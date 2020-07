Que signifie «Listen Girl in Red»? Les fans de Taylor Swift créent la conspiration des paroles de Betty! – .

Taylor Swift a surpris les fans quand elle a sorti l’album Folklore et maintenant ses paroles sur Betty signifient qu’elle est liée à un dicton en ligne.

Mais que signifie «écouter Girl In Red»? C’est l’une des nombreuses théories de fans qui ont surgi de la sortie inattendue.

Bien que les albums de Taylor soient toujours parsemés de nombreuses opportunités de conspiration, c’est cette fois-ci le titre Betty qui a envoyé les fans dans l’overdrive.

VÉRIFIEZ CECI: Massy Arias confirme le divorce sur Instagram

Photo par Kevin Mazur / Getty Images pour Netfilx

Que signifie écouter fille en rouge?

Demander si quelqu’un «écoute une fille en rouge» est devenu un code pour demander s’il est gay, ou plus spécifiquement attiré par les filles.

La phrase existe sur Internet depuis un certain temps, mais est basée sur le nom d’un chanteur norvégien.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Girl In Red est une chanteuse, de son vrai nom Marie Ulven Ringheim. Elle a sorti des dizaines de chansons mais sa plus connue est I Wanna Be Your Girlfriend.

Bien qu’elle ait précédemment révélé sur les réseaux sociaux qu’elle était gay, la star a déclaré à plusieurs reprises que sa musique n’était pas réservée aux auditeurs lesbiens.

La théorie des fans renvoie à la prétendue romance de Taylor avec le mannequin Karlie Kloss. Les deux femmes ont insisté sur le fait qu’elles n’étaient que des amies, rapporte Elite Daily.

Cependant, cela n’a pas empêché certaines personnes sur Twitter de théoriser que la nouvelle chanson de Taylor, Betty, parle d’elle et de Karlie.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

plus «écoutez-vous la fille en rouge», c’est maintenant «écoutez-vous le folklore de Taylor Swift» – ؘ (@florencpughs) 24 juillet 2020

C’EST VIRAL: Les fans pensent que Quinton Griggs a subi une opération au genou

Dans la chanson, la chanteuse Taylor du point de vue de James (elle a été nommée d’après James Taylor) à une femme appelée Betty, qui est un surnom pour le deuxième prénom de Karlie, Elizabeth.

Cela a amené beaucoup de gens à être convaincus que la mélodie est une ode à Karlie et à dire qu’au lieu de demander «écoutez-vous la dame en rouge», il devrait être «écoutez-vous Taylor Swift»?

Oui. La chanteuse a déclaré qu’elle pensait que sa musique devrait être appréciée par tout le monde, quelle que soit sa sexualité en mars 2020, rapporte Distractify.

Prendre sur Instagram Girl In Red a cité un tweet qu’elle avait reçu à propos de sa musique qui disait: «même si je ne suis pas gay, j’aime beaucoup cette chanson».

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Elle a ajouté: « Tbh c’est tellement ennuyeux parce que c’est comme si vous ressentiez le besoin de vous éloigner de la musique de peur d’être associé à quelque chose de lointain queer car ce serait une mauvaise chose, oups thé ».

Des milliers de fans de Girl In Red ont répondu, soutenant sa musique et convenant que les gens devraient simplement aimer la musique qu’ils apprécient.

Dans d’autres nouvelles, TikTok: Qu’est-ce que le Swing Challenge? Regardez des échecs hilarants!

Partager : Tweet