qu’elle se termine au début de 2021.

Qui est revenu dans le casting de la saison 5 de Queen of the South ?

Les États-Unis n’ont pas dévoilé l’annonce officielle de la saison 5 de Queen of the South. Cependant, étant donné la fin de la saison 4, nous savons qu’il y a plusieurs personnages qui reviendront et ne reviendront pas. Réfuter le nom, évidemment, Alice Braga reviendra à Teresa Mendoza, qui incarne la reine.

Il semble y avoir deux autres acteurs qui pourraient revenir : Hemky Madera, Pote Galvez, un allié à long terme de Teresa, et Molly Burnett, Kelly Anne Van Awken, une amie et confidente de Teresa. Nous ne serons pas surpris si Vera Cherny reprend le rôle du trafiquant de drogue russe Oksana Volkova, qui a été nommé lors de la saison 4 et a aidé à coordonner un accord entre Reza et la mafia russe.

Peter Gadiot, qui a joué James Valdez, l’allié de Teresa a été absent la plupart du temps au dernier quart de la quatrième saison. En raison de conflits d’horaire, la plupart de la quatrième saison peut être terminée, mais lorsque la série reviendra, on peut s’attendre à ce qu’elle revienne à la position centrale. Lobato a déclaré : »Nous avons décidé de le faire revenir et de le mettre en place pour la saison 5 et c’est parti. »

Nous savons qu’il y a quelques acteurs réguliers qui ne seront pas vus dans la saison 5. Julian Silva (jouant Tony Parra) et Alfonso Herrera (jouant Javier Jimenez) peuvent ne pas revenir à cause de leurs décès dans la saison 4.