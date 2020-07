Que signifie TV prête pour PS5? Prix ​​et comment acheter – .

Sony

La PlayStation 5 devrait sortir pendant la période des Fêtes 2020 et il y a des rumeurs d’un événement State Of Play pour le 6 août. Bien que nous ne sachions pas encore si l’événement du 6 août se déroule légitimement ou non, ce que nous pouvons vous dire, c’est que Sony a annoncé son premier couple de téléviseurs prêts pour PS5. Vous découvrirez ici ce que cela signifie exactement, quel est le prix et comment vous pouvez acheter.

Nous ne pouvons pas pré-commander la PS5 pour le moment, mais – si l’événement du 6 août se produit – il est possible que nous puissions la pré-commander dès le mois prochain. Ce serait une nouvelle fantastique car le coût du système a été une question sur toutes les lèvres, et avec une sortie prévue en novembre, les gens veulent savoir le plus tôt possible.

Bien que nous ne puissions pas dire avec précision quel sera le coût du système de nouvelle génération de Sony, nous connaissons les prix de leurs téléviseurs prêts à l’emploi et – comme vous vous en doutez – ils sont assez élevés.

Qu’est-ce qu’un prêt pour PS5 TV?

Un téléviseur «prêt pour PlayStation 5» est un modèle Sony doté de spécifications adaptées aux jeux et d’une intégration spéciale avec la console.

Ceux-ci prêts pour les téléviseurs PS5 prendront essentiellement en charge les jeux 4K, 8K et 120fps, et ils sont également livrés avec le mode de jeu Bravia.

Quant à ce que cela signifie, cela vous permet essentiellement de réveiller simultanément la PS5 et le téléviseur d’une simple pression sur un bouton du DualShock 5.

Non seulement cela, mais le site Web de Sony se vante également d’un son multidimensionnel et d’un contraste de jeu captivant causé par la LED Full Array de Sony qui rend les zones plus sombres plus sombres et les zones plus claires pour révéler chaque spécification de détail.

Bien que les téléviseurs soient sans aucun doute magnifiques, vous avez besoin de plus de quelques livres et de dollars pour en acheter un.

Vous pouvez acheter un téléviseur prêt pour PS5 pour 1299,00 £.

Il s’agit du modèle Sony XH90 / 92, et vous pouvez acheter le téléviseur prêt pour PS5 sur le site Web de Sony en cliquant sur «où acheter».

L’autre option disponible est un ZH8 et cela coûte 5 999,00 £. Il est livré avec 8K par opposition à 4K, et vous fera tomber la mâchoire avec ses graphismes époustouflants.

