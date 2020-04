Quand Sherlock Holmes 3 sortira-t-il? Détail de moulage et de tracé

– Publicité –



Le prochain film de Sherlock Holmes 3 doit être publié et le dû du 221B Baker Street est prêt à faire son retour. Le lancement de la troisième tranche devrait être publié le 22 décembre 2021.

Quand Sherlock Home 3 sortira-t-il?

La production et les pousses ont été interrompues en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Il est prévu que le tournage du film soit retardé de quelques mois. Comme il reste plus d’un an, le 3rd une partie sera créée le 22 décembre 2021.

L’aperçu n’a pas encore été publié. Il est prévu et espéré qu’un teaser ou une bande-annonce sera lancé en 2021 directement. Le casting des deux premiers versements de la franchise devrait se répéter. Seuls Robert Downey Jr et Jude Law sont confirmés pour jouer dans Sherlock Holmes 3 à partir de maintenant.

Qui sera dans le casting?

Concernant le prochain épisode, aucun détail n’a encore été dévoilé. Il est prévu que cela se poursuive dans le calendrier de l’événement. Dans la scène post-générique, on a vu que Holmes revenait à la fin du film, donc les fans ne devraient pas s’inquiéter car il n’est pas mort.

Le fait que Moriarty soit mort ou vivant n’est toujours pas certain. Nous devons garder les doigts croisés car nous pourrions assister à l’un des plus grands méchants.

Quel sera le complot de Sherlock Holmes 3?

Nous pourrions observer la paire se transformer en quelque chose selon les rapports. Warner Bros.peut les avoir en tant qu’amants dans le troisième opus, car au fil du temps, les lecteurs s’étaient toujours interrogés et pensaient à quelque chose qui était encore plus grand que l’amitié de Watson et Holmes.

Quelle sera l’histoire de Sherlock Holmes 3?

