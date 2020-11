Que fait un administrateur réseau?

Les administrateurs réseau sont responsables de la maintenance du réseau sur lequel une entreprise s’appuie pour mener ses activités. Ils gèrent l’installation de nouveaux systèmes, les contrôles de maintenance réguliers et les mises à jour. Ils peuvent également faire des recommandations pour améliorer les performances et la sécurité. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce rôle et comment décrocher le poste!

Qu’est-ce qu’un réseau?

Pour comprendre ce que font les administrateurs réseau, il est utile de comprendre d’abord le rôle d’un réseau au sein d’une entreprise. Un réseau est une série d’appareils connectés. Cela peut décrire des réseaux locaux (LAN) ou des réseaux étendus (WAN).

Les réseaux locaux sont couramment utilisés au sein des organisations, mais aussi par les écoles, les collèges, les bibliothèques, les églises, les centres communautaires, etc. Les ordinateurs sur un LAN sont généralement connectés via Ethernet TCP / IP filaire, ou via Wi-Fi. Habituellement, tous ces appareils sont ensuite connectés à un concentrateur central (un autre ordinateur ou un routeur). Il n’y a pas de limite au nombre d’utilisateurs pouvant être ajoutés à un réseau local, et il est même possible de relier des réseaux locaux entre différents emplacements pour créer un «réseau local virtuel» plus grand.

Un WAN est simplement un certain nombre de réseaux locaux connectés, ce qui permet une collaboration et un partage de fichiers à distance, même entre les pays. Ceci est généralement réservé aux grandes entreprises, car les WAN sont coûteux à installer et à entretenir. Internet lui-même est un exemple de WAN!

Pourquoi les entreprises utilisent les réseaux

Pourquoi une entreprise pourrait-elle choisir de mettre en place un réseau local plutôt que d’utiliser simplement le World Wide Web pour communiquer? Les avantages sont la rapidité (en particulier pour les transferts de fichiers volumineux), la fiabilité et la sécurité. Qu’il s’agisse d’envoyer un fichier multimédia volumineux à un collègue, de partager des données client très sensibles ou de se connecter à une imprimante dans une autre pièce, les réseaux locaux fonctionnent tout simplement mieux. Ils fournissent également un point d’entrée unique pour un spécialiste de la sécurité à surveiller, et ils rendent les sauvegardes rapides et faciles.

Les grandes entreprises souhaitant profiter de ces mêmes avantages sur plusieurs sites peuvent donc choisir d’investir dans un WAN. À cette fin, ils loueront une ligne entre plusieurs sites qui offre une connexion rapide et sécurisée.

C’est donc le rôle du réseau dans une organisation. Mais que font les administrateurs réseau pour s’assurer que tout se passe bien?

Que font les administrateurs réseau?

Le rôle de l’administrateur réseau est de gérer et de maintenir ces systèmes. Si un réseau cesse de fonctionner, c’est le travail de l’administrateur d’identifier la cause de l’erreur et de remettre les choses en marche. Ils devraient également mettre en œuvre des mesures de sécurité pour éviter que cela ne se reproduise.

De même, un administrateur peut aider un nouvel utilisateur à se configurer sur le système. Ils peuvent gérer l’installation de nouveau matériel pour améliorer les vitesses et effectuer des vérifications régulières pour s’assurer que tout fonctionne de manière optimale.

Administrateur réseau vs administrateur système et autres rôles

Le terme «administrateur réseau» peut couvrir un large éventail de rôles différents au sein d’une organisation. Ce que font précisément les administrateurs réseau au quotidien dépend de la nature de l’entreprise pour laquelle ils travaillent.

Par exemple, un administrateur réseau travaillant pour une petite organisation peut être amené à superviser la conception et l’installation initiales d’un nouveau réseau. Cependant, pour les grandes entreprises, cette tâche peut être gérée par un architecte réseau.

De même, un administrateur réseau peut être appelé à gérer des rôles de support informatique réguliers au sein d’une organisation. Ici, la juridiction de l’administrateur réseau comprend tous les systèmes connectés au réseau. Dans d’autres organisations, ce type de travail peut être géré par un administrateur système dédié ou une équipe d’assistance informatique. Les administrateurs peuvent également avoir besoin de travailler en étroite collaboration avec des spécialistes de la cybersécurité en cas de violation du réseau.

Les administrateurs réseau ne travaillent pas seulement avec du matériel mais aussi avec des logiciels. Les réseaux utilisent le nombre de «services réseau» pour améliorer la sécurité, faciliter la communication et surveiller l’utilisation. Ainsi, les administrateurs doivent installer et maintenir des outils tels que des services de noms, des clients de messagerie, des pare-feu, etc.

La taille de l’organisation dicte également ce que les administrateurs réseau font d’autres manières. Par exemple, un administrateur qui doit gérer un grand WAN aura besoin d’un ensemble de compétences plus large que s’il travaillait avec seulement quelques appareils connectés sur un LAN.

Pour les très grandes entreprises, les administrateurs réseau peuvent avoir besoin de gérer la maintenance des serveurs et même des outils logiciels sur mesure qui facilitent la communication entre les membres de l’équipe distante.

Salaire et demande

Si vous aimez le son de ce que font les administrateurs réseau, il y a une bonne nouvelle: c’est un rôle bien payé et très demandé. Selon le CIO, les administrateurs réseau figuraient parmi les 13 postes les plus recherchés en 2019.

Cette demande devrait augmenter de 6% entre 2016 et 2026. Cela est dû à la dépendance croissante à la technologie dans tous les secteurs. Cependant, c’est aussi dû à un certain nombre de changements sismiques dans la façon dont les affaires sont menées. Après Covid, plus d’entreprises que jamais autorisent / obligent leurs équipes à travailler à distance. Ainsi, la sécurité du réseau devient plus importante que jamais, transformant précisément ce que les administrateurs réseau font au quotidien. Les administrateurs doivent désormais s’attaquer à de nouveaux défis, tels que les risques liés à l’utilisation des ordinateurs personnels.

Pendant ce temps, les experts estiment que l’Internet des objets (IoT) entraînera un besoin encore plus grand de réseaux rapides et sécurisés à mesure que de plus en plus d’éléments physiques à la maison et au bureau seront connectés.

Selon PayScale, le salaire moyen d’un administrateur réseau est de 59 906 $ par an.

Bien que de nombreux administrateurs réseau soient titulaires d’un baccalauréat dans des domaines connexes, ce n’est pas strictement requis par toutes les organisations. Les employeurs considèrent également favorablement le diplôme d’associé. L’expérience directe est tout aussi importante, donc progresser dans les rôles informatiques est une stratégie viable. Il existe de nombreuses certifications reconnues par l’industrie qui peuvent également aider à compléter un CV. Ceux-ci inclus:

Certification CompTIA A +

Certification CompTIA Network +

Certification CompTIA Security +

Associé de solutions certifiées Microsoft (MCSA)

Expert en solutions certifiées Microsoft (MCSE)

Professionnel certifié VMware (VCP)

Certification Cisco CNNA

Certification Cisco CCNP

Utile en relation les compétences comprennent l’administration des systèmes, Linux, la cybersécurité, l’analyse de données, Windows Server, SQL, Cisco, DNS, Microsoft Active Directory, etc. Les candidats doivent maîtriser le dépannage, la communication, la résolution de problèmes et la réflexion systémique. Ils doivent également être à l’aise avec le niveau de responsabilité qu’implique le travail et éventuellement être sur appel. Après tout, les opérations d’une entreprise peuvent être interrompues par des pannes de réseau!

Cours d’administrateur réseau en ligne

Si vous aimez ce que font les administrateurs de réseau et que vous souhaitez en devenir un, vous devriez examiner vos options de formation continue. Si un diplôme est un choix réaliste, c’est un bon point de départ. Sinon, envisagez de suivre un cours en ligne qui peut vous apprendre les bases, tout en vous préparant à un examen de certification.

Autorité Android les lecteurs ont accès à une grande variété de cours professionnels pour une fraction du prix habituel. Par exemple, le cours de préparation à la certification Cisco CCNA 2020 complet est disponible pour seulement 14,99 $, au lieu des 295 $ habituels!

L’une des meilleures voies pour devenir administrateur réseau, cependant, est d’assumer un rôle informatique étendu au sein d’une petite organisation. En tant qu’administrateur système ou technicien de support informatique, vous constaterez peut-être que votre rôle s’élargit pour inclure de nouvelles responsabilités à mesure que l’entreprise se développe. Cela peut offrir des opportunités de croissance personnelle et peut-être même des qualifications et des certificats supplémentaires.

Quoi qu’il en soit, devenir administrateur réseau est une entreprise très intéressante et un investissement judicieux pour de nombreux professionnels de l’informatique.