Que signifient les restrictions nationales de Covid, conseils de voyage au Royaume-Uni et derniers chiffres des cas

La France a annoncé un nouveau lock-out national à partir de cette semaine alors qu’elle lutte pour contenir une deuxième vague de cas de Covid-19 se révélant plus intense qu’au printemps.Dans un discours télévisé mercredi soir, le président français Emmanuel Macron a déclaré: la même position: envahie par une deuxième vague dont nous savons qu’elle sera plus dure, plus meurtrière que la première. «J’ai confiance en nous, en vous, en notre capacité à surmonter ce défi… Nous nous en remettrons si nous sommes unis , et nous sommes unis. »Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Les nouvelles mesures dures, qui incluent l’interdiction de quitter la maison sauf pour des raisons essentielles, entreront en vigueur ce vendredi 30 octobre jusqu’au 1er décembre, bien qu’elles puissent être prorogées. Mais quelles sont les nouvelles règles en France et comment cela pourrait-il affecter vos projets de voyage? Voici ce que vous devez savoir: quelles sont les restrictions en France? Les dernières restrictions sont très similaires à celles auxquelles les Français ont été confrontés en mars, à quelques exceptions près: selon les nouvelles mesures, les personnes ne seront autorisées à quitter leur domicile que pour des travaux essentiels ou pour des raisons médicales.Ils ne pourront faire de l’exercice que pendant une heure par jour et jusqu’à 1 km de leur domicile, selon les rapports.Toute personne quittant son domicile devra être munie d’un document spécial justifiant d’être à l’extérieur, qui peut être contrôlé par la police. (Photo: Chesnot / Getty) Toute personne quittant sa maison devra d’abord remplir un formulaire pour justifier ses raisons de sortir, comme cela a été exigé lors du premier verrouillage en mars.Ceux qui enfreignent les règles encourent des amendes de 135 € (121 £). ) – bien que ceux-ci puissent augmenter pour les récidivistes.Les magasins et les entreprises non essentiels, y compris les bars et les restaurants, fermeront également lorsque les restrictions entreront en vigueur dans tout le pays vendredi.Les réunions entre ménages seront interdites et les mariages seront Cependant, dans les nouvelles qui soulageront les parents, cette fois-ci, les écoles et les lycées resteront ouverts – bien que les masques faciaux soient obligatoires pour tout enfant âgé de six ans ou plus. Les conférences universitaires auront lieu en ligne.La visite dans les maisons de retraite sera également autorisée avec des règles de distanciation sociale mises en place.Quelle est la situation de Covid-19 en France? bilan quotidien depuis avril, lorsque le virus était à son plus grave. Les médecins ont averti que les unités de soins intensifs risquaient d’être débordées.Le taux d’infection s’établit actuellement à 414,4 cas pour 100000 sur les sept jours précédant le 29 octobre, selon le cabinet de conseil en voyages PC. à fermer, dans le cadre des dernières mesures (Photo: Chesnot / Getty) Cela se compare à un taux de 229,6 pour 100000 personnes pour la même période au Royaume-Uni.La France a enregistré 442223 nouveaux cas de Covid-19 sur les 14 jours précédant le 28 octobre contre 282655 au Royaume-Uni, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) .Il y a eu plus d’un million de cas confirmés de Covid-19 en France depuis le début de la pandémie, avec un peu plus de 35500 décès. M. Macron a déclaré que les frontières européennes de la France resteraient ouvertes, mais que les déplacements entre différentes parties du pays seront interdits à partir de vendredi.Le ministère britannique des Affaires étrangères déconseille actuellement tous les voyages, sauf essentiels. o La France, ce qui signifie que toute personne revenant au Royaume-Uni en provenance du pays devra s’auto-isoler pendant 14 jours et encourra une amende si elle ne le fait pas. En savoir plus La France et l’Allemagne se préparent à un deuxième verrouillage national alors que le Royaume-Uni enregistre la plupart des décès de Covid-19 en Europe Les vacanciers auraient également du mal à obtenir une assurance voyage pour leur voyage si vous le faisiez.Si vous décidez de voyager en France, vous devrez vous conformer à la dernière (Rapports supplémentaires des agences)

"Piercing Street" "Piercing nombril Drapeau Royaume-Uni" "Piercing pour nombril avec pendentif représentant le drapeau du Royaume-Uni."

"Piercing Street" "Piercing nombril Drapeau Royaume-Uni" "Piercing pour nombril avec pendentif représentant le drapeau du Royaume-Uni."

[derniers exemplaires] Pâte à tartiner noisette cacao - 180g bio - Alce Nero Délicieuse pâte à tartiner aux noisettes et cacao Savoureuse pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes fabriquée sans huile de palme. Le cacao ainsi que le sucre utilisés sont issus du commerce équitable et proviennent de la culture de petits agriculteurs en Amérique latine. Elle peut être utilisable

Sten Mark II, Royaume-Uni 1940 Réplique de mitrailleuse avec mécanisme de simulation de chargement et de tir, chargeur amovible et crosse démontable. Le nom STEN est un acronyme dérivé des noms de ses principaux concepteurs d'armes: le maire Reginald Shepherd, Harold Turpin et Enfield, l'emplacement de la Royal Small Arms Factory (RSAF) à

Blancheporte Tee-shirt zippé uni - manches chauve-souris Conseil mode : Oh là là ! Vous avez vu ce joli décolleté ? Une forme en V sublimante une fermeture zippée tellement séduisante (à ouvrir plus ou moins selon les envies !) c'est exactement le genre de haut qu'il nous faut dans notre garde-robe. Fluide et élégant il a tout ce qu'il faut pour accompagner notre

Blancheporte Pantacourt uni taille élastiquée Conseil confort : 1 pantacourt 2 façons de le porter grâce à son élastique coulissant à la base pour un porter blousant ou un porter droit que vous aurez plaisir à ajuster selon vos activités du moment ! Coupé dans un jersey fluide et extensible il est prêt à vous offrir beaucoup de confort sans oublier sa