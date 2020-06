Que souhaitez-vous savoir

Alysa Nahmias est une réalisatrice et productrice dont les films incluent les documentaires Le nouveau Bauhaus et Espaces inachevés. Elle est également la fondatrice d’Ajna Films et co-auteure de l’étude de cas de Sundance Creative Distribution sur Troubles, un documentaire nominé aux Emmy Awards qu’elle a produit qui a été présenté en première au Sundance Film Festival en 2017 et est maintenant sur Netflix. Elle veut que les lecteurs sachent que même si elle a remporté plusieurs bourses documentaires au cours de sa carrière, elle a été rejetée par bien d’autres, car c’est ainsi que ces chances fonctionnent. Alysa a parlé avec Cinéaste sur tout ce qu’elle a appris sur le processus de demande de subvention. Ce qui suit est un extrait de cette conversation.

Il y a longtemps, quelqu’un m’a dit quelque chose que j’ai adopté comme devise de collecte de fonds: «Les gens ne donnent pas d’argent aux projets. Ils donnent de l’argent aux gens qui ont des projets. » Donc, même si votre idée documentaire est étonnante, vous devez vous présenter dans votre demande de subvention en tant que personne digne de confiance, confiante et capable de réaliser le projet. Si vous pensez aux projets que vous avez soutenus sur Kickstarter ou Indiegogo – qui sont des formes de micro-subventions – ce sont généralement des projets où vous croyez aux gens en plus de leur idée – vous leur faites confiance et vous vous souciez de ce qu’ils vais faire.

Une demande de subvention est un produit livrable – traitez-la comme telle. Les subventionnaires qui examinent votre demande ne pardonneront pas nécessairement les erreurs de grammaire et d’orthographe. Je ne dis pas qu’ils rejettent votre demande si cela se produit, et ils devraient tenir compte du fait que l’anglais est votre première langue, mais vous devez montrer que vous vous souciez, parce que vous n’êtes pas seulement évalué sur ce que vous êtes faire, mais comment vous le faites. Vous ne voulez jamais apparaître comme quelqu’un qui fait les choses d’une manière qui semble anéantie, non révisée ou non relue. Si votre demande est comme ça, laissez-vous la place aux examinateurs de subventions de se demander si votre travail est comme ça en général? On vous confie de l’argent qu’une organisation – généralement une organisation à but non lucratif – a dû collecter, et dont elle est responsable envers ses partisans. C’est une grande responsabilité pour eux, et ils doivent faire confiance aux cinéastes qu’ils accordent.

Faites vos devoirs sur toute organisation auprès de laquelle vous recherchez une subvention. Si vous postulez à Creative Capital et que vous avez fait vos devoirs, vous savez qu’ils veulent soutenir les artistes et leur croissance à long terme, et ils se concentrent sur des projets qui sont à des moments charnières de la carrière d’un artiste. Donc, si votre projet et vous êtes à un moment charnière de votre carrière, mais que cela ne s’exprime pas dans votre candidature, Creative Capital pourrait penser que vous n’avez pas fait vos devoirs.

Quand postuler

Chaque organisation subventionnaire a ses propres critères spécifiques, vous voulez donc savoir quand votre projet est adapté à chacun. Par exemple, Catapult Film Fund est un subventionneur dans l’espace doc qui finance spécifiquement le développement et la production de bobines de financement pour les documentaires – ils veulent donc voir votre projet tôt dans le processus. D’autres créateurs de subventions, comme le Women In Film Finishing Fund, veulent vous aider à donner un dernier coup de pouce à votre film, de sorte que vous ne leur feriez pas de demande jusqu’à ce que votre film soit en poste et que vous ayez une coupe approximative. Certains ont des mandats géographiques ou professionnels: la bourse de la Fondation Jerome, qui est l’une des premières bourses que j’ai gagnées en tant que directeur il y a de nombreuses années, est spécifique au Minnesota et à New York, et exige que le directeur réside dans l’un de ces endroits et être au début de sa carrière.

Vous devriez commencer à rechercher des subventions dès que vous savez que vous réalisez un documentaire, et essayer de déterminer celles qui correspondent au type de film que vous réalisez et comment cela correspond au calendrier de votre projet.

L’application

Les réalisateurs de doc étaient frustrés, il est compréhensible, que chaque demande de subvention comprenait des questions différentes, et que les réponses et les échantillons de travail devaient tous être de longueurs différentes – ce qui nécessitait beaucoup de travail sur chaque demande individuelle. Il y a quelques années, les principaux acteurs se sont réunis et ont développé quelque chose qui s’apparente à l’application commune pour les collèges. Ces organisations, dont le Sundance Documentary Fund, Chicken & Egg, SFFILM et l’International Documentary Association, partagent désormais toutes une application commune.

C’est ce qu’on appelle l’application documentaire de base, et vous pouvez trouver les différentes sections requises sur documentary.org/core-application. Parfois, une organisation aura sa propre question unique ou deux qu’elle ajoute.

Un excellent exercice à faire une fois que vous avez une clarté sur votre projet est de commencer à générer un document d’application Core, qui peut être mis à jour au fur et à mesure de l’évolution de votre projet. Ce sera votre clé pour plusieurs subventions dans le monde doc.

Comment rédiger des propositions

Demandez-vous honnêtement: À quel point êtes-vous bon écrivain? Tout le monde n’est pas un grand écrivain, et ça va. Essayez de trouver quelqu’un qui a déjà écrit une proposition de subvention. Ou obtenez-en un échantillon. Vous pouvez demander conseil auprès de sources comme The D-Word. Vous pourriez même demander à quelqu’un de réviser quelque chose pour vous en tant que faveur. Ne pensez pas que vous pouvez rédiger votre proposition en vase clos, car il existe un style pour la rédaction de demandes de subvention.

Vous racontez une histoire; vous ne vous contentez pas de comprendre de quoi parle votre film. Vous voulez démontrer sur la page que vous êtes un grand conteur, et plus votre vision peut prendre vie sur la page, mieux c’est. Il ne suffit pas que les gens qui lisent votre proposition disent: «C’est une bonne idée.» Ils doivent dire: «C’est une idée géniale, et cette personne et son équipe ont la capacité de transmettre cette idée d’une manière intéressante – d’une manière claire, d’une manière émotionnelle, d’une manière sans prétention, d’une manière façon unique, spéciale ou surprenante. »

