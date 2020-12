Que fait XL Candy? Comment obtenir et utiliser – .

Pokémon

Pokémon Go est entré en décembre 2020, qui abritera des raids Kyurem, Mega Abamasnow et bien d’autres choses à espérer. Cependant, il a également introduit XL Candy dans le cadre de sa mise à jour du plafond de niveau. Certaines personnes demandent ce que fait XL Candy dans Pokémon Go, et vous découvrirez ici comment obtenir et utiliser la fonctionnalité nouvellement ajoutée.

Les entraîneurs doivent savoir que les créatures Gen 6 de la région de Kalos arriveront au jeu mobile de Niantic le 2 décembre. Il y aura un événement jusqu’au 8 décembre pour célébrer leur arrivée, et – en plus – Niantic célèbre également les saisons d’ici mars.

Bien que les créatures de génération 6 soient quelque chose à espérer dans un avenir très proche, vous découvrirez ci-dessous ce que fait XL Candy dans Pokémon Go, et vous découvrirez également comment obtenir et utiliser la fonctionnalité nouvellement ajoutée.

Vous pouvez maintenant aller au-delà du niveau 40, et monter de niveau est plus facile que jamais. De plus, en ce moment, vous gagnerez deux fois l’EXP pour attraper des Pokémon! pic.twitter.com/RcTIzynIwP – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 30 novembre 2020

Comment obtenir XL Candy dans Pokémon Go

Vous devez avoir au moins le niveau 40 pour obtenir XL Candy dans Pokémon Go.

Une fois que vous avez atteint le niveau 40, vous pouvez obtenir XL Candy dans Pokémon Go en capturant et en transférant des créatures, ainsi qu’en faisant éclore des œufs et en attrapant un Raid Boss.

En plus de tout ce qui précède, vous pouvez également convertir et combiner l’élément régulier en très grand.

Vous trouverez ci-dessous les tarifs XL Candy signalés via Pokémon Go Hub:

Attraper un Pokémon – 0-3

Attraper un boss de raid – 1

Échanger un Pokémon – 1 avec une cote de 10%

Éclosion d’oeufs de 5 km – jusqu’à 16

Éclosion d’oeufs de 10 km – jusqu’à 24

Transférer un Pokémon – 1 avec un taux entre 1/15 et 1/20

Échangez des bonbons réguliers – 100 bonbons ordinaires pour obtenir 1 bonbons XL

Mystery Box – jusqu’à 18 XL Meltan Candy par heure

Nous avons partagé cela dans le Discord il y a une heure, mais nous venons de remarquer que le message a été manqué sur Twitter. 😳 Whoopsie! Les exigences de montée de niveau pour les Pokémon du niveau 41 à 50 ainsi que les niveaux jusqu’à 55 ont été ajoutés! pic.twitter.com/2AfedvikN3 – PokeMiners (@poke_miners) 19 novembre 2020

Que fait XL Candy dans Pokémon Go?

Ce que XL Candy fait dans Pokémon Go, c’est augmenter le niveau des créatures.

Des bonbons et de la poussière d’étoiles sont nécessaires pour améliorer les créatures, mais vous avez besoin de XL Candy et de Stardust pour faire monter les créatures Pokémon Go au-delà de 40 à leur plein potentiel de 50.

Ci-dessus, vous pouvez trouver les exigences de mise à niveau publiées sur Twitter par PokeMiners.

