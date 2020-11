Que pouvez-vous faire au niveau 3? Restrictions pour les zones soumises à des règles Covid «  très élevées  » et ce qui peut rester ouvert

La plupart des régions d’Angleterre seront soumises à des restrictions de coronavirus de niveau deux lorsque le pays sortira du verrouillage national le 2 décembre. Cependant, un «nombre significatif» de zones est confronté aux bordures de niveau trois les plus difficiles, entraînant davantage de fermetures d’hospitalité et de sévères restrictions sur le mélange des ménages. Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iCes domaines comprennent les limites du conseil municipal de Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield et Chesterfield. Les restrictions seront revues après une quinzaine de jours. Avec les règles de niveau trois définies pour régir la vie de millions de personnes au cours des prochains mois – à l’exception d’un sursis de Noël de cinq jours – voici ce qu’elles signifient pour vous. Puis-je rencontrer d’autres ménages? Aucun mélange de ménages ne sera autorisé dans un environnement intérieur à l’exception des bulles de soutien, avec un maximum de six rassemblements autorisés à l’extérieur – la règle des six. Les groupes de six personnes ne pourront se réunir que dans des espaces publics extérieurs, tels que des parcs et des terrains de sport, mais pas dans des jardins privés.Des millions de personnes sont confrontées à des restrictions de niveau 3 à partir du 2 décembre (Photo: AP / Alberto Pezzali) Quelles sont les règles pour les restaurants et les pubs? Tous les lieux d’accueil tels que les pubs, bars, cafés et restaurants seront fermés à l’exception des services de plats à emporter, de service à emporter, de service au volant et de livraison. Puis-je voyager entre les niveaux? On demandera aux gens d’éviter de voyager hors de la zone autrement que lorsque cela est nécessaire – par exemple pour le travail, l’éducation et les soins – et de réduire le nombre de voyages. Les nuitées ailleurs au Royaume-Uni doivent également être évitées. Si votre zone se trouve à un niveau inférieur, vous pouvez toujours traverser une zone de niveau trois dans le cadre d’un voyage plus long. Puis-je voyager dans ce niveau? Vous pouvez continuer à vous rendre dans des lieux ou des commodités dans des zones de niveau trois qui sont ouvertes, mais qui devraient «viser à réduire le nombre de voyages que vous effectuez lorsque cela est possible», indique le gouvernement. Les coiffeurs et les salons de beauté peuvent-ils rester ouverts? Oui. Tous les services de vente au détail, de loisirs et de soins personnels peuvent rouvrir.Les salles de sport et les sports de groupe sont-ils autorisés? Les gymnases rouvrent dans tous les niveaux, mais les cours d’exercice en salle ne sont pas autorisés s’il y a une interaction entre différents ménages. Les cours et les sports organisés peuvent avoir lieu à l’extérieur, y compris les sports d’équipe de base, mais il est conseillé aux gens d’éviter les activités de contact à haut risque. En savoir plus Que pouvez-vous faire au niveau 2? Les règles pour les zones soumises à des restrictions Covid « élevées » expliquées et ce qui peut rester ouvert Il existe des exceptions pour le sport pour personnes handicapées en salle, le sport à des fins éducatives et le sport et l’activité physique supervisés pour les moins de 18 ans, qui peuvent avoir lieu avec des groupes plus importants. Les hôtels sont-ils autorisés à ouvrir? Les hébergements tels que les hôtels, les chambres d’hôtes, les campings et les maisons d’hôtes doivent fermer. Il existe plusieurs exemptions, par exemple pour ceux qui utilisent ces lieux comme résidence principale, et ceux qui ont besoin des lieux où cela est raisonnablement nécessaire pour travailler ou étudier et se former. Les théâtres, cinémas, casinos, soft play et attractions sont-ils autorisés à ouvrir? Les divertissements intérieurs et les lieux touristiques doivent fermer. Cela comprend: des centres de jeux intérieurs et des zones, y compris des parcs de trampoline et des salles de jeux souples les attractions dans les lieux de divertissement principalement en plein air doivent également fermer (les magasins intérieurs, les passages et les toilettes publiques de ces attractions peuvent rester ouverts). Cela comprend les attractions intérieures dans: les zoos, les parcs de safari et les réserves fauniques, les aquariums, les attractions touristiques dans les fermes et autres attractions animales, les villages modèles, les musées, les galeries et les parcs de sculptures, les jardins botaniques, les biomes ou les parcs, les parcs à thème, les cirques, les foires et les fêtes foraines attractions touristiques dans les studios de cinéma, les sites patrimoniaux en tant que châteaux et monuments majestueux, y compris les ponts d’observation et les plates-formes d’observation, y a-t-il des pantomimes et des événements sportifs? Les directives gouvernementales stipulent que les grands événements extérieurs, tels que les spectacles et les spectacles, «ne devraient pas avoir lieu», à l’exception des événements drive-in. Il ne devrait y avoir aucune participation du public aux sports-spectateurs ou aux spectacles en salle et les grands événements commerciaux ne devraient pas avoir lieu. Les événements sportifs d’élite peuvent continuer à se dérouler sans spectateurs. Puis-je voir mon partenaire? Si votre partenaire n’est pas dans votre foyer ou dans la bulle de soutien, vous ne pouvez pas vous rencontrer à l’intérieur ou dans la plupart des espaces extérieurs, y compris un jardin privé. Vous pouvez cependant vous retrouver en plein air dans des parcs, des plages, des campagnes accessibles au public, un jardin public, des terrains d’un site patrimonial ou d’un château, ou encore une installation sportive. Les mariages et les funérailles sont-ils autorisés? Quinze invités seront autorisés à participer aux mariages et aux partenariats civils, ce qui augmentera à 30 pour les funérailles. Les lieux de culte sont-ils ouverts aux offices? Les lieux de culte peuvent rouvrir, mais les gens ne doivent pas interagir avec qui que ce soit en dehors de leur foyer ou soutenir la bulle.Qu’est-ce que cela signifie pour Noël? Les ministres ont convenu avec les nations décentralisées d’un plan à l’échelle du Royaume-Uni pour permettre à trois ménages de se mélanger dans des maisons, des jardins privés et à l’extérieur pendant cinq jours à compter du 23 décembre, après quoi les règles à plusieurs niveaux reviendront. Quand les restrictions de niveau seront-elles révisées? Les nouvelles restrictions seront révisées le 16 décembre, mais le Premier ministre a déclaré qu’il espérait qu’un vaccin pourrait bloquer Covid. redondant »à la fin du mois de mars. Quelles sont les zones dans chaque niveau? 