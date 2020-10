Quand Staffordshire et Dudley entreront-ils au niveau 2? Carte des cas Covid et fonctionnement des nouvelles restrictions de verrouillage

Staffordshire et Dudley sont sur le point de passer au niveau 2 des restrictions relatives aux coronavirus au milieu d’une augmentation continue des cas de Covid-19.En vertu des mesures de niveau 2, il est interdit aux personnes de socialiser avec quiconque en dehors de leur foyer ou de soutenir la bulle dans n’importe quel environnement intérieur. La Règle des Six continue de s’appliquer pour ceux qui se réunissent en plein air, y compris dans les jardins privés.Voici quand les dernières mesures entrent en vigueur et quelles sont les autres règles.La newsletter i Dernières nouvelles et analyses Quand les mesures seront-elles mises en de nouvelles mesures pourraient être mises en place «dès ce week-end», selon le conseil du comté du Staffordshire, même si la date n’a pas encore été confirmée. Les autorités locales ont indiqué que l’état du niveau d’alerte serait revu dans 14 jours. Le chef du Staffordshire County Council, a déclaré: «Nos résidents et nos entreprises ont fait d’énormes efforts pour assurer la sécurité et l’ouverture de notre comté, mais malgré cela, les cas continuent d’augmenter rapidement et nous sommes maintenant confrontés à des restrictions plus strictes. le Black Country est la dernière région à passer de contrôles moyens à élevés (Photo: Jacob King / PA) «Cette année, le Staffordshire a montré ce qu’il faisait de mieux – rassembler et soutenir nos communautés, mais maintenant nous avons besoin de redoubler d’efforts pour éviter de nouvelles restrictions et protéger notre pays. «Nous pouvons, et nous devons relever, ce nouveau défi, mais c’est à chacun d’entre nous de s’en tenir aux nouvelles règles lorsqu’elles entrent en vigueur. Dudley avait été la dernière des sept zones d’autorité locale métropolitaine des West Midlands à ne pas être sous alerte de niveau deux, mais une récente augmentation des infections signifie qu’elle devrait également passer à des contrôles plus stricts. À la fin de la semaine Quelles sont les règles de verrouillage de niveau 2? Le deuxième niveau est appliqué dans les zones avec un niveau d’infection plus élevé. Les mesures supplémentaires suivantes sont en place: Les personnes ne doivent rencontrer personne en dehors de leur foyer ou soutenir la bulle dans un cadre intérieur, que ce soit à la maison ou dans un lieu public, y compris les bars et les restaurants. les espaces d’accueil en plein air et les parcs, mais le groupe ne peut pas dépasser six. Les gens devraient viser à réduire le nombre de voyages qu’ils effectuent lorsque cela est possible. S’ils ont besoin de voyager, ils devraient marcher ou faire du vélo s’ils le peuvent, ou pour planifier à l’avance et éviter les heures de pointe et les itinéraires des transports en commun.Les écoles, les universités et les lieux de culte restent ouverts. Quels sont les domaines concernés? L’ensemble du Staffordshire et de Dudley, dans le Black Country, sont les dernières régions à passer de l’alerte moyenne à élevée.Newcastle-under-LymeStaffordshire MoorlandsStaffordEast StaffordshireSouth StaffordshireCannock ChaseLichfieldTamworthDudleyAfficher toutPlus de 1,5 million de personnes supplémentaires dans les West Midlands sont désormais confrontées à une «alerte élevée» L’ensemble du Staffordshire, Dudley dans le Black Country et Telford et Wrekin dans le Shropshire sont les dernières zones à passer d’un niveau d’alerte moyen à élevé.Stoke-on-Trent est passé aux restrictions de niveau 2 la semaine dernière. , les West Midlands, le West Yorkshire et diverses autres régions ont également été classés au niveau 2 en octobre. En savoir plus Quel niveau est ma région? Comment fonctionne le vérificateur de code postal Covid et liste complète des régions de niveau 2 et 3 Quelle est la situation de Covid-19 dans le Staffordshire et le DudleySouth Staffordshire a enregistré l’une des plus fortes augmentations de nouveaux cas de Covid-19, son taux passant de 192,1 à 372,7 cas par 100 000 personnes au cours des sept jours précédant le 24 octobre Le taux de nouveaux cas de Covid-19 à Dudley a grimpé à 228,9 pour 100 000 le 24 octobre, contre 148,9 la semaine précédente (rapport supplémentaire de l’Autorité palestinienne).

