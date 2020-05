Que faudrait-il à Paul Feig pour faire une suite de demoiselles d’honneur? /Film

Demoiselles d’honneur a été une comédie à succès en 2011, avec plus de 169 millions de dollars au pays et 119,2 millions de dollars à l’international, ce qui est sacrément bon pour une comédie romantique cotée R. Ce genre de succès et l’accueil chaleureux des critiques et du public ont entraîné une certaine demande pour une suite au fil des ans. Mais tandis que le directeur Paul Feig apprécie l’amour pour le film des fans, il n’est pas nécessairement trop désireux d’en assembler un juste pour l’enfer, et il a une bonne raison.

Parlant avec Collider dans une récente interview, Paul Feig a discuté de la possibilité de faire un Demoiselles d’honneur suite, mais il a d’abord abordé ce qui fait que le premier film fonctionne si bien au-delà d’être hilarant. Feig a déclaré:

« Tout le monde pense qu’ils veulent une suite de Bridesmaids, et ça pourrait être amusant, mais je dois toujours dire ceci: Bridesmaids fonctionne – vous vous souvenez de toutes les comédies, c’était génial, mais la raison pour laquelle le film a fonctionné est parce qu’il s’agissait de Kristen Wiig personnage qui était une personne très confiante avant le début du film qui a cet accident total parce que sa boulangerie fait faillite et que tout s’écroule dans sa vie. Nous la rencontrons donc et elle est un désastre. Elle essaie désespérément de s’accrocher à cette seule chose, qui est son amitié avec le personnage de Maya Rudolph, et qui la mène à travers le feu. C’est pourquoi toutes ces choses se produisent, car elle agit juste et essaie désespérément de sauver des choses, et à la fin, elle se guérit autant que vous le pouvez. C’est ce sur quoi vous vous accrochez dans ce film. «

Demoiselles d’honneur n’est pas bon simplement à cause des blagues hilarantes et des compétences d’improvisation exceptionnelles de l’ensemble du casting. Le film fonctionne si bien car il a des personnages auxquels vous pouvez vous identifier et une dynamique entre eux qui semble authentique et amusante. Une comédie n’est rien sans une bonne histoire et une raison de se soucier des personnages. Paul Feig le sait, et il a ajouté:

« Donc, pour faire une suite, je pense que vous allez devoir simplement faire un drôle de mariage. Et j’ai vu ces films un million de fois et certains d’entre eux sont bons et certains sont comme quoi que ce soit. C’est évidemment à Kristen, elle est la gardienne des clés à ce sujet, mais cela devrait être quelque chose que vous pouvez recommencer émotionnellement et ne pas simplement dire: « C’est le mariage fou de Megan aux Bahamas! » Et toutes sortes de détournements se produisent . Cela pourrait être drôle, mais je pense simplement que vous avez besoin de plus pour qu’un film soit génial. »

Vous devez féliciter Paul Feig de ne pas vouloir simplement encaisser le succès des demoiselles d’honneur pour une suite inutile. Trop souvent, les studios obtiennent une comédie réussie et ils essaient de capturer à nouveau cette même formule en séquences, et cela fonctionne rarement aussi bien (voir La gueule de bois trilogie). Je pense qu’il est possible qu’un Demoiselles d’honneur la suite pourrait être géniale, mais je pense aussi qu’il n’est pas nécessaire de la forcer. Si l’inspiration frappe, alors peut-être que Paul Feig pourra retravailler avec les co-auteurs Kristen Wiig et Annie Mumolo et y arriver, mais d’ici là, nous pouvons nous contenter de revoir l’original.

