Que pouvez-vous acheter d’autre pour le prix d’une BMW F 900 XR en Inde?

Il y a tout un tas de motos de Scramblers aux croiseurs et aussi des motos nues de rue que vous pouvez acheter pour le prix d’une BMW F 900 XR. Voici notre sélection du lot.

Hier, BMW a lancé les F 900 R et F 900 XR en Inde et elles sont en fait l’une des motos les plus abordables de BMW Motarrad en Inde. La BMW F 900 R est une moto sportive nue tandis que la F 900 XR est une sportive de tourisme avec un certain potentiel de tourisme d’aventure. Ces motos de poids moyen promettent d’être très amusantes, en particulier la F 900 XR qui est une moto assez unique en Inde. Nous n’en avons pas beaucoup ici. Le F 900 XR a été au prix de Rs 10,50 lakh pour la norme et Rs 11,50 lakh pour la variante Pro en Inde. Il existe cependant de nombreuses autres motos de plusieurs genres que vous pouvez acheter pour la même somme d’argent. Nous avons donc ici compilé une liste de toutes les motos que vous pouvez acheter au prix d’une BMW F 900 XR.

Kawasaki Versys 1000

La Kawasaki Versys 1000 est un véritable concurrent pour la BMW F 900 XR en Inde et est disponible à peu près au même prix.

Si vous voulez vous en tenir au genre de la BMW F 900 XR, vous avez une option de plus dans cette gamme de prix. La Kawasaki Versys 1000 est également une voiture d’aventure et de sport tout comme la BMW F 900 XR. Cependant, la Kawasaki Versys 1000 est une moto beaucoup plus puissante car elle est propulsée par un moteur à quatre cylindres en ligne de 11 043 cm3 qui produit 120 ch et 102 Nm de couple. C’est beaucoup plus puissant que le F 900 R. Il bénéficie également de plusieurs aides électroniques au conducteur, comme le contrôle de traction, le régulateur de vitesse et également l’ABS dans les virages. Kawasaki a très récemment lancé l’itération BS6 du Versys 1000 pour un prix de Rs 10,99 lakh.

Triumph Bonneville Speedmaster

Le Triumph Bonneville Speedmaster est un beau croiseur, celui qui peut donner à n’importe quelle Harley Davidson une course pour son argent.

Le Triumph Bonneville Speedmaster est un beau croiseur, celui qui peut donner à n’importe quelle Harley Davidson une course pour son argent. C’est également l’une des motos de croisière les plus belles en Inde à notre avis. La Bonneville Speedmaster est propulsée par un grand moteur HT de 1 200 cm3 qui produit 76 ch et 106 Nm de couple maximal. C’est également l’une des motos les plus sophistiquées du segment et il est doté de fonctionnalités telles que les modes de conduite, le contrôle de traction commutable, l’éclairage ABS et LED. Les gros pneus donnent à la moto un look extrêmement utile. La Bonneville Speedmaster se vend en Inde pour un prix de Rs 11,33 lakh, ex-showroom.

Harley Davidson Forty Eight Special

La Harley Davidson Forty Eight Special est une moto très peu pratique mais qui a beaucoup de caractère.

Voici une autre moto cruiser dans cette liste et celle-ci est une Harley Davidson entièrement américaine. La Harley Davidson Forty Eight Special a une approche très différente de la Bonneville. Il est basé sur la série de motos Sportster de Harley Davidson et s’appuie sur toutes les choses sympathiques de la Forty Eight standard pour un look plus personnalisé. Il est propulsé par un moteur bicylindre de 1200 cm3 qui produit 60 ch et 97 Nm de couple maximal. La Forty Eight Special pèse 252 kg, mais le truc avec cette moto, c’est qu’elle a beaucoup de caractère. La Harley Davidson Forty Eight Special se vend en Inde pour un prix de Rs 10,98 lakh.

Ducati Scrambler 1100

La Ducati Scrambler 1100 est une moto extrêmement polyvalente, qui peut donner une concurrence difficile à la BMW F 900 XR pour son côté pratique.

Après le Scrambler 800, Ducati a introduit le Scrambler 1100 pour les pilotes qui voulaient un peu plus de punch de la gamme Scrambler de Ducati. Bien que perçue comme un Scrambler, cette moto est extrêmement conviviale à vivre tous les jours, même en ville. La Ducati Scrambler 1100 est propulsée par un moteur 1079 L-Twin cc qui produit 83,2 ch de puissance et 88 Nm de couple. Le moteur est vraiment incroyable sur le Scramler 1100 et la moto est extrêmement polyvalente, ce qui en fait vraiment l’attrait. Ducati vend trois variantes du Scrambler 1100 en Inde avec des prix allant de Rs 10,91-11,76 lakh.

Triumph Street Triple RS

Le Street Triple RS est un favori parmi les amateurs de sa performance formidable

Triumph a lancé le 2020 Street Triple RS en Inde très récemment. La nouvelle moto est livrée avec des ajustements de style subtils mais des performances bien améliorées et utilisables. Il contient également beaucoup plus de technologie qu’auparavant. La Street Triple RS est un favori parmi les amateurs de ses performances formidables et est l’une des meilleures motos nues de poids moyen autour. Il est propulsé par un moteur 3 cylindres en ligne de 765 cm3 qui produit 123 ch à 11 750 tr / min et 79 Nm à 9350 tr / min. Triumph vend le Street Street RS 2020 en Inde au prix de Rs 11,13 lakh.