Que signifie Ratioed sur Twitter? L’argot viral expliqué! – .

in

Illustration photo par Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Les termes d’argot existent depuis toujours et ne sont devenus plus populaires que grâce à l’utilisation d’Internet et au développement des médias sociaux.

Le dernier terme à devenir viral est Ratioed, et bien qu’il existe principalement sur Twitter, il est également parfois utilisé sur TikTok.

Les gens ont été curieux de voir ce que cela signifie, et de nombreux utilisateurs de Twitter ont essayé de le résoudre eux-mêmes. Découvrez ci-dessous!

Que signifie «Ratioed» sur Twitter?

«Ratioed» est quelque chose qui se produit lorsqu’un tweet reçoit plus de réponses ou de citations de tweets qu’il n’en aime ou retweets.

Dictionary.com définit le ratio comme:

«Sur la plateforme de médias sociaux Twitter, un rapport, ou obtenir proportionné, c’est lorsque les réponses à un tweet dépassent largement le nombre de likes ou de retweets. »

Être évalué est souvent considéré comme une mauvaise chose car cela signifie que les gens n’aiment pas ou ne sont pas d’accord avec votre tweet, car ils ont répondu ou cité votre tweet pour contester ce que vous avez dit.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

fier de dire que je n’ai jamais eu de sourire narquois – alessa (@chifuju) 4 novembre 2020

Que signifie Ratioed sur TikTok?

Les utilisateurs de TikTok utilisent souvent le mot «ratio» lorsqu’ils parlent de leurs vidéos et de l’interaction entre leur contenu et les autres utilisateurs de la plateforme.

Un ratio qui est considéré comme mauvais sur TikTok est lorsque quelqu’un a beaucoup de likes mais pas beaucoup de followers. Cela implique souvent que les gens ont aimé certaines de leurs vidéos individuelles, mais pas suffisamment pour suivre réellement TikTokker.

Dans d’autres nouvelles, TikTok: Pour qui Addison Rae a-t-il voté? Des opinions politiques potentielles explorées!

Partager : Tweet