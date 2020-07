Que se passe-t-il avec les caméras selfie sur le OnePlus Nord?

Il ne fait aucun doute que les caméras frontales sont tout aussi importantes que les caméras arrière sur un smartphone moderne, il est donc logique que OnePlus se soit concentré sur l’amélioration de son jeu avec les caméras selfie OnePlus Nord.

Oui, j’ai dit caméras parce que pour la première fois, le téléphone dispose de deux caméras frontales pour plaire à la génération Snapchatting, Instagramming, selfie.

Notre verdict: OnePlus Nord Review: Obtenez-le pour OxygenOS et un bon rapport qualité-prix, pas le matériel

Le OnePlus Nord arbore une caméra frontale de 32 MP associée à un jeu de tir ultra-large secondaire de 8 MP pour capturer des groupes plus importants. Maintenant, OnePlus n’a pas un bilan spectaculaire en matière d’imagerie. Bien sûr, l’expérience de la caméra s’améliore généralement avec le temps avec les mises à jour ultérieures, mais l’expérience prête à l’emploi est presque toujours loin d’être idéale.

Nous avons effectué une série de tests sur deux unités, une en Inde et une autre au Royaume-Uni, toutes avec les dernières mises à jour logicielles installées et les résultats n’étaient, comme vous le verrez, pas tout à fait ce que nous attendions.

Caméra selfie OnePlus Nord: échantillons

Dans ces échantillons d’images pris par mon collègue Ryan, il est facile de voir le traitement d’image trop zélé. L’image est surexposée alors que le contraste est assez limité. Il y a une perte de détail notable dans les régions à faible éclairage. Pour ajouter à cela, il y a une quantité choquante de bruit sur l’image. L’image montre également une quantité significative de lissage de la peau même avec le filtre de beauté éteint.

C’est la même histoire pour la caméra ultra-large. Nous avons lié des images en pleine résolution ci-dessous, mais le lissage de la peau est très évident. Le cadre plus large exacerbe également la mauvaise mise en œuvre du HDR. Le HDR et le halo appliqués de manière inégale sont, une fois de plus, visibles dans le feuillage. De plus, les niveaux de bruit sont à travers le toit dans le feuillage et la fenêtre.

Caméra selfie principale OnePlus Nord Caméra selfie ultra-large OnePlus Nord

Bien que vous puissiez attribuer certaines des imperfections des images prises par Ryan à un éclairage moins que parfait, j’ai emmené les caméras selfie OnePlus Nord faire un tour par une journée ensoleillée ici à Delhi, et les résultats étaient tout aussi révélateurs. Mis à part la coiffure pandémique, l’auto-HDR a échoué de manière spectaculaire.

Sur la gauche, les reflets sont complètement soufflés et l’image est évidemment surexposée. L’image est douce et vous pouvez observer les retouches importantes effectuées sur la peau même avec toutes les améliorations désactivées. De plus, les niveaux de bruit dépassent à nouveau les niveaux acceptables dans les zones plus sombres.

La caméra ultra-large s’en sort légèrement mieux, même si les hautes lumières sont toujours soufflées et la mesure d’exposition est réglée trop haut. Pour ce que cela vaut, nous avons également observé ce comportement sur les caméras arrière.

Caméra selfie OnePlus Nord: échantillons en intérieur





La qualité de l’image prend une tournure dramatique pour le pire dans un éclairage moins que parfait. Non seulement la retouche de la peau passe à l’overdrive, mais les détails deviennent également une bouillie floue. Je peux vous assurer que mes sourcils ne sont certainement pas aussi définis que l’image le montre et que je n’ai pas de lèvres roses roses. Il va sans dire que le mode de retouche a été désactivé. Bien sûr, si vous aimez utiliser des filtres d’embellissement, cela peut vous plaire, mais les images des caméras selfie OnePlus Nord sont tout sauf réalistes.

Encore une fois, avec la caméra ultra-large, ma tasse laide a été considérablement égayée et la profondeur de champ semble trop peu profonde, comme cela est visible dans la bouillie de cheveux floue. Eh bien, au moins le vignettage ajoute à l’esthétique.

Caméra selfie OnePlus Nord: mode Portrait

Malgré tous ses défauts, les caméras selfie du Nord font un travail assez décent en matière de détection des contours. Malgré un arrière-plan difficile comme un feuillage dense, la caméra a pu créer une découpe bien définie autour de la tête de Ryan et le seul problème majeur était l’étrange halo autour des bras. Bien que les échantillons illustrés soient réduits, nous avons des échantillons de selfie OnePlus Nord pleine résolution disponibles que vous pouvez télécharger et analyser.

Voir également: Meilleurs téléphones avec appareil photo selfie que vous pouvez acheter

Caméra selfie OnePlus Nord: Verdict

Écoutez, j’ai vu de pires caméras sur les smartphones. Cependant, les performances de la caméra selfie du OnePlus Nord soulèvent des questions sur l’approche de l’entreprise à l’égard des logiciels de caméra. Les téléphones ont, pour la plupart, souffert de fournir des résultats de qualité inférieure à la sortie de la boîte, les mises à jour ultérieures corrigeant certaines des failles.

Cependant, avec le Nord – du moins en ce qui concerne les caméras frontales – les résultats semblent plutôt délibérés au lieu d’un manque d’optimisation. Non seulement la qualité n’est pas à la hauteur avec des niveaux de bruit importants dans tous les domaines, mais l’ensemble du réglage est également faussé d’une manière que nous avons l’habitude de voir des téléphones Xiaomi, Realme à petit budget et de milieu de gamme – retouchés et rarement fidèle à la vie.

Comme nous en discutons dans notre revue OnePlus Nord, c’est un excellent téléphone avec les caméras étant le talon d’Achille. Malheureusement pour OnePlus, c’est un sentiment qui résonne dans tout son portefeuille et il est grand temps que la société examine longuement sa stratégie de caméra.

Vous voulez en savoir plus sur le OnePlus Nord? Consultez notre couverture supplémentaire.