Quand Wonder Woman se trompe de cosplayeuse

Pour quelqu’un qui pourrait survivre à un assaut du 11 septembre, Wonder Woman n’a tout simplement aucun respect. Nous avons souligné que vous pouviez lui laisser un bâtiment au cours des dernières Wonder Woman: Agent de la paix première bande dessinée numérique et elle serait d’accord, surtout. Même ses vêtements le rendraient relativement indemne. Mais une menace dans l’univers DC qu’elle a beaucoup plus de mal à vaincre, semble-t-il, est la croyance qu’elle ne fait que du cosplay d’elle-même. Encore une fois dans le premier Wonder Woman Agent de la paix premier problème numérique, que ce soit au poste de police avec Harley Quinn essayant de les amener à arrêter son ennemi (et en quelque sorte pas le meurtrier de masse Harley Quinn) seulement pour découvrir que personne ne croit vraiment qu’elle est ce qu’elle prétend être.

Je veux dire, en regardant les photos de cosplay de Wonder Woman en ligne (oui, c’est mon travail aujourd’hui), elles peuvent avoir un point, à moins qu’il n’y ait des cadeaux morts comme ne pas obtenir la bonne couleur de cheveux

Ou peut-être avoir quelques tatouages ​​supplémentaires qui peuvent être traditionnellement trouvés sur le personnage.

Ce n’est pas seulement la police, les gardes du bâtiment qui sont sur le point d’exploser et de s’effondrer, tuant tout le monde, semblent avoir le même problème. Bien qu’ils soient sur le point d’avoir un problème très différent sous peu.

Pensant au moins pour eux, Wonder Woman a une réponse plus abrupte qu’elle ne l’a fait pour la police, et aucun Harley Quinn ne doit le gêner maintenant.

Ils sont tous morts en quelques minutes de toute façon, et elle ne leur donnera pas une seconde pensée. Bien qu’il soit possible que cela finisse par mettre Diana hors de son petit-déjeuner. Comme elle découvre à l’aéroport. avec Harley en remorque.

Ou ce pourrait être juste Harley Quinn en tant que compagnon de salle à manger qui la rebute ?. Parce que jamais un numéro de bande dessinée numérique n’a été publié plus tard, Wonder Woman vante les vertus d’une telle cuisine. C’est peut-être la compagnie de la femme de son ex-petit ami, Lois Lane. Hé, vous savez si le mantra de DC doit être « tout s’est passé », cela inclut-il Superman et Wonder Woman? Et Lois Lane et Jonathan Carroll? Et Jonathan est-il vraiment enterré sous le patio de Lois dans une boîte plombée où Superman ne regardera jamais? Désolé, c’est ce verrouillage, il vous emmène dans des endroits sombres…

Wonder Woman: Agent de la paix # 1 par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, et dessiné par Inaki Miranda, 25 pages. Lors d’une rencontre avec un syndicat du crime crapuleux, Wonder Woman découvre une liste de succès dont la plus grande cible est un nom familier – Harley Quinn! Le Champion de Paradise Island peut-il retrouver la Clown Princess of Crime avant qu’il ne soit trop tard?

Wonder Woman: Agent de la paix # 2 par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, et dessiné par Daniel Sampere, 17 pages. Wonder Woman doit sauver Lois Lane lors d’une expédition vers la montagne perfide K2! Lois est à la recherche d’un groupe manquant de grimpeuses qui espèrent conquérir le sommet. Mais quels dangers se cachent dans les cavernes enneigées du K2 – et la princesse Diana peut-elle protéger le reporter intrépide du Daily Planet?