Que devient Anna Sorokin alias Anna Delvey aujourd’hui ? Est-elle toujours en prison ?

Inventing Anna de Netflix suit l’histoire tumultueuse d’une mondaine de New York qui crée un réseau enviable d’amis, de conseillers et de mécènes fortunés. Quand on apprend lentement qu’Anna est une fraude, sa toile complexe commence à s’effondrer.

La mini-série suit en détail les bouffonneries scandaleuses du personnage titulaire et décrit brièvement comment cela affecte ses proches. La chute est aussi dramatique que son ascension fulgurante, ce qui en fait une narration très convaincante. Si vous vous demandez à quel point Inventing Anna est fidèle à la vie réelle et ce qui est réellement arrivé à la titulaire Anna Sorokin, vous êtes au bon endroit !

Qu’est-il arrivé à Anna Sorokin dans la vraie vie ?

Une grande partie de ce que la série dépeint est tirée de l’article 2018 du New York Magazine de Jessica Pressler intitulé « Comment Anna Delvey a trompé les fêtards de New York ». L’article s’inspire de plusieurs sources réelles qui ont été proches d’Anna pendant un certain temps (y compris Neffatari Davis, une connaissance d’Anna qui est citée dans l’article et a également été consultée sur la mini-série Netflix). Ainsi, les événements à l’écran décrivent assez fidèlement les activités réelles d’Anna Sorokin – y compris ses prétentions d’être une héritière allemande avec un fonds en fiducie de 60 millions d’euros – de 2013 jusqu’à son arrestation en 2017.

Anna Sorokin est née en 1991 en russe et a déménagé en Allemagne avec ses parents et son jeune frère à l’âge de 16 ans. Elle est allée à l’école dans une petite ville nommée Eschweiler à l’extérieur de Cologne et a déménagé à Londres après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 2011. Elle a abandonné de l’université, et après avoir apparemment effectué un stage à Berlin pendant un certain temps, a déménagé à Paris et a commencé à travailler comme stagiaire pour le magazine Purple. À cette époque, elle a apparemment adopté le nom de famille « Delvey » et, en 2013, était un visage bien connu dans de nombreuses soirées de haut niveau, ce qui lui a donné une porte d’entrée dans la haute société new-yorkaise.

Après son arrestation pour vol en 2017, Anna s’est vu proposer un accord de plaidoyer mais a choisi d’aller en procès. Après avoir passé deux ans à Rikers Island, elle a été condamnée par un jury en avril 2019 et écopée de quatre à douze ans de prison. En février 2021, elle a été libérée de l’établissement correctionnel d’Albion pour bonne conduite. Fait intéressant, la majeure partie de l’argent qu’Anna a reçu de Netflix pour Inventing Anna (apparemment un total de 320 000 $) a servi à payer diverses amendes et restitutions.

Où est Anna Sorokin maintenant ?

Malheureusement pour Anna, elle n’a été absente que six semaines avant d’être placée en garde à vue par les services de l’immigration et des douanes le 25 mars 2021, cette fois pour avoir dépassé la durée de son visa. Après qu’un juge a décidé qu’elle serait détenue en attendant son jugement, Anna est restée sous la garde de l’ICE au centre correctionnel du comté d’Orange, dans le nord de l’État de New York. Elle risque actuellement d’être expulsée vers l’Allemagne.

Dans un essai publié en février 2022 qu’Anna a écrit depuis l’établissement ICE, elle a affirmé être tenue à une norme injuste et qu’elle n’était pas le «danger pour la société» qu’elle était censée être. Le dépassement du visa, selon elle, était « involontaire et largement hors de mon contrôle ». Ayant été en garde à vue depuis 2017, Anna a déclaré que passer par sept établissements pour «un seul cas» était comme être coincé dans une boucle. Au cours de la brève période où elle a été libérée en février 2021, Anna a affirmé travailler sur un projet appelé Anna Delvey TV, à travers lequel elle vise prétendument à récupérer le récit de son histoire.