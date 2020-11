Que sont les Dark Troopers? Le canon de Star Wars expliqué – .

Le Mandalorien a peut-être accueilli de nouveau Dark Troopers, alors expliquons leur ajout et explorons leur place dans le canon plus large de Star Wars.

Beaucoup ont franchi le pas cette année et se sont abonnés à Disney +, avec un catalogue de titres de Les Simpsons aux joyaux classiques de Disney.

Cependant, son plus grand tirage au sort a sans doute été The Mandalorian.

Créée par Jon Favreau, la série Star Wars met en vedette Pedro Pascal dans le rôle principal et la saison 2 a commencé sa première le vendredi 30 octobre 2020.

Jusqu’à présent, la réception a été très impressionnante et la série a abordé une mythologie plus obscure de Star Wars, apportant à l’écran des dragons Krayt et au-delà.

Avec l’épisode 4 – ‘Chapitre 12: The Siege’ – les téléspectateurs continuent de remarquer que plus de personnages et de détails de la franchise font leur chemin dans le récit de The Mandalorian, y compris les potentiels Dark Troopers …

The Mandalorian: Dark Troopers expliqué

À la fin de l’épisode 4, Moff Gideon (Giancarlo Esposito) semble prêt pour la bataille alors qu’il regarde une mer de soldats prêts à obéir à son commandement.

Un officier impérial dit à Moff qu’ils suivent le vaisseau de Mando – le Razor Crest – et il sourit en disant: «Nous serons prêts.» C’est à ce moment qu’il se tourne vers l’armée et qu’un scientifique s’occupe d’eux. Il semble qu’il souhaite leur injecter le sang de Baby Yoda afin de leur donner des pouvoirs supplémentaires.

Bien que la vraie nature de l’armée n’ait pas encore été abordée, le public a émis l’hypothèse que l’armée pourrait être composée de Shadow Troopers ou de Dark Troopers.

Les Shadow Troopers sont essentiellement des Stormtroopers d’élite, alors que les Dark Troopers pourraient s’avérer encore plus meurtriers …

Dark Troopers: l’histoire de Star Wars explorée

Les Dark Troopers font partie du canon de Star Wars depuis 1995.

Ils sont apparus pour la première fois dans le jeu Star Wars: Forces des ténèbres, un jeu de tir à la première personne. Dans celui-ci, les joueurs incarnent Kyle Katarn et découvrent un programme impérial secret qui voit le développement du Dark Trooper.

Star Wars Fandom souligne qu’il s’agit de droïdes de combat avancés et d’exosquelettes d’infanterie. Leur armure ressemble à celle d’un stormtrooper avec un placage épais, des armes et même des sacs de saut.

Indépendamment des prototypes de Phase Zero, les Dark Troopers sont disponibles en trois versions, dont le Dark Trooper Phase I, un droïde squelettique armé d’une vibroblade et d’un bouclier. Le Dark Trooper Phase II, quant à lui, possède des éléments externes lui donnant une apparence plus volumineuse et plus intimidante.

Ensuite, nous avons le Dark Trooper de phase III, bien qu’il n’ait jamais été complètement développé.

Quant à savoir qui les a créés, The Dark Trooper Project était l’œuvre du général Rom Mohc, qui dirigeait les opérations depuis son vaisseau, Arc Hammer.

Bien que Katarn ait réussi à faire exploser le vaisseau dans le jeu, il est suggéré que les Dark Troopers n’ont pas été entièrement anéantis, comme certains ont été témoins de Kessel, Felucia, Coruscant et d’autres mondes.

De plus, ils ont continué à apparaître dans le canon plus large de Star Wars depuis, y compris le Star Wars: Battlefront Jeux.

Les spéculations sur l’identité de l’armée de Moff Gideon ont commencé sur Twitter et de nombreux fans ont pesé avec leurs pensées et leurs réactions.

Découvrez une sélection de tweets:

Absolument!!! Opération main d’ombre. Tout droit sorti de l’histoire de Dark Empire. – mark keatley (@kigcat) 20 novembre 2020

Oooooooo maintenant c’était un épisode et demi du Mandalorien. Essayer de savoir si c’étaient des Death Troopers à la fin ou est-ce qu’ils ramènent des Dark Troopers des Dark Forces? pic.twitter.com/97EiZWzXr7 – Gwynn Compton (@gwynncompton) 20 novembre 2020

