Quatre équipes MLS permettent des entraînements individuels, plus à suivre

Quatre équipes de Major League Soccer ont fait le premier petit pas vers le retour au jeu mercredi en permettant aux joueurs d’utiliser les terrains d’entraînement en équipe pour des entraînements individuels.

Sporting Kansas City, Atlanta United, Orlando City et Inter Miami ont laissé les joueurs participer à des entraînements volontaires rigoureusement contrôlés le premier jour où ils ont été autorisés par la ligue.

Nashville, Real Salt Lake, LAFC et Houston font partie des 26 équipes de la ligue qui prévoient de commencer jeudi, avec d’autres alignés la semaine prochaine.

À Orlando, toute la liste est apparue.

«Bien sûr, c’est la première étape, mais nous avons un long chemin à parcourir», a déclaré le milieu de terrain d’Orlando City, Mauricio Pereyra. « C’est le début. Nous nous entraînons seuls, puis nous aurons de petits groupes et nous espérons bientôt pouvoir nous entraîner avec tout le groupe. »

D’autres sports nord-américains sont sur le point de suivre la MLS. Vendredi, la NBA ouvre des installations pour les petits groupes dans des endroits où les restrictions locales sont assouplies. NASCAR ramène les courses en direct au Darlington Raceway le 17 mai en l’absence de fans. L’UFC accueillera le premier des trois spectacles sans fans à Jacksonville, en Floride, à partir de samedi. La Ligue nationale de football féminin a également commencé à autoriser des entraînements individuels.

La MLS a suspendu la saison en raison de la pandémie de coronavirus le 12 mars, fermant toutes les installations de l’équipe mais demandant aux joueurs de rester sur le marché avec leurs équipes. Un moratoire à l’échelle de la ligue sur l’entraînement en groupe et en équipe reste en vigueur jusqu’au 15 mai et on ne sait pas quand la saison pourrait reprendre.

Lorsque la MLS a annoncé vendredi que les entraînements individuels seraient autorisés, les équipes devaient obtenir l’approbation de la ligue avant de commencer. Beaucoup n’ont pas encore terminé le processus. De nombreuses autres équipes se trouvent dans des zones encore soumises à des ordonnances de maintien à domicile pour limiter la propagation du COVID-19, ou attendent l’approbation des autorités sanitaires locales avant d’aller de l’avant avec leurs plans.

Sporting Kansas City a plaidé pour donner aux joueurs un accès individuel aux installations de l’équipe privée pour des raisons de sécurité. Ils pourraient être reconnus et approchés dans les parcs publics et d’autres domaines ne sont pas bien entretenus et pourraient causer des blessures.

«Il s’agit d’entraînements individuels avec accès au terrain privé uniquement. Si vous y pensez de cette façon, vous y pensez en vous basant sur la priorité accordée à la sécurité des joueurs », a déclaré l’entraîneur sportif Peter Vermes. « Et encore une fois, c’est un environnement beaucoup plus sûr que les alternatives dont ils disposent. »

Le défenseur du FC Dallas, Ryan Hollingshead, s’est réjoui de l’opportunité de jouer sur des terrains entretenus. Dallas devrait commencer les séances d’entraînement lundi.

«Nous jouons sur de terribles terrains de parc et essayons de trouver un endroit avec au moins une surface pour jouer au football. Mais ces champs sont durs comme le roc, ils sont tellement gonflables. Il est presque impossible de faire les exercices que nous essayons de faire sur ces champs », a-t-il déclaré.

Certaines équipes ne peuvent tout simplement pas s’ouvrir aux entraînements pour le moment. À Seattle, qui a été durement touchée par le coronavirus, les commandes de séjour à domicile sont en vigueur jusqu’au 31 mai. De nombreux autres États et villes ont également des commandes similaires en place.

«Je pense que ce serait bon pour les gars, ils courent sur l’herbe. Je suis sûr qu’ils vont vouloir faire quelque chose », a déclaré l’entraîneur des Sounders, Brian Schmetzer. «Maintenant, le revers de la médaille, c’est que si nous commençons maintenant mais que les matchs sont encore à l’horizon, les gars seront fatigués de dribbler autour des cônes pendant une heure par jour. Ce n’est pas très amusant pour eux non plus. Nous essayons donc de garder ces deux mentalités dans nos pensées sur la façon dont nous déployons cette formation et ce que nous faisons et, plus important encore, ce que nous sommes autorisés à faire aux moments appropriés. «

Les protocoles MLS pour les entraînements individuels comprennent la restriction des installations au personnel essentiel, la désinfection de tout l’équipement après chaque session, des mesures de dépistage, y compris des contrôles de la température, et des arrivées et départs décalés des joueurs et du personnel, ainsi qu’un parking désigné qui assure une distance appropriée.

Les joueurs ne sont toujours pas autorisés à accéder aux installations intérieures, telles que les vestiaires.

Ils doivent également porter des équipements de protection individuelle tels que des masques à leur arrivée et à leur départ des champs, tandis que le personnel devra utiliser cet équipement en tout temps. Le personnel doit maintenir une distance de 10 pieds des joueurs en tout temps.

« Nous avons eu beaucoup d’informations hier soir sur le processus, et c’est fastidieux mais c’est important parce que nous voulons nous assurer que nous prenons toutes les précautions de sécurité », a déclaré le gardien de but de l’Inter Miami, Luis Robles.

Les champs d’entraînement peuvent être divisés en quatre quadrants, permettant à plusieurs joueurs de s’entraîner, mais uniquement selon des directives qui limitent les contacts et garantissent une distanciation sociale.

Le milieu de terrain d’Atlanta Pity Martinez a salué les efforts de sécurité.

«Ils ont pris de très bonnes mesures au club pour prendre soin de nous et du personnel également. Tant que nous faisons attention, c’est parfait parce que nous avons des familles et nous devons les protéger », a déclaré Martinez. « C’est un bon début pour tout ce que nous traversons, ce qui est très difficile. »

La prochaine étape pour le MLS serait des séances d’entraînement en petits groupes, mais il n’y a pas de calendrier pour cela en raison de la situation fluide impliquant la pandémie de coronavirus, ainsi que de l’accès limité aux tests.

« Nous sommes vraiment très reconnaissants », a déclaré Robles. «Nous sommes vraiment reconnaissants d’avoir trouvé un moyen d’être ici, et que vous puissiez au moins voir les gars à distance et nous sommes en quelque sorte en train de travailler ensemble. C’est juste agréable d’être de retour dans nos installations. «