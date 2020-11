Quand sont les vacances de Noël 2020? Dates des jours fériés

La saison de la bonne volonté approche à grands pas et beaucoup attendent avec impatience des vacances bien méritées après une année difficile.Ce Noël peut être différent de l’habituel, mais c’est un moment pour la famille et les parents de tout le pays espèrent tirez le meilleur parti du temps libre de leurs enfants. La newsletter éducative de i: nouvelles et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Mais quand exactement les écoles ferment-elles pour les vacances d’hiver? Voici tout ce que vous devez savoir Quand sont les jours fériés? En Angleterre, au Pays de Galles et Irlande du Nord les jours fériés tombent le jour de Noël (vendredi 25 décembre) et le jour de l’an (vendredi 1er janvier). Le lendemain de Noël cette année est un samedi, le jour férié a donc été déplacé au lundi 28 décembre.En Écosse, il y a aussi le 2 janvier, qui est aussi un samedi, donc le jour férié est le lundi 4 janvier. les dates du trimestre en Angleterre? Quand le trimestre d’hiver se termine et que le trimestre de printemps commence dépend de votre lieu de résidence et du conseil dans lequel vous vous trouvez Noël approche à grands pas (Photo: Yui Mok / PA Wire) Mais de nombreux conseils suivent le même calendrier, avec les mandats de Birmingham, Leeds et Manchester se terminant le vendredi 18 décembre 2020 et reprenant le lundi 4 janvier 2021. Pour connaître les dates des vacances de Noël de votre enfant, cliquez ici. À l’instar de l’Angleterre, les dates des mandats varient d’un conseil à l’autre. Pour les écoles de la mairie de Glasgow ferment à 14h30 le mardi 22 décembre 2020, et les vacances commencent officiellement le mercredi 23 décembre 2020 jusqu’au mardi 5 janvier 2021.Les vacances scolaires à Édimbourg vont du mercredi 23 décembre 2020 jusqu’au redémarrage du trimestre le mardi 5 janvier 2021.Aberdeen Les dates du conseil municipal sont le lundi 21 décembre 2020 jusqu’au retour des écoles le lundi 4 janvier 2021. Pour connaître les dates de votre mairie, cliquez ici. Quelles sont les dates des mandats au Pays de Galles? Encore une fois, cela dépend de votre lieu de résidence au Pays de Galles.Les dates de vacances de Cardiff, Newport et Rhondda Cynon Taf vont du vendredi 18 décembre au lundi 4 janvier. Noël pas comme les autres (Photo: Dominic Lipinski / PA Wire) Swansea est du mardi 22 décembre au lundi 4 janvier et Carmarthenshire est du vendredi 18 décembre au mardi 5 janvier.Vous pouvez vérifier les dates de votre conseil ici.Quelles sont les dates des mandats dans le Nord Irlande? Contrairement aux trois autres pays, les écoles d’Irlande du Nord sont plus unifiées dans leurs dates de session. Les écoles ici seront fermées entre le mardi 22 décembre et rouvriront le 4 janvier. Cliquez ici pour plus d’informations.

