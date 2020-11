Que se passe-t-il lorsqu’un vaccin Covid est prêt? Voici pourquoi des restrictions de distanciation sociale seront toujours nécessaires

Les gens du monde entier ont désespérément besoin d’un semblant de vie avant Covid-19 et un vaccin semble être la seule réponse à cela.Un monde sans distance sociale, quarantaine et interdictions de voyager semble moins insaisissable que le mois dernier, à la suite des récentes mises à jour qu’un vaccin sera Alors qu’un vaccin soulagera sans aucun doute la pression exercée sur le NHS et garantira la protection des travailleurs de première ligne et des personnes vulnérables, les experts préviennent qu’un vaccin ne signifiera pas la fin immédiate des restrictions et de l’isolement. l’efficacité varie selon les groupes de personnes, ce qui signifie que certaines personnes trouveront qu’elle est moins efficace pour eux. Des masques et une distanciation sociale seront nécessaires pour garantir que les personnes vulnérables sont toujours sûres, et davantage de médicaments devront être développés pour ceux qui deviennent gravement malades.Cela intervient alors que Pfizer a annoncé que les résultats finaux de l’essai de stade avancé montrent une efficacité de 95% – Un vaccin ne sera pas efficace à 100% pour tout le monde Les vaccins ont un succès variable avec certains groupes de personnes (Photo: Getty) Afin de sortir de la pandémie, «nous Il faut s’assurer que 70% de la population sont fortement et durablement immunisés », a déclaré Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres. Il a déclaré que ce chiffre pourrait augmenter car pour de nombreux vaccins, il existe une distribution en forme de cloche pour ceux-ci. «L’efficacité des vaccins diffère selon les personnes», a déclaré le professeur Jurgen Haas, responsable de la médecine des infections à l’Université d’Édimbourg. S’appuyant sur le vaccin antigrippal comme exemple, il a dit que celui que nous prenons chaque saison chaque année a une efficacité de 50 à 60%, mais que cela diminue pour les personnes âgées. «Il est très probable que cela se produira avec Covid-19», a-t-il averti, ajoutant que les patients sous dialyse et les personnes immunodéprimées pourraient être d’autres groupes rendus vulnérables même après avoir pris le vaccin. Puisque ces groupes sont déjà plus vulnérables aux complications et à la mort du virus. , de nombreuses mesures déjà en place continueront vraisemblablement afin de les protéger. À quoi ressemblera la vie avec un vaccin «Nous aurons des mesures de distanciation sociale même lorsqu’un vaccin est disponible», a confirmé le professeur Haas. «Les mesures de contrôle telles que la distanciation sociale, le port de masques, l’auto-isolement continueront probablement pendant un certain temps.» Ce sera probablement au moins jusqu’à ce qu’il y ait des traitements plus efficaces pour les patients Covid-19.Bien qu’un vaccin soit souvent considéré comme le ticket d’or de la pandémie, la réalité est qu’il y a quelques choses qui sont nécessaires. «Les vaccins ne seront pas la seule réponse au Covid-19; c’est pourquoi il est important de développer des médicaments simultanément », a-t-il déclaré. Les médicaments garantiront que si les gens ne se sentent pas bien, les hôpitaux sont équipés pour les traiter et atténuer les complications. Cela va de pair avec le déploiement d’un vaccin. Nous disposons actuellement d’une poignée de médicaments pour traiter le virus, dont la dexaméthasone, le remdesivir et une poignée de traitements non autorisés qui sont à l’étude.

Unbranded Canneberges - Everybody Else est fait il donc pourquoi can't nous [CD] USA import Cranberries - Everybody Else Is Doing It So Why Can't We (CD NEW) Étiquette: Île Format: CD Date de sortie: 19 oct 2018 non. de disques: ...

Chaufferette de Poche Coeur Je t'Offre le Coeur que Tu m'As Donné La Chaufferette de Poche Cœur permet de se réchauffer n'importe quand et n'importe où. Pratique, cette chaufferette se recharge à la maison et s'emporte partout ! De petite taille, elle se glisse dans toutes les poches et dans tous les sacs. Elle est réutilisable et diffuse de la chaleur pendant environ une

VCAEMASQ 50 masques protection contre Coronavirus Covid-19, tous virus, bactéries et pollution. Protégez-vous efficacement et stockez des masques d’avance par précaution. Le Coronavirus Covid-19 se transmet très facilement et fait des ravages dans le monde entier. Il est l’exemple révélateur des dangers bien réels qui menacent l’humanité. Il n’est pas le premier virus et surtout pas le dernier car

Que se passe-t-il donc à Bethléem ? - Muff - Livre Jeunesse - Occasion - Etat Correct - Tranche abîmée - Sélection du Reader's digest GF - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Que se passe-t-il au pays des lutins ? - Laurie Sartin - Livre 0-3 ans - Occasion - Etat Correct - Un peu gondolé - Chantecler GF - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Paris Match n°398 : Que se passe-t-il au Kremlin ? - Collectif - Livre Information / Culture - Occasion - Bon Etat - Paris Match - Revue - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.