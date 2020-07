Quand Robert Lewandowski a été expulsé à Legia Varsovie

En tant que jeune attaquant, Robert Lewandowski a été jugé inadapté à Legia Varsovie. Mais la star du FC Bayern d’aujourd’hui n’a pas abandonné.

La mère de Robert Lewandowski attend dans la voiture devant le terrain d’entraînement de Legia Varsovie. Elle veut aller chercher son fils, qui n’a qu’un grand rêve: devenir professionnel. « Jouer dans les grands stades devant 80 000 spectateurs », comme il l’a dit un jour dans une interview avec le BBC formulé. Mais ce jour-là, ce rêve semble éclater à jamais.

« Etre expulsé à Legia Varsovie a été l’un des pires moments de ma vie », se souvient Lewandowski, désormais star mondiale et meilleur buteur du Bayern Munich depuis des années. «C’était extrêmement difficile. J’avais 17 ans et ma mère attendait dans la voiture pour venir me chercher à l’entraînement parce que je n’avais pas de permis de conduire. Quand elle a vu l’expression sur son visage, elle a immédiatement su ce qui s’était passé.

Lewandowski: à Legia Varsovie jugée inadaptée

Un an plus tôt, Lewandowski avait quitté Delta Varsovie pour la grande Legia et joué dans la deuxième équipe. Difficile à croire: chez Legia, vous ne croyez pas en l’attaquant de 31 ans d’aujourd’hui. Le médecin de l’équipe dit qu’il est trop maigre, physiquement trop faible pour une carrière professionnelle et conseille aux responsables de ne pas lui donner un nouveau contrat.

VIDÉO: les plus beaux buts de Lewandowski

« Personne ne m’avait dit où j’étais auparavant. Je suis allé au secrétariat, ils m’ont donné ma passe de joueur et m’ont dit que j’étais désormais libre de transfert », a déclaré Lewandowski. Un monde s’écroule pour lui. Il voulait absolument arriver au sommet. Surtout après la mort de son père il y a un an et demi: «J’étais seul avec ma mère et ma sœur, je devais être un homme».

Mais avec Legia, cela n’allait pas plus loin pour lui. « Ma mère a demandé: » Et maintenant? « » Lewandowski regarde en arrière. « Nous devions réfléchir à la prochaine étape. Dois-je abandonner le football? Ce n’était pas vraiment une option pour moi parce que Varsovie aurait pu faire une erreur aussi. Ma mère a dit que nous devrions chercher un nouveau club, je me détendrais, sur retourne le lieu et retrouve ma forme. «





Robert Lewandowski: Sur la troisième division de la Pologne dans le top du monde

Lewandowski avait été blessé dans les mois précédant la décision de Legia de le laisser partir, et était en retard. «Le médecin a commis une erreur», dit-il aujourd’hui. « Il ne m’aurait fallu que du temps, peut-être deux mois, pour être en forme et en bonne santé. Mais le médecin a juste dit: » Il ne sera pas prêt « . »

Seulement deux semaines plus tard, Lewandowski avait trouvé un nouveau club et était resté avec le club polonais de troisième division Znicz Pruszkow. Il s’est attaqué à la nouvelle tâche avec une grande motivation, voulait prouver à Legia qu’il avait ce qu’il fallait pour être un meilleur attaquant: « Personne ne peut vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Parce que j’ai souvent eu cette situation dans ma vie. C’est tout. Absurdité. »

En tant que jeune joueur, il n’avait jamais eu d’entraîneur qui voulait prédire la carrière qu’il décrirait plus tard. « Aucun entraîneur ne m’a dit que je deviendrais un joueur de haut niveau. J’ai marqué beaucoup de buts, mais je n’ai jamais entendu d’un entraîneur: » Si vous faites ceci ou cela, vous atteindrez un niveau élevé « , a déclaré l’entraîneur. Pôle.

Lewandowski: Pruszkow, Posen, BVB, Bayern

Le déménagement à Pruszkow s’est avéré être la bonne décision. Dès la première année, il est devenu le meilleur buteur, conduisant le club en deuxième division. Là, il a répété l’exploit lors de la saison 2007/08 et a marqué 21 buts pour Pruszkow.

On ne sait pas si Legia Lewandowski a voulu le ramener par la suite. Il a rejoint le club de haut niveau Lech Posen à l’été 2008, peu avant son 20e anniversaire, et est rapidement devenu un joueur de l’équipe nationale – et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.