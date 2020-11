Quatre femmes nommées à des postes de direction au département du Trésor américain

Joe Biden a brisé les barrières raciales et de genre en dévoilant une équipe diversifiée de conseillers principaux en trésorerie – avec quatre femmes aux postes de responsabilité – pour aider à reconstruire l’économie américaine lors de sa prise de fonction le mois prochain.Le président élu a annoncé qu’il prévoyait de nommer Janet Yellen, qui a présidé la banque centrale américaine de 2014 à 2018, pour diriger le département du Trésor alors que le pays navigue dans la pandémie de Covid-19 Le coronavirus a fait 267000 morts aux États-Unis au cours des 10 derniers mois – et en a laissé 20 millions Mme Yellen, 74 ans, était auparavant présidente du Conseil des conseillers économiques du président Bill Clinton. Elle est sur le point de devenir la première femme secrétaire au Trésor en 231 ans d’histoire du département – en attendant la confirmation du Sénat.Janet Yellen, ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine, est sur le point de devenir la première femme secrétaire au Trésor en 231 ans d’histoire du département. (Photo: David Paul Morris / Bloomberg / Getty) «Restaurez le rêve américain» S’exprimant après la nomination de M. Biden lundi, Mme Yellen a déclaré: «Pour récupérer, nous devons restaurer le rêve américain – une société où chacun peut s’élever à son potentiel. et rêver encore plus grand pour leurs enfants. «En tant que secrétaire au Trésor, je travaillerai chaque jour à reconstruire ce rêve pour tous.» Cecelia Rouse, doyenne de la Princeton School of Public and International Affairs, a été choisie pour présider le Council of Economic Advisers. Mme Rouse, qui a siégé au conseil sous le président Obama, serait la première femme de couleur à présider le conseil, mais son sort appartient aussi au Sénat. ‘Zéro chance’ Neera Tanden, directrice générale du centre de réflexion Center for American Progress, a été choisie pour diriger le Bureau de la gestion et du budget (OMB) – la première femme de couleur à occuper le poste.Cependant, la nomination de Mme Tanden est menacée si les républicains maintiennent le contrôle du Sénat après le second tour en Géorgie le mois prochain.Certains républicains du Sénat ont déjà annoncé qu’ils le feraient. s’opposer à sa confirmation. Un porte-parole de John Cornyn, sénateur du Texas, a déclaré: «Neera Tanden, qui a un flux sans fin de commentaires désobligeants sur les votes des sénateurs républicains dont elle aura besoin, n’a aucune chance d’être confirmée.» L’économiste Heather Boushey, l’une des Les principaux conseillers en politique économique de M. Biden pendant sa campagne à la Maison Blanche, siégeront au conseil.La nomination de Neera Tanden à la tête du Bureau de la gestion et du budget est menacée par les républicains du Capitole (Photo: Mel Evans / AP) « Mieux que jamais M. Biden a déclaré: « Alors que nous nous mettons au travail pour contrôler le virus, c’est l’équipe qui apportera un soulagement économique immédiat au peuple américain pendant cette crise économique et nous aidera à reconstruire notre économie mieux que jamais. » Ailleurs, M. Biden a déclaré qu’il nommerait Adewale «Wally» Adeyemo, qui a été conseiller à la sécurité nationale du président Obama, comme adjoint de Mme Yellen. Brian Deese, ancien conseiller économique principal du président Obama, devrait être nommé directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche.Les nominations économiques de M. Biden sont intervenues quelques heures après avoir annoncé la création d’une équipe de communication senior entièrement féminine.