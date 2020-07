Que faire lorsque World of Warcraft Classic Phase 5 démarre

in

La sortie de la phase cinq en World of Warcraft classique représente aujourd’hui le début du contenu peut-être le plus significatif et le plus percutant à venir dans le jeu.

En dehors du lancement du jeu, cette mise à jour apportera plus d’objets, de quêtes et de modifications à Classique que toute autre phase avant elle.

Parallèlement à un «effort de guerre» massif qui obligera les membres de l’Alliance et de la Horde à rassembler des ressources pour un combat contre l’empire Qiraj, les joueurs auront accès à de nouveaux boss et pilleront dans les donjons qu’ils dirigent depuis près d’un an. maintenant.

Pendant ce temps, les mises à jour d’autres éléments du jeu, comme les professions et les récompenses de réputation, donneront aux joueurs une liste de choses à faire après la réinitialisation hebdomadaire du jeu le mardi.

Essayer de tout faire à la fois peut être accablant. Mais si vous entrez dans la semaine en sachant exactement ce que votre personnage veut et doit faire, les chances que vous atteigniez vos objectifs s’amélioreront de façon exponentielle.

Voici une liste de certaines choses que vous voudrez peut-être examiner avant de vous connecter cet après-midi.

Effort de guerre

L’ouverture des portes d’Ahn’Qiraj (AQ) est l’un des événements les plus emblématiques de Sensationnell’expansion originale de. Mais cela n’arrivera pas tout de suite. Premièrement, les joueurs des deux factions devront donner une énorme quantité de ressources à un effort de guerre contre l’empire Qiraj.

Les PNJ des deux côtés accepteront les dons d’articles spécifiques pour se préparer à l’événement d’ouverture de la porte AQ. Les portes elles-mêmes ne s’ouvriront pas sur un serveur tant que toutes les ressources nécessaires ne seront pas rassemblées.

Alors que de nombreux serveurs se préparent depuis des mois à disposer des ressources nécessaires pour ouvrir les portes le plus rapidement possible, il peut être utile de contribuer individuellement pour faire votre part. Afin de récompenser les joueurs pour leur contribution, les PNJ récompensent les dons avec un petit article de ravitaillement de guerre et des «félicitations» qui peuvent être utilisées pour gagner certaines réputations de la Horde et de l’Alliance.

Sceptre des sables mouvants

En plus de chaque serveur devant travailler pour obtenir toutes les ressources nécessaires à l’ouverture des portes AQ, il existe également une série de quêtes spécifique qui doit être complétée par n’importe quel individu sur le serveur.

Récompensant la monture Black Qiraji Battle Tank, connue sous le nom de «bug mount», au premier sur un serveur donné pour la compléter, cette série de quêtes est l’une des plus difficiles du jeu. Et en raison de la façon dont les joueurs doivent se rendre dans deux instances distinctes du raid Blackwing Lair, il sera impossible de terminer jusqu’à la réinitialisation de BWL le 4 août.

Si vous venez tout juste d’entendre parler de cette série de quêtes, vous ne pourrez probablement pas la faire avant l’ouverture des portes. Mais ne vous laissez pas arrêter. Malgré la longueur de la chaîne, elle offre des récompenses fructueuses en dehors de la monture de bogue qui ne seront attribuées qu’aux premières personnes à terminer la quête lors de l’événement d’ouverture de la porte AQ.

Mises à jour du donjon

Pour certains joueurs, les donjons de WoW Classic sont devenus une corvée. Ils combattent les mêmes boss depuis près d’un an maintenant et obtiennent le même butin depuis aussi longtemps.

Mais vous voudrez peut-être retourner dans certains de ces donjons dont vous vous ennuyez pour une rapide double prise. Avec la phase cinq, il y a une poignée de boss qui ont été ajoutés aux donjons de haut niveau. Et certains patrons dont vous avez obtenu le même butin sans valeur d’un million de fois auront un équipement différent qui pourrait même être une mise à niveau.

De plus, il existe une autre série de quêtes longue et riche en traditions que les joueurs peuvent compléter pour améliorer l’équipement de «donjon», souvent appelé «niveau 0». Lors d’un voyage à travers Azeroth, les joueurs peuvent combattre dans le monde ouvert et invoquer de nouveaux boss dans les donjons pour transformer leurs anciennes pièces de donjon en équipement de qualité épique avec des bonus d’ensemble emblématiques.

Réputation et professions

Entre l’événement de la porte AQ et les nouveaux boss de donjon, les nouvelles récompenses que certaines réputations et professions de faction fournissent dans la phase cinq seront probablement oubliées par certains. Mais quelques-uns des changements auront un impact important sur l’économie.

Plus particulièrement, la profession enchanteresse aura accès à de nouvelles recettes ainsi qu’à des «cristaux du Nexus» à partir d’objets désenchantants. Avec une poignée de nouveaux enchantements disponibles, les joueurs se démeneront pour obtenir des cristaux Nexus, qui proviennent d’un équipement haut de gamme désenchantant.

De plus, les joueurs pourront utiliser de nouvelles «huiles» pour leurs armes. Donnant des choses comme la régénération du mana et la puissance des sorts, ces objets seront une denrée chaude pour les lanceurs et les guérisseurs dès la sortie du nouveau contenu.

Pendant ce temps, les vendeurs de réputation pour une poignée de factions neutres, comme Timbermaw Hold et la Fraternité du Thorium, auront de nouveaux objets à acheter s’ils ont suffisamment de réputation. Plus important encore, les vendeurs de réputation PvP, comme Warsong Gulch et Alterac Valley, auront de nouveaux équipements que les joueurs pourront acheter s’ils ont passé suffisamment de temps sur l’un ou l’autre champ de bataille.

Partager : Tweet