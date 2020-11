Que se passe-t-il avec le film Metal Gear Solid

le Metal Gear Solid La franchise est connue depuis longtemps pour sa structure cinématographique (et ses cinématiques extrêmement longues) autant que pour ses mécanismes de jeu inventifs et satisfaisants. C’est pourquoi il est si frustrant qu’après toutes ces années (la franchise remonte à 1987 Engrenage métallique) nous n’avons jamais obtenu de Metal Gear Solid film. On pourrait affirmer que chaque jeu est essentiellement son propre film complexe et souvent compliqué de plusieurs heures, mais des millions de fans de Solid Snake à travers le monde sont toujours affamés pour une adaptation cinématographique appropriée.

Ces dernières années, les chances d’un Metal Gear Solid Les films qui se concrétisent ont été meilleurs que jamais, mais encore une fois, nous sommes ici en 2020, sans rien sous la forme d’une expérience cinématographique. Mais les fans de l’exploit de Hideo Kojima dans la narration de jeux vidéo sont un groupe robuste et se réjouiront de tout ce qui a à voir avec la franchise (enfin, peut-être pas Metal Gear Survive), et attendront sans doute aussi longtemps qu’ils auront à voir la série adaptée au grand écran.

Voici l’histoire jusqu’à présent…