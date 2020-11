Que se passera-t-il après le verrouillage? À quoi pourraient ressembler les différentes restrictions de Covid lorsque les règles prendront fin le 2 décembre

L’Angleterre en est maintenant à la troisième semaine de son verrouillage de quatre semaines, qui doit se terminer le 2 décembre.Boris Johnson a insisté pour que la fermeture nationale se termine comme prévu, mais ses collègues ministres ont été plus prudents. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il était «encore trop tôt pour dire» si les restrictions seraient définitivement levées le deuxième et le Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) a publié une nouvelle analyse qui suggérait que les niveaux d’infection remonteraient à chiffres observés début novembre si des mesures strictes ne sont pas maintenues après le verrouillage.Que se passera-t-il après le verrouillage? L’Angleterre devrait revenir à un système à plusieurs niveaux après la fin du verrouillage national.M. Hancock a déclaré que le gouvernement espère ramener le Mais le Dr Susan Hopkins de Public Health England a déclaré qu’il faudrait peut-être les renforcer pour garder le virus sous contrôle. «Nous voyons très peu d’effet du niveau un et quand nous regardons ce qui Les niveaux peuvent être là à l’avenir, nous devrons penser à les renforcer pour nous permettre de traverser les mois d’hiver jusqu’à ce que le vaccin soit disponible pour tout le monde », a-t-elle déclaré.Dr Susan Hopkins de NHS Test and Trace et Public Health England (Photo: Getty) Le professeur Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres, a averti que les restrictions sociales pourraient devoir rester dans de grandes parties de l’Angleterre après le verrouillage, pour empêcher les niveaux d’infection de rebondir immédiatement et annuler les avantages. , a déclaré au Guardian que les taux d’infection semblent «plafonner» et pourraient commencer à baisser lentement. Il a ajouté: «Une réduction de moitié de la prévalence de l’infection au cours des quatre semaines serait un résultat positif.» Le professeur Ferguson a déclaré qu’il était «trop tôt». pour dire quel sera l’impact du deuxième verrouillage national d’ici le 2 décembre, mais a affirmé que le système de niveau précédent avait fait une différence. Il a déclaré: «Nous avons maintenant des preuves claires que les mesures de niveau trois fonctionnaient pour b réduire les taux d’infection dans certaines régions. Le niveau deux avait également un impact, mais moins important. «La décision est politique, mais si nous ne voulons pas voir les niveaux d’infection rebondir à partir du 3 décembre, mon évaluation est que des mesures entre les niveaux deux et trois seront nécessaires. « Quand le gouvernement annoncera-t-il son plan? Des décisions seront probablement prises vers la fin du verrouillage. Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré jeudi à BBC Breakfast: » Le meilleur moment pour moi pour vous donner de meilleurs conseils, pour que le Gouvernement prenne cette décision, c’est aussi proche que possible du 2 décembre. «Je sais que certaines personnes souhaiteraient le savoir plus tôt, mais si nous devions le faire maintenant et que les faits changeaient sur le terrain, nous finirions les restrictions devraient être assouplies pendant une courte période à Noël (Photo: Getty) Comment le système de niveaux fonctionnait-il? Voici les règles pour chaque niveau: Niveau unToutes les entreprises et les sites peuvent continuer à fonctionner, de manière sécurisée par Covid, autres que ceux qui restent fermés Le couvre-feu de 22 heures pour les entreprises vendant de la nourriture ou des boissons, y compris les bars, pubs et restaurants, reste en vigueur. Ils peuvent toujours offrir des services de plats à emporter et de livraison après 22 heures Les écoles, les universités et les lieux de culte restent ouverts Les mariages et les funérailles peuvent avoir lieu avec des restrictions sur le nombre de participants Des cours organisés de sport et d’exercice en salle peuvent continuer à avoir lieu, à condition que la règle de six soit respectée. reste en place pour tous les autres rassemblements, à l’intérieur ou à l’extérieur Niveau deux Les personnes ne doivent rencontrer personne en dehors de leur foyer ou soutenir la bulle dans un cadre intérieur, que ce soit à la maison ou dans un lieu public, y compris les bars et les restaurants Ils peuvent se mélanger avec d’autres ménages à l’extérieur, y compris dans les jardins ou les espaces d’accueil et les parcs en plein air, mais le groupe ne peut pas dépasser six personnes devraient viser à réduire le nombre de voyages qu’elles effectuent lorsque cela est possible. S’ils ont besoin de voyager, ils doivent marcher ou faire du vélo dans la mesure du possible, ou pour planifier à l’avance et éviter les heures de pointe et les itinéraires dans les transports en commun Les écoles, les universités et les lieux de culte restent ouverts Troisième niveau Les pubs et les bars fermeront à moins qu’ils ne servent des repas substantiels en un restaurant. L’alcool servi uniquement dans le cadre d’un repas Les gymnases intérieurs et les studios de fitness / danse, les installations sportives, les centres de loisirs, les magasins de paris, les centres de jeux pour adultes et les casinos fermeront. Les réceptions de mariage interdites Les gens ne peuvent pas se mélanger avec d’autres ménages à l’intérieur n’importe où, y compris les maisons privées et les restaurants, ou dans les jardins privés ou les espaces extérieurs des restaurants, à moins qu’ils ne soient avec des membres de leur bulle de soutien. Ils peuvent se mélanger dans d’autres lieux publics extérieurs comme les parcs, en vertu de la règle de six personnes déconseillées de voyager en dehors de leur zone locale ou dans une autre zone de niveau trois autre que pour le travail, l’éducation, l’accès aux services pour les jeunes ou pour s’acquitter de leurs responsabilités familiales. une autre partie du Royaume-Uni s’ils résident dans une zone de niveau 3 et doivent éviter de passer la nuit dans une zone de niveau 3 s’ils résident ailleurs. Les écoles, les universités et les lieux de culte restent ouverts

