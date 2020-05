Que se passe-t-il lorsque l’ancien fileur indien Anil Kumble joue à David Warner?

Rien n’est plus fascinant dans le cricket qu’une compétition exaltante et égale entre un batteur et un melon.

Les duels entre deux joueurs au sommet de leur art créent toujours une rivalité fascinante, et le cricket a eu la chance d’en être témoin au cours de son histoire. De Sachin Tendulkar contre Glenn McGrath à Sir Viv Richards contre Jeff Thompson, le sport a vu des batailles légendaires se dérouler sur les 22 mètres.

Cependant, il y a des duels qui semblent excitants en théorie, mais qui ne se concrétiseront jamais. Ce sont des joueurs divisés par les époques, leurs carrières de jeu respectives ne s’entrelaçant pas.

Dans cette série, nous jouons quelques-uns de ces affrontements hypothétiques en examinant de près les statistiques des joueurs impliqués. Ci-dessous, nous opposons l’ouvreur explosif australien David Warner à l’ancien pilier indien de la rotation des jambes Anil Kumble dans le format Test.

David Warner (batte gauche)

Carrière de joueur: 2011-en cours

Test manches: 155

Exécute: 7244

Des siècles: 24

Moyenne: 48,94

En ce qui concerne les meilleurs batteurs tous formats du monde actuellement, David Warner est là-haut avec les «Fab Four» de Virat Kohli, Joe Root, Steve Smith et Kane Williamson. Étonnamment cependant, son plus grand succès à ce jour a été remporté par les blancs d’essai d’Australie.

Bien qu’il ait remporté sa première nomination en Australie en tant que spécialiste du T20 en 2009, les capacités d’adaptation de Warner l’ont vu devenir un succès fulgurant dans le format de cinq jours.

Bien que sa carrière ait souvent été éclipsée par des controverses telles que le scandale de la falsification de balles à Newlands, on ne peut nier que le gaucher a été l’ouvreur de test le plus performant depuis son introduction en Australie.

Seul ouvreur de l’histoire après Sunil Gavaskar à enregistrer deux tonnes consécutives deux fois dans sa carrière, Warner a éclipsé plusieurs points de repère sur son chemin pour accumuler 24 siècles d’essai. L’année dernière, il a obtenu l’entrée au club exclusif des triple-centurions Test lorsqu’il a battu un 335 invaincu contre le Pakistan à l’Anneau d’Adélaïde.

Batteur agressif qui marque ses runs de test à un taux de frappe de près de 73, Warner a un coup de poing puissant avec ses coups malgré sa petite taille.

Anil Kumble (rotation de la jambe du bras droit)

Carrière de joueur: 1990-2008

Tests: 132

Guichets: 619

Moyenne: 29,65

Taux de grève: 65,9

Cinq poses de guichet: 35

Surnommé «Jumbo» pour une bonne raison, les 619 cuirs chevelus d’Anil Kumble font de lui le troisième melon le plus prolifique au format Test. Bien qu’il n’ait peut-être pas possédé le virage serré que Shane Warne et Muttiah Muralitharan ont pu générer, l’efficacité de Kumble résidait dans sa précision mortelle.

Un grand homme, le spinner de jambe indien était capable d’extraire un rebond aigu du terrain tout en délivrant le ballon à un rythme trompeusement rapide. Son ciblage constant des souches des batteurs, combiné à un googly habilement déguisé, l’a transformé en cauchemar pour gérer les pistes tournantes du sous-continent.

Ses 10-74 contre le Pakistan lors du test de 1999 à New Delhi n’ont fait de lui que le deuxième lanceur après l’Anglais Jim Laker à réclamer les 10 guichets en une seule manche.

Joueur de bowling implacable avec une attitude combative, Kumble a été une des principales raisons de la domination de l’Inde à domicile sous la direction de Sourav Ganguly. Son parcours de 61 guichets au cours de l’année civile lui a valu une place parmi les prestigieux joueurs de cricket Wisden de l’année en 1996.

Warner vs Kumble – Ce que disent les statistiques

Des années dans la Premier League indienne ont fait de Warner un joueur accompli de spin. Les statistiques de l’Aussie montrent qu’il s’en sort mieux contre les spinners que contre les quilles rapides. Bien qu’il affiche en moyenne un bon 37 contre le rythme, il atteint un 57 imposant tout en faisant face aux filateurs.

Contre les fileurs à bras droit, la moyenne grimpe encore à près de 60. Il est important de noter que le batteur né à Sydney a joué son cricket à une période où il n’y avait pas beaucoup de filateurs de jambes opérant dans les tests.

Le Pakistanais Yasir Shah est peut-être l’équivalent le plus proche de Kumble auquel Warner a fait face dans le format Test. Dans les sept tests qu’il a opposés au leggie pakistanais, Warner a été licencié une seule fois alors qu’il atteignait 133 en moyenne.

Qu’il bat comme un ouvreur signifie que l’Australien ne fait généralement pas face aux fileurs jusqu’à ce que le ballon soit légèrement plus âgé. Par conséquent, il est très probablement déjà au niveau du pli au moment où les quilleurs plus lents entrent dans l’attaque.

Un aspect frappant de la carrière de Warner Test jusqu’à présent est la disparité entre sa maison et ses affichages à l’extérieur. Il fait en moyenne 66 décourageants dans les conditions australiennes, mais cela tombe considérablement à 34,50 lors de ses voyages à l’étranger. Son record en Inde est particulièrement médiocre et il affiche en moyenne un lamentable 24 après 16 manches dans le pays.

Pendant ce temps, il y a une grande divergence entre les antécédents de Kumble au pays et à l’étranger également. Le spinner indien a en moyenne moins de 25 avec le ballon en Inde contre près de 36 à l’extérieur. Alors qu’il a réussi à ramasser 49 guichets en 16 manches en Australie, ils sont venus à une moyenne inquiétante de 37,73.

Dans l’ensemble dans sa carrière, Kumble a fait beaucoup mieux contre les droitiers que contre les batteurs gauchers. Quelque 452 de ses licenciements pour le test se sont heurtés aux droitiers avec une moyenne de 26,69. Les 167 victimes restantes se présentent sous la forme de gauchers avec une moyenne de 34,49.

Bien qu’il ait été un vainqueur éprouvé du match pour l’Inde, le fileur de jambes n’a pas un bilan flatteur contre les batteurs d’ouverture et de premier ordre. En fait, sa moyenne avec le ballon est supérieure à 40 pour chacune des positions de frappeur allant de No1 à 4.

Il n’a pas non plus de bons résultats à chaque fois qu’il joue aux batteurs semblables à Warner tels que Matthew Hayden, Chris Gayle, Justin Langer et Graeme Smith (en moyenne plus de 50 contre chacun d’eux).

VERDICT

Les chiffres et les statistiques ci-dessus favorisent Warner pour la plupart, bien que la bataille hypothétique se résume principalement aux conditions proposées. Statistiquement, les deux joueurs sont des intimidateurs à domicile qui ne peuvent pas jouer avec la même intensité lorsqu’ils voyagent à l’étranger.

En Inde, l’excellence de Kumble à la maison couplée aux luttes de Warner en Inde devraient être à la hauteur du fileur. Attendez-vous à ce que les Indiens dominent ce duel pour la plupart sur les terrains tournants du sous-continent.

Cependant, si les conditions devaient être inversées et que le combat se déroule en Australie à la place, c’est Warner qui devrait s’imposer. Le fait que le batteur d’ouverture ait un puissant balayage inversé dans son arsenal devrait l’aider grandement contre la rotation des jambes de Kumble.

