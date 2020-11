Que signifient les citrouilles sur la carte Snapchat? Comment obtenir un sac de bonbons pour votre Bitmoji! – .

in

Snapchat célèbre Halloween avec une toute nouvelle carte à thème effrayant, et elle est couverte de citrouilles. Mais que veulent-ils dire? Les citrouilles font-elles quelque chose?

Nous sommes le 31 octobre, ce qui signifie que l’attente est terminée et que c’est finalement Halloween. Les médias sociaux seront remplis de costumes, de mèmes et de citations incroyables pour célébrer les vacances, et personne ne laissera Covid-19 gâcher leur journée.

Si vous êtes sur Snapchat, vous avez probablement remarqué que l’application a une carte spéciale sur le thème d’Halloween et qu’elle est couverte de citrouilles, de cors de bonbons et de sacs de bonbons de Bitmoji. Mais qu’est-ce que tout cela signifie?

Que signifient les citrouilles sur la carte Snapchat?

Snapchat a présenté une toute nouvelle carte instantanée d’Halloween très différente de l’ordinaire. La version Halloween a un fond violet recouvert de petites citrouilles orange et les utilisateurs sont confus par ce qu’ils veulent dire.

Malheureusement, la réponse n’est pas du tout très excitante, car les citrouilles ne signifient rien. Ils peuvent sembler stratégiquement placés pour marquer certains endroits, mais ils ne sont en fait là que pour la décoration.

À Pâques, Snapchat place des œufs interactifs sur la carte, ce qui explique probablement pourquoi de nombreux utilisateurs pensent que les citrouilles sont les mêmes, symbolisant un jeu ou un prix d’Halloween. Cependant, ce n’est pas le cas.

Snapchat a également ajouté une autre fonctionnalité à la carte d’Halloween, permettant à Bitmoji de contenir des sacs de bonbons comme s’ils étaient un truc ou un traitement, mais comment les obtenir?

Les sacs orange sont attribués au hasard aux utilisateurs de Snapchat, et vous ne pouvez pas choisir si vous en avez un. Cependant, si vous changez la tenue de votre Bitmoji en costume d’Halloween, vous obtiendrez presque certainement un sac de bonbons.

Vous avez peut-être également remarqué que certains sacs sont pleins de bonbons, tandis que d’autres semblent vides. Pour remplir votre sac de bonbons, tout ce que vous avez à faire est d’utiliser Snapchat à plusieurs endroits, en déplaçant votre Bitmoji comme s’il avait été trompé ou traité.

Et si votre carte Snapchat n’est pas violette?

Il semble que tout le monde n’ait pas la carte Snapchat violette cette année, et l’application n’a pas déployé la fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

Si vous n’avez pas la carte effrayante violette, il n’y a malheureusement aucun moyen de l’obtenir.

Cependant, les Bitmoji devraient toujours contenir des sacs de bonbons même si vous avez la carte Snapchat normale.

