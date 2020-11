Que signifient les nouvelles restrictions Covid pour les écoles, les voyages, les pubs, le sport et plus

Le nouveau verrouillage en Angleterre devrait se dérouler de jeudi cette semaine au mercredi 2 décembre. Il différera du premier verrouillage en mars à plusieurs égards clés: Écoles Les crèches, écoles, terrains de jeux et universités resteront ouverts comme d’habitude (Photo: David Davies / PA) L’une des plus grandes différences par rapport au verrouillage du printemps est que les écoles resteront ouvertes . La dernière fois, ils ont fermé pour tout le monde sauf pour les élèves vulnérables et les enfants des principaux travailleurs. Les crèches, les collèges et les universités resteront également ouverts, bien que les étudiants universitaires aient été invités à ne pas rentrer chez eux pendant les trimestres. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i. En savoir plus GCSE et A-levels 2021: le gouvernement insiste sur le fait que les examens auront lieu en Angleterre malgré Lockdown 2 Shops Cela comprend les magasins de vêtements et d’électronique, les salles d’exposition de voitures, les agents de voyage, les magasins de paris, les maisons de vente aux enchères, les tailleurs, les lave-autos, les magasins de tabac et de vapotage. Les salons d’acupuncture et de bronzage non médicaux seront également fermés. Les services Click and Collect peuvent continuer et les magasins tels que les supermarchés, les jardineries et ceux «fournissant des biens et services essentiels» resteront ouverts. Contrairement au Pays de Galles, il n’existe aucune règle interdisant aux supermarchés de vendre des «articles non essentiels». Hôtellerie, bars et restaurants doivent rester fermés, sauf pour les services de livraison ou à emporter. L’alcool à emporter n’est pas autorisé.Les hôtels, auberges et autres hébergements ne peuvent ouvrir que pour ceux qui doivent voyager pour le travail et pour un nombre limité d’autres raisons, que le gouvernement indiquera cette semaine. Jeudi 5 novembre (Photo: John Walton / PA) Les gens peuvent faire de l’exercice en plein air, y compris avec ceux avec qui ils vivent, ou quand quelqu’un est seul avec une personne d’un autre ménage Installations de loisirs – pistes de bowling, centres de loisirs et gymnases, installations sportives y compris les piscines, les terrains de golf et les practice, les studios de danse, les écuries et les centres d’équitation, les murs d’escalade, le tir à l’arc et les champs de tir – seront tous fermés. ArtsThéâtres, salles de concert, cinémas, musées et galeries fermeront tous. En savoir plus Quelles sont les nouvelles règles de verrouillage? Les restrictions de Covid à partir de l’Angleterre jeudi, expliquées en détail TravelPeople ont été invitées à éviter de voyager dans ou hors de leur région à partir de jeudi, et de réduire le nombre de voyages effectués.Les gens peuvent toujours se rendre au travail là où cela ne peut pas être fait depuis leur domicile. , pour l’éducation et les responsabilités familiales, pour des raisons médicales et pour les magasins essentiels. Un court trajet pour faire de l’exercice est également autorisé.Les nuitées et les vacances loin d’une résidence principale ne sont pas autorisées, y compris les vacances à l’étranger et au Royaume-Uni. Les ressortissants britanniques qui sont à l’étranger n’ont pas besoin de rentrer chez eux immédiatement, mais le gouvernement a conseillé aux gens de vérifier auprès de leur compagnie aérienne ou de leur voyagiste les modalités de retour. restera ouvert et les personnes pourront quitter leur domicile pour leur rendre visite. Cela comprend le NHS et les services médicaux tels que les médecins généralistes. Le NHS continuera de fournir des services urgents et non urgents, bien que certains hôpitaux aient annulé des opérations non urgentes non urgentes pour libérer la capacité de traiter les patients Covid.Le gouvernement a déclaré qu’il était vital que quiconque pensait avoir besoin de tout type de soins médicaux les soins doivent demander de l’aide. Les gens pourront voyager pour n’importe quelle raison médicale, y compris les préoccupations, les rendez-vous et les urgences, ou pour éviter ou échapper aux risques de blessures ou de préjudices, tels que la violence conjugale.Les sites Jobcentre Plus, les tribunaux et les bureaux d’état civil seront également ouverts. Les mariages et les cérémonies de partenariat civil ne seront autorisés que dans des circonstances exceptionnelles.Les funérailles peuvent être suivies par un maximum de 30 personnes. Les lieux religieux seront fermés à moins qu’ils ne soient utilisés pour des funérailles ou pour diffuser des actes de culte.

HARRY POTTER Sweat collection Harry Potter anthracite taille: 12A Le sweat Harry Potter que l'on emmène à l'école, en week-end, en vacances...Retrouve ton Héros au fil d'une nouvelle collection sport-chic, inventive et forcément magique... DÉTAILSCapuche. Ouverture par glissière. Manches longues. Finition bord-côtes. MATIÈRESweat 75% coton, 25% polyester.

HARRY POTTER Sweat collection Harry Potter anthracite taille: 6A Le sweat Harry Potter que l'on emmène à l'école, en week-end, en vacances...Retrouve ton Héros au fil d'une nouvelle collection sport-chic, inventive et forcément magique... DÉTAILSCapuche. Ouverture par glissière. Manches longues. Finition bord-côtes. MATIÈRESweat 75% coton, 25% polyester.

HARRY POTTER Sweat collection Harry Potter anthracite taille: 6A Le sweat Harry Potter que l'on emmène à l'école, en week-end, en vacances...Retrouve ton Héros au fil d'une nouvelle collection sport-chic, inventive et forcément magique... DÉTAILSCapuche. Ouverture par glissière. Manches longues. Finition bord-côtes. MATIÈRESweat 75% coton, 25% polyester.

HARRY POTTER Sweat collection Harry Potter anthracite taille: 14A Le sweat Harry Potter que l'on emmène à l'école, en week-end, en vacances...Retrouve ton Héros au fil d'une nouvelle collection sport-chic, inventive et forcément magique... DÉTAILSCapuche. Ouverture par glissière. Manches longues. Finition bord-côtes. MATIÈRESweat 75% coton, 25% polyester.

HARRY POTTER Sweat collection Harry Potter anthracite taille: 10A Le sweat Harry Potter que l'on emmène à l'école, en week-end, en vacances...Retrouve ton Héros au fil d'une nouvelle collection sport-chic, inventive et forcément magique... DÉTAILSCapuche. Ouverture par glissière. Manches longues. Finition bord-côtes. MATIÈRESweat 75% coton, 25% polyester.

HARRY POTTER Sweat collection Harry Potter anthracite taille: 16A Le sweat Harry Potter que l'on emmène à l'école, en week-end, en vacances...Retrouve ton Héros au fil d'une nouvelle collection sport-chic, inventive et forcément magique... DÉTAILSCapuche. Ouverture par glissière. Manches longues. Finition bord-côtes. MATIÈRESweat 75% coton, 25% polyester.